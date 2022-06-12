مقتل مهاجر وإصابة آخرين بجروح خطيرة في اليونان

ذكرت الشرطة اليونانية اليوم الأحد (12 حزيران/ يونين 2022) أن مهاجرا لقي حتفه في شمال اليونان، بعد أن تسبب مهرب في تحطم سيارة، كانت تقل أشخاصا، بينما كان يحاول الهروب من نقطة تفتيش حدودية.

وذكرت الإذاعة اليونانية الرسمية أن 16 شخصا آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى. وذكر التقرير أن السائق، الذي يشتبه أنه عضو في عصابة تهريب، فقد السيطرة على السيارة التي انقلبت بعد ذلك عدة مرات.

وذكرت مصادر الشرطة أن المركبة كانت في طريقها من منطقة الحدود التركية اليونانية إلى غرب اليونان. وتجري الشرطة اليونانية بشكل روتيني عمليات تفتيش مكثفة، على طول الطريق السريع بين شرق وغرب اليونان.

ويحاول المهربون جلب المهاجرين من المنطقة اليونانية التركية الحدودية على نهر "إيفروس"، إلى غرب اليونان على متن حافلات صغيرة أو سيارات أو في تجاويف الشاحنات. وقال رجال شرطة المرور للإذاعة الحكومية إن عصابات التهريب تستخدم دائما سائقين قصر.

إنقاذ مهاجرين في عرض البحر

وفي حادثة منفصلة، كشف خفر السواحل اليوناني اليوم الأحد، أنه أنقذ 57 مهاجرا كانوا على متن قارب شراعي، غرب شبه جزيرة بيلوبونيس. وقد تم نقل هؤلاء المهاجرين القادمين من العديد من دول الشرقين الأوسط والأدنى، إلى ميناء كاتاكولو في جنوب اليونان، حسب ما أعلنته الإذاعة اليونانية الرسمية. وكان المهاجرون قد أرسلوا إشارة طلب مساعدة في اليوم السابق، حيث كان القارب على بعد 70 كيلومتر من الشواطئ اليونانية.

ع.ج/ و.ب (د ب أ)