مقتل قيادي عسكري في غارة إسرائيلية على غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس (11 مايو/ أيار 2023) إنه استهدف ثلاثة من قادة "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في قطاع غزة. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن من بين القادة المستهدفين، علي غالي، قائد قوة إطلاق الصواريخ التابعة للجماعة الإسلامية المتشددة. كما أكد مصدر طبي في غزة مقتل غالي واثنين آخرين في غارة استهدفت شقة سكنية في مدينة خان يونس وأسفرت عن اصابة آخرين بجروح.

ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة عبر حسابه على تويتر صباح اليوم جاء فيها: "كان غالي شخصية محورية في الجهاد الإسلامي، وكذلك مسؤولا عن وابل الصواريخ الأخيرة التي أطلقت ضد إسرائيل". ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر فلسطينية قولها إن قادة الجهاد الإسلامي الثلاثة لقوا حتفهم في العملية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن غالي قتل في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في غارة جوية على مبنى سكني في غزة. وكان مسلحون فلسطينيون قد أطلقوا في وقت سابق مئات الصواريخ على إسرائيل، وفقا للجيش الإسرائيلي.

كما سمعت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب لأول مرة منذ آب/ أغسطس من العام الماضي. وتردد أن بعض المنازل دمرت في جنوب إسرائيل. كما أصيب عدة أشخاص في طريقهم إلى الملاجئ. وقتل سلاح الجو الإسرائيلي، الثلاثاء، ثلاثة أعضاء آخرين بارزين من الجهاد الإسلامي في ضربات مستهدفة على قطاع غزة.

وعقب الهجوم قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مساء الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي " قضى" على قيادة المنظمة الفلسطينية. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، قتل ستة فلسطينيين وأصيب حوالي 20 آخرون يوم الأربعاء. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "وجهت للجهاد الإسلامي أعنف ضربة في تاريخها".

وحركة "الجهاد الإسلامي" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

ا.ف/ ع.ش/ م س (د ب أ)