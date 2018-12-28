 مقتل ثلاثين شخصاً غالبيتهم مقاتلون موالون لأنقرة في سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.11.2020

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مقتل ثلاثين شخصاً غالبيتهم مقاتلون موالون لأنقرة في سوريا

قُتل نحو ثلاثين شخصاً في شمال سوريا، غالبيتهم مقاتلون موالون لأنقرة، جراء انفجار ألغام زرعتها قوات سوريا الديمقراطية، وفي حوادث متفرقة شهدتها مناطق حدودية مع تركيا.

صورة من الأرشيف

صورة من الأرشيف

قُتل نحو ثلاثين شخصاً الثلاثاء (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) في شمال سوريا، غالبيتهم مقاتلون موالون لأنقرة، جراء انفجار ألغام زرعتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفي حوادث متفرقة شهدتها مناطق حدودية مع تركيا.

وانفجرت سيارتان مفخختان تباعاً في مدينتي الباب وعفرين في محافظة حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما نصبت قوات سوريا الديمقراطية "كميناً" لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة قرب مدينة عين عيسى في شمال الرقة. ولم يتضح ما إذا كانت الحوادث الثلاث متصلة.

وتسيطر القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها نتيجة ثلاث عمليات عسكرية شنتها بين العامين 2016 و2019 تركزت ضد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية واسعة تشهد بين الحين والآخر فوضى أمنية وعمليات اغتيال وتفجيرات.

مختارات

تعتزم الإدارة الذاتية الكردية السماح لآلاف السوريين الموجودين في مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سوريا، بينهم عائلات مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، بالمغادرة إلى مناطقهم، وفق ما أكد مسؤول لوكالة فرانس برس.

بعد هجوم الطعن الذي نفذه شاب سوري في مدينة دريسدن ضد سائحين ألمانيين، أسفر عن مقتل أحدهما أوائل الشهر الجاري، طالب مسؤولون ألمان، أبرزهم وزير الداخلية هورست زيهوفر، بمراجعة إمكانية الترحيل إلى سوريا.

عين الرئيس السوري بشار الأسد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد خلفاً لوزير الخارجية المُتوفى وليد المعلم والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشار الجعفري محل المقداد. أهم محطات حياتهما نجملها لكم في هذا التقرير.

كشفت تقرير إعلامي أن القوات التركية أخلت أكبر قاعدة لها في سوريا، بعد أن أصبحت محاصرة من قبل الجيش السوري، كما شهدت مظاهرات خلال الشهرين الماضيين مطالبة برحيل القوات التركية منها.

وأفاد المرصد السوري الثلاثاء بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شرق محافظة حلب، كان يستقلّها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة، ما تسبّب بمقتله مع مرافقه وسائقه، بالإضافة الى مدنيين اثنين. وتسبّب الانفجار بإصابة 19 آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في المدينة التي تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها منذ شباط/ فبراير 2017، إثر هجوم واسع شنته ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). 

وذكرت وكالة فرانس برس في الباب أن عناصر من الدفاع المدني هرعوا لإخماد الحريق الناجم عن الانفجار، فيما تجمع سكان لتفقد الأضرار التي طالت سيارات عدة في المكان.

ولم يستبعد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن "تكون خلايا التنظيم خلف هذا الاستهداف"، خصوصاً أنه تبنى مرات عدة تفجيرات في مدينة الباب. إلا أن المنطقة تشهد أحياناً مواجهات بين الفصائل الموالية لأنقرة التي تتنافس على النفوذ.

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وفي تغريدة، قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية حول سوريا في الأمم المتحدة مارك كاتس، معلقاً على الانفجار وسقوط ضحايا: "لا تزال السيارات المفخخة والعبوات الناسفة تشكّل بلاءً قاتلاً في سوريا، تسبّب هذا العام وحده بمقتل 132 مدنياً على الأقلّ (بينهم 35 امرأة وطفلاً) وإصابة 461 آخرين بجروح، وفقاً لرصد الأمم المتحدة".

وفي وقت لاحق، أدى انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين بجروح، بحسب المرصد.

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ آذار/ مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، إثر هجوم شنّته ضد المقاتلين الأكراد الذين تعدهم أنقرة "إرهابيين". وغالباً ما تشهد عفرين اعتداءات مماثلة لا تتبناها أي جهة، وتتهم أنقرة المقاتلين الأكراد بالوقوف خلفها. وأدى تفجير صهريج مفخخ في 29 نيسان /أبريل إلى مقتل 46 شخصاً على الأقلّ، بينهم مدنيون ومقاتلون سوريون موالون لأنقرة بحسب المرصد.

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وفي ريف الرقة الشمالي، أورد المرصد أن 30 مقاتلاً على الأقل من الفصائل الموالية لأنقرة تسللوا ليل الاثنين/ الثلاثاء إلى قرية معلق الواقعة عند أطراف مدينة عين عيسى، بعدما انسحبت قوات سوريا الديمقراطية منها. لكن تبين لاحقاً أن مقاتلي "قسد" نصبوا كميناً لهؤلاء المقاتلين، أدى إلى مقتل 21 عنصراً منهم جراء "انفجار حقل ألغام"، بينما أصيب الباقون بجروح بعضها خطير. وأفاد متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ليلاً عن "معارك عنيفة" قرب مدينة عين عيسى.

وتسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على منطقة حدودية واسعة بطول 120 كيلومتراً تمتد بين بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة). وينتشر المقاتلون الموالون لأنقرة منذ ذلك الحين شمال عين عيسى، حيث تدور بين الحين والآخر اشتباكات متقطعة مع قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت تتخذ من عين عيسى مقراً رئيسياً.

خ.س/ي.أ (أ ف ب)

  • Syrien, Umaiyadenmoschee von Damaskus, über dem Häusermeer der historischen Altstadt, die als Ganzes zum UNESCO-Welterbe gehört. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    أقدم مساجد العالم

    يعد المسجد الأموي في دمشق من أقدم مساجد العالم، إذ بُني مطلع القرن الثامن الميلادي. ويقع اليوم في الجزء التاريخي من العاصمة دمشق، التي أُدرجت عام 1979 على لائحة اليونسكو للتراث العالم. الصورة تعود إلى عام 2007.

  • Syrien, im Tal der Gräber von Palmyra (Sammlung M. Meinecke/A. Schmidt-Colinet)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    تعاون ألماني-سوري في تدمر

    الحفريات في مدينة تدمر القديمة مُدرجة هي الأخرى على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. تُظهِر الصورة التي تعود إلى عام 1981 قطعاً معمارية من مقبرة المعبد، وقد استمر العمل من أجل استخراجها من عام 1981 إلى عام 1985 بالتعاون مع معهد الآثار الألماني ومديرية الآثار السورية.

  • Syrien, der Tempel des Gottes Baal in der Oase von Palmyra, bevor sein Allerheiligstes, die Cella, vom sogenannten Islamischen Staat gesprengt wurde (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    معبد الإله بعل

    كان معبد الإله بعل الذي مضى على تشييده نحو 2000 عام أحد أفضل المعابد المحفوظة في واحة تدمر، لكن غرفته الداخلية "تسيلا" وقعت ضحية لهمجية "الدولة الإسلامية"، إذ نسفها التنظيم بالمتفجرات عام 2015. تعود الصورة إلى عام 1963.

  • Syrien, Eingang zur Zitadelle von Aleppo (Sultan Kitaz)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قلعة حلب

    شُيدت قلعة حلب في القرن الثالث عشر الميلادي، وتُعد اليوم واحدة من أقدم القلاع في العالم، وهي مُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1986. لكن الحرب الأهلية في سوريا تركت بصماتها المروعة على أسوارها وبعض أجزائها. وبعد انحسار خط الجبهة عنها بات بالإمكان زيارتها مجدداً.

  • Syrien, Sultaniyya-Moschee-Komplex, 13.Jh. - direkt vor der Zitadelle von Aleppo gelegen, während des Krieges stark zerstört. (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قبل الحرب

    وقبل المعارك الشرسة هكذا بدا محيط القلعة الشهيرة على مستوى العالم. خلال الحرب طال الدمار الكبير جامع السلطانية الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر الميلادي وكان يقع أمام القلعة في حي الجلوم.

  • Syrien, der Basar in Aleppo, war mit seinen mehr als 1000 kleinen Läden das Herz der Stadt bis er durch den Krieg in Syrien stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    سوق حلب

    شكل سوق حلب بمتاجره الصغيرة التي تزيد على الألف قلب المدينة. لكن الحرب مرت من هنا أيضاً وأحرقت ودمرت بشدة الكثير منه. وما تزال الكثير من أجزاء السوق مدمرة حتى يومنا هذا.

  • Syrien, Aleppo: Blick über die Altstadt von Westen auf die Zitadelle (Peter Heiske)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    صورة من قبل الحرب

    تعود هذه صورة إلى عام 2001، عندما كانت قلعة حلب لا تزال سلمية وتطل شامخة على البلدة القديمة. وتظهر في الصورة مأذنة الجامع الكبير في المدينة.

  • Syrien, Aleppo: Der große Waqf-Komplex Ibshir Pasha (Nabil Kasbo)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    آثار الدمار

    أصبحت حلب رمزاً للحرب الأهلية في سوريا. وبات من الصعب التعرف على أجزاء كبيرة من المدينة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة. كما أُصيب وقف إبشير مصطفى باشا (يساراً) وحمام بهرام باشا (إلى اليمين) في حلب بشدة جراء القتال. تم التقاط هذه الصورة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.


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