 مقتل ما لا يقل عن 26 طفلا في حريق بمدرسة قرآنية في ليبيريا | أخبار | DW | 18.09.2019

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أخبار

مقتل ما لا يقل عن 26 طفلا في حريق بمدرسة قرآنية في ليبيريا

في كارثة أودت بعشرات الأطفال، قالت السلطات الليبيرية إن حريقا اندلع في مدرسة قرآنية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 طفلا. التحقيقات بشأن أسباب الحريق مستمرة، فيما زار الرئيس جورج ويا المكان مقدما تعازيه لأهالي الضحايا.

Liberia Brand in einer Koranschule in Monrovia (Getty Images/AFP/Z. Dosso)

لقي 26 طفلا ومعلمهم حتفهم جراء حريق اندلع في مدرسة بليبيريا، غرب إفريقيا، حسبما أفادت إدارة الإطفاء اليوم الأربعاء (18 أيلول/سبتمبر2019). وذكر سامي كو، رئيس عمليات خدمة الإطفاء الوطنية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه "تم انتشال جثث 26 طالبا، وجثة معلم واحد حتى الآن، فيما يجري البحث عن جثتين"، مضيفا أن عدد القتلى قد يصل إلى 29.

وأفاد كو أن الحريق اندلع مساء أمس الثلاثاء في مدرسة قرآنية داخلية في بينيسفيل بضواحي العاصمة مونروفيا. وما زال التحقيق جاريا لتحديد ملابسات الحريق، ويعتقد مسؤولو الإطفاء أن السبب وراء الحريق ربما كان مشكلة في كابل كهربي.

وغرد الرئيس جورج ويا عبر موقع "تويتر"، بعدما زار موقع الحريق صباح اليوم وأعرب عن تعازيه لأهالي الضحايا: "صلواتي من أجل أسر الأطفال الذين لقوا حتفهم مساء أمس في مدينة بينيسفيل إثر حريق مميت التهم مدرستهم".

ي.ب/ أ.ح (د ب أ، اف ب)

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