مقتل شخصين في إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية بجدة

قتل شخصان أحدهما مسلح مساء الأربعاء (28 يونيو/ حزيران 2023)، أول أيام عيد الأضحى، في تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية في جدّة في غرب السعودية على البحر الأحمر، على ما أفادت وزارة الداخلية السعودية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة (غرب) أنه "توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده".

وتابعت "بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه ... ونتج عن تبادل النار مقتله وتعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية لإصابة أدت إلى وفاته". وأكّدت الوزارة أن "التحقيقات الأمنية لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

وسبق وتعرضت القنصلية الأميركية في جدة لعدة هجمات في الماضي، كان اخرها حين قام انتحاري بتفجير نفسه في يوم عيد استقلال الولايات المتحدة في الرابع من تموز/يوليو 2016.

وأغلقت السلطات السعودية الطريق أمام القنصلية الواقعة في حي نابض قرب ساحل البحر الأحمر لأكثر من عام، قبل أن تقرر السلطات الأميركية نقلها إلى حي المحمدية بعيدا عن الكثافة السكانية.

كذلك تعرضت القنصلية لهجوم آخر في كانون الأول/ديسمبر 2004 نتج عنه مقتل خمسة أشخاص.

ويتزامن حادث الأربعاء مع ذروة موسم الحج في السعودية، حيث تستنفر القوات الأمنية السعودية لحماية 1,8 مليون حاج تفيض بهم مدينة مكة المكرمة المقدسة عند المسلمين، على بعد نحو 130 ألف جنوب شرق جدة.

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)