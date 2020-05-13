 مقتل مسعفة من السود برصاص الشرطة يثير موجة غضب في أميركا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.05.2020

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مقتل مسعفة من السود برصاص الشرطة يثير موجة غضب في أميركا

مقتل المسعفة ذات البشرة السوداء كان في الـ13 من شهر مارس/ آذار الماضي، لكنه لم يثر انتباه أحد يومها. بيد أنها ظهرت مجددا هذا الأسبوع مع تدخل محام معروف في دفاعه عن السود ضحايا أخطاء ارتكبتها الشرطة. فماذا جرى بالضبط؟

صورة رمزية من الأرشيف.

.اعتبر ناشطون مقتل المسعفة ذات البشرة السوداء على يد عناصر الشرطة قضية جديدة من مسلسل العنف العنصري

أثار قتل عناصر من شرطة ولاية كنتاكي الأميركية مسعفة سوداء البشرة في شقتها، موجة غضب واسعة في الولايات المتحدة. فقد ندد سياسيون بارزون ومنظمات وناشطون أميركيون على الإنترنت اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2020) بما اعتبروه قضية جديدة من مسلسل العنف العنصري.

وكانت بريونا تايلور (26 عاماً) وصديقها كينيث ووكر نائمين في 13 آذار/مارس في شقة في مدينة لويزفيل، عندما خلع عناصر من شرطة المدينة الواقعة في وسط الولايات المتحدة الباب من دون سابق إنذار، وفق ما جاء في بيان صادر عن محامي العائلة.

مختارات

أعلنت الشرطة في ولاية ميزوري الأمريكية أنه تم إطلاق النار على شاب أسود بعد أن صوب مسدسا إلى أحد رجال الشرطة ورجل آخر في مدينة سان لويس. وفي نيويورك دعوات إلى التظاهر ضد العنف المسلط على السود نهاية الشهر الجاري. (24.12.2014)

وكان العناصر يتصرّفون بناءً على أمر تفتيش في إطار مذكرة بحث خاطئة عن مشتبه به لم يعد يقطن في المبنى وسبق أن اعتُقل. وقد أصابوا الشابة بما لا يقلّ عن ثماني رصاصات وفق المحامي. وردّ كينيث ووكر ا(صديق المسعفة) لذي كان لديه ترخيص حيازة سلاح، على اقتحام المنزل بإطلاق نار على الشرطيين. وقد أُوقف لمحاولة قتل عنصر من قوات حفظ النظام.

وهذه القضية التي حصلت وقائعها من دون أن تثير انتباه أحد، ظهرت مجدداً هذا الأسبوع مع تدخل بن كرامب، وهو محام معروف في دفاعه عن السود ضحايا أخطاء ارتكبتها الشرطة. وقدّم شكوى باسم عائلة تايلور مطالباً بـ"أجوبة" من جانب شرطة لويزفيل التي لم تعّلق حتى الساعة. وقال كرامب "أجهزة الشرطة لم تعطِ أية إجابة بشأن الأحداث وظروف المأساة، ولم تتحمّل مسؤوليتها عن جريمة القتل بلا طائل".

وأكد رئيس بلدية لويزفيل غريغ فيشر أنه يريد أن "تظهر الحقيقة". وقال "يمكن أن يجد الشرطيون أنفسهم في ظروف صعبة للغاية" مضيفاً "من جهة ثانية، السكان لديهم حقوق".

وأعربت شخصيات أميركية عدة عن غضبها حيال مقتل تايلور. وقالت أليكساندريا أوكازيو-كورتيز البرلمانية الصاعدة في اليسار الديموقراطي "إنه لأمر مجرد من الإنسانية أن تُرغم عائلة بريونا وكثيرون آخرون على إطلاق حملات عامة لمجرد تقدير حياة الضحايا والحصول على الكرامة والعدالة".

واعتبرت حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) أن "بريونا تايلور تشكل جزءاً من العاملين في القطاع الصحي الذين ساعدونا في عبور (مرحلة تفشي) وباء كورونا. لكن في حين أنها كانت تساعد في إنقاذ الأرواح، خطف عنف الشرطة حياتها".

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب)

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مظاهرات للتنديد بالعنف ضد السود في أمريكا

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