مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في غارات أمريكية شرق سوريا

أعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربات جوية دقيقة في شرق سوريا مساء الخميس (23 مارس/ آذار 2023)، ردا على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وجرح خمسة عسكريين أميركيين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن الهجوم بالمسيرة "استهدف منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة بشمال شرق سوريا".

وأصيب متعاقد آخر في الهجوم بالطائرة المسيرة، بحسب البنتاغون مضيفا أن أجهزة الاستخبارات الأميركية "تقدر أن الطائرة من دون طيار من أصل إيراني".

من ناحيته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقرّه في بريطانيا الجمعة مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية على شرق سوريا.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه بتوجيهات من الرئيس جو بايدن أذن "لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني". وأوضح أن "الضربات الجوية جاءت ردا على هجوم اليوم وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من جانب مجموعات تابعة للحرس الثوري".

واستهدفتالضربات الأميركية وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "مستودعأسلحة في مدينة دير الزور، ما أدى إلى مقتل ستة مقاتلين موالين لطهران، بينما قتل اثنان آخران جراء ضربات طالت مواقع في بادية الميادين وريف البوكمال" اللتين تعدان منطقة نفوذ إيرانية في شرق سوريا.

وينتشر مئات من الجنود الأميركيين في سوريا في إطار تحالف يقاتل فلول تنظيم "الدولة الإسلامية"، وكثيرا ما يُستهدَفون بهجمات تشنها مجموعات مسلحة. وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم بالطائرة بدون طيار استهدف قرابة الساعة 13:38 (10:38 بتوقيت غرينتش) منشأة صيانة في قاعدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.

وقال أوستن "كما أوضح الرئيس بايدن، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائمًا في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

وعندما تم إعلان الضربات، كان بايدن قد توجه إلى كندا، حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ويلقي كلمة أمام البرلمان.

وفي آب/أغسطس الماضي، أمر بايدن بشن ضربات انتقامية مماثلة في محافظة دير الزور السورية الغنية بالنفط بعدما استهدفت طائرات مسيّرة عدة موقعًا لقوات التحالف دون أن تتسبب في أي إصابات.

وجاء الهجوم في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه وسائل إعلام رسمية إيرانية مقتل جنرال في الحرس الثوري قبل أيام "خلال مهمة سوريا بوصفه مستشارا عسكريا".

وتقول إيرانإنها نشرت قواتها في سوريا بناء على طلب من دمشق وأن عملها استشاري فقط.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ، أ ف ب)