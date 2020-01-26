مقتل نجم كرة السلة الأميركية السابق براينت في تحطم مروحية

لقي أسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت حتفه في تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، وفق ما أفاد موقع "تي أم زي" الأميركي الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2020)، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص.

وأكد مسؤولون في شرطة لوس انجليس أنه ليس هناك ناجون من تحطم المروحية في غرب المدينة. وأوضح موقع "تي أم زي" ان "براينت كان يسافر مع ثلاثة اشخاص على الاقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت اثر اندلاع حريق"، مشيرا الى ان "تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص". وكان موقع "تي أم زي" أول من نشر الخبر قبل أن تؤكده شبكة "اي أس بي أن" وغيرها من المواقع.

لعب براينت (41 عاما) طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 الى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010).

كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستار" وتوج بأفضل لاعب في اربع مناسبات، وحقق الذهبية الاولمبية مع منتخب بلاده في اولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012. وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين خلال المواجهة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز السبت.

وكانت آخر تغريدة لبراينت عبر حسابه على تويتر "ما زلت تتقدم باللعبة (كرة السلة) الى الامام الملك جيمس. كل الاحترام لك صديقي"، مع وسم "33644" في إشارة الى النقاط التي باتت في رصيده.

م.أ.م/ع.ش (أ ف ب)