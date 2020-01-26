مقتل نجم كرة السلة الأميركية السابق براينت في تحطم مروحية

لقي أسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت حتفه في تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، وفق ما أفاد موقع "تي أم زي" الأميركي الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2020)، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص.
وأكد مسؤولون في شرطة لوس انجليس أنه ليس هناك ناجون من تحطم المروحية في غرب المدينة. وأوضح موقع "تي أم زي" ان "براينت كان يسافر مع ثلاثة اشخاص على الاقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت اثر اندلاع حريق"، مشيرا الى ان "تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص". وكان موقع "تي أم زي" أول من نشر الخبر قبل أن تؤكده شبكة "اي أس بي أن" وغيرها من المواقع.
لعب براينت (41 عاما) طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 الى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010).
كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستار" وتوج بأفضل لاعب في اربع مناسبات، وحقق الذهبية الاولمبية مع منتخب بلاده في اولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012. وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين خلال المواجهة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز السبت.
وكانت آخر تغريدة لبراينت عبر حسابه على تويتر "ما زلت تتقدم باللعبة (كرة السلة) الى الامام الملك جيمس. كل الاحترام لك صديقي"، مع وسم "33644" في إشارة الى النقاط التي باتت في رصيده.
م.أ.م/ع.ش (أ ف ب)
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
تكريم للاستحقاق الرياضي والاجتماعي
أعلى جائزة من ألمانيا للاستحقاق الرياضي، ورق الغار الفضي حصل عليها نجم كرة السلة السابق، ديرك نوفيتسكي منذ 2011. والأربعاء حصل الرياضي البالغ من العمر 41 عاما الذي أنهى مشواره الرياضي على صليب الاستحقاق الاتحادي من أجل التزامه الاجتماعي مثلا لصالح الشباب الأقل حظا. وكيف يتم تكريم الرياضيين في بلدان أخرى؟
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
إذا أضيف لقب Sir
"البطل العالمي" في منح الميداليات والألقاب للرياضيين هم الانجليز. ففي 2017 أعلنت الملكة اليزابيث الثانية نجم الجري مو فرح فارسا. فالفائز الأولمبي مرتين في 2012 و 2016 حصل على الذهبية في مسابقة الجري 5000 و 10.000 متر يُسمى منذ تلك اللحظة Sir Mo Farah. مثل الفائز بسباق فرنسا للدراجات Sir Bradley Wiggins أو الفائز الأولمبي ست مرات في سبق الدراجات Sir Chris Hoy
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
Dame كاسم إضافي
والمرادف للقب Sir هو لقبDame للإناث، وبالتالي يمكن مثلا لـ Jessica Ennis-Hill أن تحمل هذا اللقب. فخلال الألعاب الأولمبية 2012 في لندن فازت الرياضية في ألعاب القوى بالمسابقة السباعية. ومنذ 2017 تُسمىEnnis Hill بـ Dame Commander of the Order of the British Empire
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
في كل الأحوال وسام
فقط ضابط في المرتبة الرابعة للوسام هو نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام. لكنه يفرح هو الآخر مصحوبا بعقيلته فيكتوريا بالتكريم الذي حصل عليه في قصر باكينغهام في 2003. وبعض نجوم كرة القدم تمكنوا من نيل لقب Sir مثل بوبي شارلتون، بطل العالم في 1966 أو أليكس فيرغوسن المدرب الأسطورة لمانشيستر يونايتد
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
عضو جوقة الشرف
منذ 1802 تكرم فرنسا استحقاقات متميزة بوسام جوقة الشرف التي توجد بدرجات متعددة. وبهذا ينضم ديديي ديشان، مدرب منتخب بطل العالم لعام 2018 للحائزين على هذه الميدالية. ومن بين ضباط جوقة الشرف يوجد رياضيون إضافيون مثل نجم كرة القدم زين الدين زيدان أو بطل العالم في سباق فورمل واحد للسيارات ميشاييل شوماخر من ألمانيا.
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
من يد الرئيس
ميدالية الحرية الممنوحة من الرئيس هي أعلى تكريم مدني في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين الذين حصلوا على التكريم يوجد رياضيون مشاهير مثل نجم كرة المضرب السابق Billie Jean King وأسطورة الملاكمة محمد علي أو نجم كرة السلة مايكل جوردان وكريم عبد الجبار أو نجم الغولف تايغر وودس.
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
الميدالية الذهبية للكونغرس الأمريكي
انهارت دموع أسطورة الغولف جيك نيكلاوس عندما حصل في 2014 على ميدالية الشرف الذهبية للكونغرس الأمريكي. ويُعتبر هذا التكريم متساويا مع ميدالية الحرية من الرئيس. وفي قائمة المكرمين يوجد رياضيون مثل بطل الغولف أرنولد بالمير والفريق الأولمبي الأمريكي لعام 1980 أو أسطورة العدو السريع Jesse Owens
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
استحقاق من أجل الوطن
وحتى روسيا تمنح ألقابا وأوسمة لرياضييها المرموقين، إذ يوجد من بين "أبطال الفيدرالية الروسية" البطلان الأولمبيان Lubow Jegorowa (تزلج لمسافة طويلة) و Alexander Karelin (المصارعة). ولا يحتل "وسام الاستحقاق من أجل الوطن" مكانة عالية بعدما منحه الرئيس السابق ديمتري ميدفيدف في 2009 للاعبة التنس Jelena Dementjewa.
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
وسام لعمل العمر الرياضي
الصين تمنح نجومها الرياضيين امتيازات عوض أوسمة. فبمناسبة الذكرة الـ 70 لتأسيس الدولة الشيوعية كان ممثل للرياضة بين الشخصيات الأربعين التي كرمها الرئيس الصيني في سبتمبر 2019 "كنموذج للشعب": Wang Wenjiao البالغ من العمر 86 عاما "أب كرة الريشة الصينية".
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
وسام البحارة
نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو سبق وأن حصل على أربعة أوسمة لبلاده، وبالتالي بإمكانه أن يسمي نفسه منذ التكريم من طرف الرئيس انيبال كافاكو سيلفا Anibal Cavaco Silva في عام 2014 " الضابط السامي لجندي المشاة دوم هنريكه". وهذا الوسام يُمنح منذ 1960 لمدنيين لتكريم استحقاقاتهم المتميزة، ويذكر بالبحارة البرتغالي هاينريش.
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
انتظار حامل الوسام
عدد حاملي أعلى وسام كندي من هم على قيد الحياةCompanions of the Order of Canada يصل إلى 165 شخصا. وفي عام 2009 نال هذا الشرف أسطورة هوكي الجليد Wayne Gretzky. وإلى يومنا هذا لم يتسلم البطل هذه الميدالية. و Gretzky كرر هذا العمل لأنه "كضابط بأعلى وسام كندي" ترك 14 عاما تمر لكي يتسلم هذه الجائزة.
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نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!
في تقليد كارل فالنتين
ليس كل وسام يحصل عليه رياضيون هو جدي في مغزاه. وعلى هذا النحو منحت جمعية الكرنفال Narrhalla في ميونيخ في 2018 بطل كرة القدم السابق فليب لام وسام كارل فالنتين. ليس لأن لام وُلد في الـ 11 من شهر 11، الانطلاقة التقليدية لاحتفالات الكرنفال، بل لأنه قال في تصريح صحفي بأن أكبر قدر من الهواء يتوفر داخل الكرة عندما اشتكى لاعب آخر من النقص في الهواء أثناء المباراة ضد الإمارات العربية المتحدة في عام 2009.