مقتل شخصين وإصابة أربعة جراء إطلاق نار في باريس

قال ممثلو ادعاء فرنسيون أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرون جراء إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت النيابة الفرنسية اليوم الجمعة (23 ديسمبر/كانون الأول 2022) إن إطلاق نار وقع في الدائرة العاشرة في باريس وأن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح اثنان منهم حالتهما خطرة.

وأضافت النيابة العامة أنه "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد" و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية". وأضافت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاماً" يجري التحقق من هويته.

وبحسب شبكة تلفزيون بي.إف.أم الفرنسية، فإن شخصاً كان قد لقي مصرعه وأصيب عدة أشخاص بعد إطلاق أعيرة نارية في محيط مركز ثقافي كردي في باريس اليوم.

وذكر شاهد لوكالة "فرانس برس" أن سبع أو ثماني طلقات نارية أطلقت محدثة حالة من الفوضى في الشارع. وقالت امرأة من متجر في مبنى مجاور، طلبت عدم كشف عن هويتها، لوكالة "فرانس برس" إنها سمعت "سبع أو ثماني طلقات في الشارع، إنه أمر مخيف، بقينا محبوسين في الداخل".

وأكد مسؤول كبير في قصر بلدية باريس وقوع إطلاق نار. وكتب نائب رئيس البلدية إيمانويل غريغوار على تويتر "وقع هجوم مسلح. شكراً لقوات الأمن على تحركها السريع... قلوبنا مع الضحايا ومن شهدوا هذه الفاجعة".

وقالت شرطة باريس إنها تتعامل مع واقعة في رو دنجان وطالبت السكان بالابتعاد عن المنطقة. وقالت شبكة تلفزيون بي.إف.أم إن المسلح كان في الستينيات من العمر وتم اعتقاله. ولم تتضح بعد دوافع مطلق النار.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ، رويترز، ا ف ب)