مقتل شرطي والمشتبه به خلال محاولة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي

أعلنت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان أنّ شرطيا قتل في الهجوم بسيارة على مبنى الكابيتول اليوم الجمعة (الثاني من أبريل/ نيسان 2021). وقالت في مؤتمر صحفي إنّ "المشتبه به صدم اثنين من عناصرنا بسيارته" قبل اصطدامه بحاجز. وأوضحت أنّه "إثر ذلك، نزل من السيارة وبيده سكين وبدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول"، وبعد ذلك "أطلقوا النار" عليه، مما أدى لمقتله، مشيرة إلى أن أحد الضباط قتل أيضا بينما أصيب آخر.

ومن جانبه قال روبرت كونتي القائم بأعمال قائد شرطة العاصمة "لا يبدو الأمر مرتبطا بالإرهاب لكن بالتأكيد سنواصل التحقيق".

وذكرت الشرطة أنها لا تملك معلومات عن دوافع المهاجم كما أنها لم تحدد بعد هويته. وأغلقت الشرطة كل الطرق المؤدية للمجمع الذي يضم مبنى الكابيتول.

ولم يكن أعضاء الكونغرس في واشنطن اليوم الجمعة لأن مجلسي النواب والشيوخ في عطلة بمناسبة عيد الفصح.

كما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا خارج واشنطن، إذ وصل إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقال شاهد من رويترز إن الشوارع المحيطة بمبنى الكابيتول، وهو مقر الكونغرس الأمريكي، وأبنية تابعة للكونغرس أغلقت اليوم الجمعة.

ونشرت شرطة الكابيتول على تويتر تغريدة عن أحدث المعلومات حول الحادث وملابساته.

وكانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق أن اثنين من ضباط الشرطة أصيبا بالقرب من مبنى الكابيتول اليوم الجمعة بعد أن صدمتهما سيارة، تم القبض على سائقها فيما بعد. وقال موقع شرطة الكابيتول على تويتر إن "المشتبه به في الحجز. وكلا الضابطين مصابان وقد تم نقل الثلاثة الى المستشفى"، قبل أن تعلن رئيسة شرطة الكابيتول وفاة شرطي والمشتبه به لاحثا.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع عند نقطة تفتيش بالقرب من مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس). وقال مسؤولان عن تنفيذ القانون لوكالة أنباء اسوشيتد برس إنه قد تم اطلاق الرصاص على المشتبه به.

وخضع الكابيتول لحماية مشددةعقب الاعتداء عليه في 6 كانون الثاني/ يناير على يد متظاهرين مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، بينما كان الكونغرس يصوت للتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت السلطات في الأسبوعين الماضيين فقط في إزالة الحلقة الخارجية من السياج العالي ذي الأسلاك الشائكة التي أقيمت حول المجمع المترامي الأطراف بعد هجوم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب آنذاك.

ولا تزال واشنطن العاصمة على حافة الهاوية بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من تلك الواقعة.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، أ ب)