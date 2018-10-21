 مقتل خاشقجي يلقي بظلاله على مؤتمر ″دافوس في الصحراء″ | أخبار | DW | 23.10.2018

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أخبار

مقتل خاشقجي يلقي بظلاله على مؤتمر "دافوس في الصحراء"

قضية جمال خاشقجي أدت إلى انسحاب مسؤولين دوليين ورؤساء شركات من مؤتمر "مبادرة الاستثمار" في الرياض. أمريكياً، قال ترامب إنه غير راض عن الرواية السعودية، هذا في وقت تزور مديرة المخابرات المركزية تركيا للمساعدة في التحقيق.

Investorenkonferenz in Saudi-Arabien (picture alliance/dpa/A. Nabil)

مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يطغى على منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي افتتح اليوم الثلاثاء (23 تشرين الأول/أكتوبر 2018) في الرياض والذي أطلقت عليه وسائل الإعلام اسم "دافوس في الصحراء" تيمّناً بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ويغيب عن المؤتمر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بعد ما ألغى مشاركته على خلفية قضية خاشقجي. وعشية افتتاح المؤتمر، التقى ولي العهد الشاب محمد بن سلمان (33 عاماً) منوتشين في الرياض، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية،

وإلى جانب منوتشين، ألغى مسؤولون دوليون ورؤساء شركات مشاركتهم في المؤتمر، بينهم رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وكان آخر هذه الشخصيات رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا "أو دي إف" جان برنار ليفي. وسبقه في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" جو كايزر الذي كتب في رسالة طويلة على موقع "لينكد إن" أنه "القرار الأنسب لكنه ليس الأكثر شجاعة".

وسبق وأن أعلنت مؤسسات اعلامية بينها بلومبرغ و"سي ان ان" و"فايننشال تايمز" انسحابها أيضاً. إلا أن رؤساء شركات آخرين قرروا المضي في مشاركتهم، وبينهم باتريك بوياني رئيس مجلس إدارة المجموعة النفطية الفرنسية "توتال".

مختارات

الإعلان عن "مقتل" الصحفي جمال خاشقجي لم يسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام وملأت الإعلامين التقليدي والجديد بالصخب. كل ما في الأمر أن فصلاً جديداً بدأ، على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي ولدى الصحفيين الغربيين. (20.10.2018)

وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بأنه عمل "وحشي" وتعهدت بوقف صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية إلى أن تتضح ملابسات هذه الواقعة. (22.10.2018)

وقام منظمو المنتدى الاقتصادي بإزالة لائحة المتحدثين من الموقع الإلكتروني الرسمي، ورفضوا الاثنين التعليق على أعداد الحاضرين. وقال مصدر حكومي إن لائحة المشاركين ليست نهائية حتى الآن، مع استمرار انسحاب الكثير من المشاركين "بوتيرة سريعة". وتعطّل مساء الاثنين الموقع الإلكتروني للمنتدى لأسباب لم يعلن عنها.

ويهدف المؤتمر إلى استقطاب الاستثمارات للمملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها. كما تسعى السلطات السعودية من خلال هذا الحدث إلى تقديم المملكة المحافظة على أنها وجهة تجارية واستثمارية مربحة، في إطار خطة تنويع الاقتصاد المرتهن تاريخياً للنفط، وتمهيد الطريق لمبادرات جديدة وعقود بمليارات الدولارات.

ولم يتأكّد بعد حضور ولي العهد للمنتدى بعد مشاركة استثنائية في النسخة الأولى العام الماضي قال فيها أنه سيقود السعودية نحو "الانفتاح" والانعتاق من التشدد.

ترامب "غير راض" عن الرواية السعودية

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض بما سمعه من السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا لكنه لا يريد أن يخسر استثمارات من الرياض. وقال ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإن لدى الأمير فرقاً في السعودية وتركيا تعمل في القضية. وقال إنه سيعرف المزيد بعد عودتها ليل الاثنين أو يوم الثلاثاء. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أنا غير راض بما سمعت...لا أريد أن أخسر كل هذا الاستثمار الذي حدث في بلادنا... لكننا سنصل إلى حقيقة الأمر".

وفي تصريح آخر لصحيفة يو.إس.إيه توداي قال ترامب إنه يعتقد أن وفاة خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول كانت "مؤامرة باءت بالفشل".

وفي السياق نفسه، ذكر مصدران مطلعان لرويترز أن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل بصدد السفر إلى تركيا للعمل على التحقيق بشأن خاشقجي.

الجبير يتعهد بالقبض على كل المسؤولين

وعلى الطرف السعودي، قال وزير الخارجية عادل الجبير اليوم الثلاثاء إن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق معمق وشامل في مقتل خاشقجي. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في إندونيسيا أن السعودية أرسلت فريقاً إلى تركيا وأنه سيتم القبض على كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي، وعداً بـ"إرساء آلية وتدابير لضمان عدم تكرار أمر كهذا بعد اليوم".

وكان الجبير أكد أمس أن واقعة جمال خاشقجي كانت خطأ جسيماً وستتم محاسبة جميع المتورطين فيها، اعدا بـ"إرساء آلية وتدابير لضمان عدم تكرار أمر كهذا بعد اليوم"، مؤكداً أن ولي العهد محمد بن سلمان لم يكن على علم  بما حصل لخاشقجي.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Zitat-Tafel Jamal Khashoggi ARA

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    خاشقجي.. جريمة في القنصلية

    بعد 18 يوما من اختفائه وتصريحات متضاربة حول مصيره أعلنت الرياض السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع أشخاص آخرين داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول. وتزامناً مع ذلك تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم وتوقيف 18 سعوديا على ذمة القضية. غير أن ذلك لم يمح الشكوك من أن يكون خاشقجي تمت تصفيته بسبب انتقاده لسياسات بلاده.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    منتقد لسياسة ولي العهد السعودي

    كان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للحصول على أوراق من أجل الزواج من خطيبته التركية، التي انتظرته خارج القنصلية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج جمال فأبلغت السلطات، ليتم التكهن حول مصير الصحفي البارز، الذي كان ينتقد قبل اختفاءه سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

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تبعات مقتل خاشقجي و"أسلحة" السعودية في مواجهة الغرب!  

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انضم الرئيس الأمريكي ترامب إلى الزعماء الأوروبيين في حث السعودية على تقديم مزيد من الإجابات بشأن مقتل جمال خاشقجي بعد أن اعترفت الرياض بمقتله، فيما تزداد قائمة المقاطعين لمؤتمر "دافوس الصحراء".

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