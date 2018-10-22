 مقتل خاشقجي.. استهانة سعودية برد الفعل الغربي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 22.10.2018

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سياسة واقتصاد

مقتل خاشقجي.. استهانة سعودية برد الفعل الغربي؟

الأزمتان مع ألمانيا وكندا أعطت الدبلوماسية السعودية قدراً يسيراً من الثقة بالنفس وأكسبتها بعض النقاط. غير أن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي ومن ثم الإعلان عن مقتله أرجع الرياض إلى مواقع الدفاع. هل أخطأت المملكة في حساباتها؟

G7-Gipfel in Kanada (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

منذ اندلاع أزمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وخاصة بعد إعلان مقتله في القنصلية السعودية في إسطنبول، تهب الرياح الغربية على المملكة العربية السعودية مثقلة بمطالب بتوضيح ملابسات الحادث وإجراء تحقيق شفاف، ودعوات لطرد دبلوماسيين سعوديين، ونداءات لحظر تصدير السلاح. ورفعت بعض الأصوات سقفها ليصل حد المطالبة بالمقاطعة الاقتصادية وبتنحي ولي العهد محمد بن سلمان عن منصبه.

نهج دبلوماسي جديد

التطورات الآنفة الذكر جاءت بعد حادثتين أشارتا إلى تغير في تعاطي السعودية مع الغرب. فقبل شهرين اندلعت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع وكندا بعد تغريدة للسفارة الكندية طلبت فيها "الإفراج الفوري" عن ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان معتقلين. وردّت الرياض بطرد السفير الكندي واتخذت سلسلة تدابير ضد كندا بينها تعليق العلاقات التجارية. آنذاك لم تعبر أي دولة غربية كبرى بما فيها الولايات المتحدة - وهي حليف رئيسي للسعودية- علناً عن أي دعم لكندا في أزمتها مع السعودية.

وقبل أقل من عام أججت تصريحات لوزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل التوتر مع السعودية. غابرييل اتهم المملكة بانتهاج سياسة تتسم بـ"روح المغامرة" في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية أزمة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري والمشاركة في حرب اليمن. ودفعت التصريحات الرياض إلى سحب سفيرها واستبعاد الشركات الألمانية من أعمال خصوصاً في قطاع الصحة المربح. ولم تنتهِ الأزمة إلا قبل أيام بعودة السفير إلى برلين. واليوم الاثنين استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير السعودي لديها لمناقشة قضية خاشقجي معه.

وصف بعض المحللين السياسيين ما تقوم به السعودية بأنه "تهور" و"اندفاعية". خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون يرى في تصريح لـ DW عربية أن الدبلوماسية السعودية قد تغيرت في عيون الغرب؛ تعود العالم على مملكة "هادئة" في علاقاتها الخارجية.

أما المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عادل اللطيفي فيرى أن الدبلوماسية السعودية اتسمت مؤخراً بـ"التخبط من حيث غياب الهدف الاستراتيجي وبعض التطرف، ليس بالمعنى الأمني، بل من حيث عدم إتاحة مساحات للحوار".

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قطع للعلاقات.. فمن المتضرر − السعودية أم كندا؟

أقصى مدى لرد الفعل الغربي؟

أمس الأحد أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركاً أكدت فيه ضرورة أن توضح السعودية ما حصل لخاشقجي داخل القنصلية بشكل "مدعم بالوقائع لكي يتم اعتباره ذي مصداقية".

واليوم الاثنين دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الأوروبيين إلى تعليق أي عقد تسليح جديد مع السعودية ما لم تكشف حقيقة ما حدث حول مقتل خاشقجي، مؤكداً أن الرياض "لن تتأثر ما لم تتفق جميع الدول الأوروبية على ذلك". وأوضح "لن يكون هناك أي تأثير إيجابي إذا أوقفنا وحدنا الصادرات واستمرت الدول الأخرى بسد النقص". وصدرت دعوات مماثلة من بلجيكا وكندا ودول غربية أخرى.

خطار أبو دياب يعتقد أن أي خطوات قد تتخذ ضد السعودية ستبقى "رمزية" وخصوصاً لتزامن ذلك مع بدء سريان العقوبات النفطية على إيران.

مختارات

لو صدقت تحقيقات الحكومة التركية، فإن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد قتل في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر من قبل عملاء بلاده. الرياض تنكر ذلك. في حين يطالب وزير الخارجية الألماني بإلحاح توضيحاً بشأن مصير خاشقجي. (19.10.2018)

الإعلان عن "مقتل" الصحفي جمال خاشقجي لم يسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام وملأت الإعلامين التقليدي والجديد بالصخب. كل ما في الأمر أن فصلاً جديداً بدأ، على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي ولدى الصحفيين الغربيين. (20.10.2018)

أما عادل اللطيفي فيرى في حديثه مع DW عربية أن الأمور قد تذهب "أبعد" من الرمزية، مذكراً بمقاطعة  البلدان الأوربية لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المقرر انطلاقه غداً الثلاثاء في الرياض. وألغى العشرات من المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية الكبرى، على رأسها الغربية، مشاركتهم في المؤتمر الذي ينظمه الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) تحت اسم "دافوس في الصحراء"، بينما أعلنت أستراليا انسحاب ممثليها من المؤتمر. هذا في وقت لم تظهر شركات من الصين وروسيا أي اهتمام بالانسحاب من الحدث، حسب أحد المنظمين.

ويبلغ قيمة صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 250 مليار دولار وتهدف الحكومة لجعله الأكبر من نوعه في العالم بحلول العام 2030. ويقول الباحث في معهد "العلوم والسياسة" في برلين شتيفان رول أن السعوديين يسعون من خلاله إلى "شراء" النفوذ السياسي في الدول الغربية.

تصدير السلاح والقيم الأوروبية

والشهر الماضي وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة بقيمة 416 مليون يورو (480 مليون دولار) إلى السعودية للعام 2018. وفي الماضي كانت الصادرات العسكرية الألمانية إلى السعودية تقتصر على قوارب الدوريات. ويعد حجم صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية ضئيلاً بالمقارنة مع نظرائها الأوروبيين وفي مقدمهم المملكة المتحدة وفرنسا اللتان أشارتا إلى عدم رغبتهما بإعادة النظر في سياساتهما، معتبرتين أنها صارمة بما فيه الكفاية.

أما اللطيفي فيشدد على ضرورة التميز بين الموقفين الغربيين: الأوروبي القائم على القيم، وموقف ترامب القائم على المصالح. وقبل أيام قال ترامب إن أمريكا "ستعاقب نفسها" إذا أوقفت بيع السلاح للسعودية، مشيراً إلى أن المملكة ستشتري وقتها من الصين وروسيا.

الصحافة الألمانية تناولت صادرات السلاح إلى المملكة رابطة إياها ب قضية خاشقجي. فقد دعت صحيفة "ميتل بايرشر تسايتونغ" إلى إيقاف تصدير السلاح "الغربي" إلى السعودية لأن ذلك مسألة تتعلق بمصداقية القيم الأوروبية المشتركة، على حد تعبيرها.

ومن جهتها اتهمت صحيفة "ميتل دويتشلاند تسايتونغ" الأوروبيين والأمريكيين بغض الطرف عن تصرفات السعودية الداخلية والخارجية وذلك سعياً وراء مصالح نفطية ومواد خام أخرى.

بينما اعتبرت صحيفة "راين-نيكر تسايتونغ" أن برلين لا تستطيع منع واشنطن من تصدير السلاح للسعودية ولكنها يمكنها هي التوقف عن فعل ذلك.

على خطى إيران؟

التغير في السلوك السعودي خارجياً في السنوات الأخيرة طرح السؤال التالي: هل ستصبح السعودية "إيران ثانية": دولة "مشاكسة" و"مارقة" كما يصف البعض دولة الملالي؟ خطار أبو دياب يرى أن السعودية "لاحظت" أن العالم يتعامل مع قوى مشاكسة كإيران بمرونة وأريحية أكبر. ومن هنا يأتي لجوء السعودية للتشدد في دبلوماسيتها، والكلام دائماً لخطار أبو دياب.

غير أن اللطيفي يرى أنه لا يمكن المقارنة بين الدولتين: "لإيران ظهر يحميها متمثلاً بروسيا وإلى درجة أقل الصين. ومن هنا تقوم بمغامرات إقليمية"، معتبراً أن السعودية ليس لديها حليف خارجي حقيقي تعوّل عليه. ولكن ماذا عن ترامب؟ الرئيس الأمريكي، حسب اللطيفي، تاجر وتتسم سياسته بالشطحات والتقلبات.

خالد سلامة

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة بين مونتريال والرياض

    االأزمة بين السعودية وكندا هي أحدث الأزمات الدبلوماسية في عهد محمد بن سلمان والتي بدأت بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي. الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات تصعيدية تجاه كندا مست الطلاب السعوديين الدراسين هناك والمرضى والرحلات الجوية.

  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    سحب السفير السعودي من برلين

    في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2017، استدعت السعودية سفيرها في برلين، عندما انتقد وزير الخارجية آنذاك زيغمار غابريل السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن. وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا، ولم يتم إرجاعه لحد الآن، بالرغم من إبداء الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين علاقات الجانبين.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة مع قطر بتهمة دعم الإرهاب

    بدأت الأزمة مع قطر قبل أكثر من عام عندما أطلقت فضائيات ومواقع إماراتية وسعودية هجوماً كاسحاً على الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تنظيماً إرهابياً. على إثر ذلك قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وشنت حملة حصار عليها لاتزال مستمرة. من جهتها نفت قطر دعم أي تنظيم متطرف.

  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع لبنان بسبب الحريري

    الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    تركيا والخلاف حول زعامة العالم الإسلامي

    بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع مصر تسبب بعقوبة نفطية

    قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    السويد تتهم الرياض بأساليب القرون الوسطى

    في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك


مختارات

السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

تزداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا بشكل غير مسبوق، غير أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ شهدت الرياض منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد أزمات دبلوماسية مع دول بينها ألمانيا بسبب ملفات أبرزها ملف حقوق الإنسان. (08.08.2018)  

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غداة البيان المشترك لكل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بحث الرئيس الأمريكي مع نظيره الفرنسي قضية خاشقجي، ولم يستبعد رئيس الوزراء الكندي إلغاء صفقة أسلحة للرياض. والسعودية تحاول إحتواء الأزمة عبر إشارات مختلفة.

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