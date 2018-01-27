مقتل عدة "إرهابيين" ورجال أمن خلال مداهمة في الأردن

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأحد (12 آب/أغسطس 2018) مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة "إرهابيين" خلال مداهمة قوات أمنية لمبنى تحصنت بداخله مجموعة يشتبه بضلوعها في هجوم استهدف دورية في غرب العاصمة عمان أول أمس الجمعة بينما تشهد المملكة من حين لآخر هجمات يرتكبها جهاديون. وكانت أجهزة الأمن الأردنية داهمت موقع "خلية إرهابية" في مدينة السلط، يشتبه بتورطها في انفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص التي تبعد 12 كلم غرب عمان. وأدى الهجوم على هذه الدورية التي كانت مكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني الجمعة، إلى مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين، كما ذكرت وزارة الداخلية الأردنية.

وتستخدم السلطات بشكل عام صفة "الإرهابيين" للحديث عن الجهاديين الذين نفذوا عددا من الهجمات في الأردن. وقد شهدت المملكة منذ 2016 أربعة اعتداءات أدت إلى سقوط عدد من عناصر الأجهزة الأمنية وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته اثنين منها.

وقالت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن "عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال عملية المداهمة في السلط ارتفع إلى خمسة"، بعدما كانت قد أعلنت مساء السبت اعتقال ثلاثة "إرهابيين". وتحدثت عن "ضبط أسلحة أوتوماتيكية" في المبنى. وأوضحت أن "عمليات التمشيط لا زالت مستمرة". وذكرت مصادر طبية أن 11 شخصاً أصيبوا بجروح خلال العملية من عسكريين ومدنيين من سكان المبنى.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة شكلت خلية أزمة تضم رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية "للوقوف على آخر تطورات العملية الأمنية" في مدينة السلط. وأضافت أن الخلية لا تزال منعقدة.

من جانبها، نددت الولايات المتحدة بـ "الاعمال الإرهابية" التي شهدها الأردن خلال اليومين الماضيين، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة. وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنها "تدين بشدة الهجوم على أفراد الأمن في الفحيص يوم 10 آب/ أغسطس والأعمال الإرهابية التي تلت ذلك في السلط يوم 11 آب/ أغسطس". وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تقف مع الأردن في وجه هذه الأعمال الإرهابية ونؤكد تصميمنا المشترك في مكافحة آفة الإرهاب".

خ.س/ع.ج (أ ف ب)

