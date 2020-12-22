مقتل فلسطيني بالضفة عقب "محاولة طعن" جنديين إسرائيليين

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر اليوم الثلاثاء (26 يناير/كانون الثاني 2021) برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان، إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بمقتل فلسطيني عقب إطلاق نار إسرائيلي استهدفه قرب سلفيت. وأفادت الوزارة بأن القتيل لم تعرف هويته على الفور، بعد أن احتجز الجيش الإسرائيلي جثته.

وفيما بعد أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، "استشهاد الفتى عطا الله محمد ريان 17 عاما، من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت".



وفي المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنوده على حاجز عسكري وتم إطلاق النار عليه وقتله. وأوضح الجيش في بيان أن أحد ضباطه قتل المهاجم بعد "أن رصد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين كانوا في موقع عسكري مهاجما حاول طعن إثنين من جنوده قاما بتأمين المفترق".



وأضاف البيان "أطلق قائد القوات الذي كان في الموقع النار باتجاه المهاجم وقام بتحييده"، موضحا أن العملية وقعت جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأكد البيان على "عدم وقوع إصابات" في صفوف الجنود.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر موقع تويتر، أنه تم "تحييد" المنفذ.

وفي حادثة منفصلة ، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم جنين للاجئين بغرض تنفيذ اعتقالات. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني "منظمة غير حكومية" أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)