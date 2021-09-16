 مقتل زعيم داعش في منطقة الساحل على يد القوات الفرنسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مقتل زعيم داعش في منطقة الساحل على يد القوات الفرنسية

القوات الفرنسية تقتل قائد تنظيم "الدولة الإسلامية" في الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي، كما أكد ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون.

مشاهدة الفيديو 23:10

مسائيةDW : الصراع على مالي.. هل تميل كفة فرنسا أم روسيا؟

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء (15 سبتمبر/ أيلول 2021)، إن قوات فرنسية قتلت عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم "داعش" بمنطقة الصحراء الكبرى. وجاء ذلك في تغريدة على تويتر أعلن فيها ماكرون أن قائد التنظيم الجهادي "تمّ تحييده على أيدي القوات الفرنسية"، في مصطلح عسكري أوضح الإليزيه أنّه يعني أنّه "قتل". وأضاف ماكرون "إنه لنجاح كبير آخر في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".

وفي تغريدة ثانية قال ماكرون إنّ "الأمّة تفكر هذا المساء بكلّ أبطالها الذين ماتوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل في عمليتي سرفال وبرخان، وبالعائلات المكلومة، وبجميع جرحاها. تضحيتهم لم تذهب سدىً. مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأميركيين سنواصل هذه المعركة".

وذكر مكتب ماكرون أن الصحراوي هو الزعيم التاريخي لـ "الدولة الإسلامية" في المنطقة الواقعة بغرب إفريقيا وأن جماعته استهدفت جنودا أمريكيين في هجوم دام عام 2017. كما إنه أمر شخصيا بقتل ستة عمال إغاثة فرنسيين وسائقهم من النيجر في أغسطس/ آب من عام 2020.

يذكر أن تنظيم "الدولة الإسلامية" في الصحراء الكبرى مسؤول عن غالبية الهجمات التي تشهدها منطقة المثلث الحدودي الواقع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. والمثلث الحدودي هو الهدف المفضّل لجماعتين جهاديتين مسلّحتين تنشطان فيه هما "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة.

و.ب/ ا.ف  (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مختارات

استطلاع..نسبة كبيرة من الألمان تطالب بسحب القوات من مالي

رغم أن القوات المسلحة الألمانية تضطلع بمهام تدريبية وأخرى لحفظ السلام في مالي التي لا تزال تعاني خطر الجماعات المسلحة، إلّا أن استطلاعا للرأي أظهر أن نسبة كبيرة من الألمان مع سحب القوات من هذا البلد.  

بوركينا فاسو.. حين يصبح "الإرهاب" جزءا من الاقتصاد!

يقوم المسلحون الإسلاميون في بوركينا فاسو بمهاجمة القرى وابتزاز سكانها وجمع الأموال في إطار حربهم لإنشاء ما يسمونها "خلافة إسلامية". ومع تزايد الهجمات، ترغب فرنسا في تقليل وجدوها العسكري في المنطقة.  

في مالي.. مقتل سائقي شاحنات مغربية تنقل سمكا من الداخلة

مقتل سائقين مغربيين وجرح ثالث إثر هجوم مسلح لم تعرف بعد هوية منفذيه في مالي بعد. وكان السائقون الثلاثة يحملون أسماكا يتم نقلها إلى الدول الإفريقية.  