مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وشرطي مصري في اشتباكات عند الحدود

أكد الجيش المصري اليوم السبت (الثالث من يونيو/حزيران 2023) أن "عنصر أمن" مصريا قُتل وكذلك ثلاثة عناصر "من قوة التأمين الإسرائيلية" على الحدود بين البلدين، مؤكدا بذلك ما أعلنه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وإن بصيغة مختلفة جزئيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الاسرائيليين واصابة 2 آخرين بالاضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن ثلاثة من جنوده ومسلحا قُتلوا بالقرب من الحدود مع مصر اليوم السبت وأوضح متحدث باسم الجيش أن مجموعة تسللت إلى الحدود مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي إن المسلح هو شرطي مصري.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنديين قُتلا بالرصاص بالقرب من الحدود في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال إن المسلح والجندي الثالث قتلا في مواجهة داخل الأراضي الإسرائيلية بعد ساعات.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي آخر إن الجنديين قتلا بالرصاص أثناء تأدية واجبهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم وعثر على جثتيهما في وقت لاحق.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه رصد تسللاً إلى أراضيه وتعرضت قواته لإطلاق نار مما أدى إلى اشتباك قُتل خلاله المسلح والجندي الإسرائيلي الثالث.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحادث "بالتعاون الكامل" مع الجيش المصري. وأكد مصدران أمنيان مصريان إن مصر تنسق مع إسرائيل في التحقيق في الحادثة التي وقعت صباح اليوم على الحدود، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وأشار المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب ، في البيان، إلى أنه جارى اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، مقدما "خالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين" .
وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي عبر حسابه بموقع تويتر اليوم ،إنه تم التحقيق في الحادث
بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري. ولفت إلى أن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقادة آخرين يجرون تحقيقًا ميدانيًا، مشيرا إلى أن "قوات جيش الدفاع تواصل أعمال التمشيط في المنطقة".
ومصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.
ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، رويترز)
-
مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد
سلام صعب
في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 وصل الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس حيث أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن واقترح في الكنيست عقد سلام "عادل ودائم" في كل المنطقة. لكن اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها فيما بعد لم تلق التأييد من العرب الذين رأوا فيها آنذاك "خيانة" للقضية الفلسطينية، لاسيما وأن منظمة التحرير الفلسطينية ظلت خارج اللعبة.
-
مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد
زيارة مفاجئة إلى القدس
خلال زيارته إلى القدس صافح السادات صافح أعداءه اللدودين ثم أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن. وكانت الزيارة تاريخية لأن كل الاتصالات المصرية الاسرائيلية كانت سرية. في الصورة بيغن يهمس في أذن السادات خلال مأدبة عشاء بفندق الملك داوود بالقدس في الـ 20 من نوفمبر 1977.
-
مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد
مفاوضات تمهيدية شاقة
مناحيم بيغن وأنور السادات يتصافحان وفي الوسط الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في الـ 17 سبتمبر 1978 بكامب ديفيد. وكان الرجلان قد شاركا قبلها طوال 13 يوما في محادثات لبلورة إطار اتفاقية للسلام في الشرق الأوسط يتم التوقيع عليها في الشهور الثلاثة التالية. وخلال القمة نوقشت 23 صيغة على الأقل للاتفاقات إلى جانب المراجعات التي لا تعد ولا تحصى.
-
مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد
توقيع أذهل العالم
السادات وبيغن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقعون على اتفاقية كامب ديفيد التي كادت أن تفشل. وبدأت القمة في الخامس من أيلول/ سبتمبر في كامب ديفيد مقر الرؤساء الأمريكيين في عطلة نهاية الأسبوع، وهي منطقة تضم حوالى عشرين منزلا في غابة تبعد نحو مائة كيلومترا عن واشنطن. ورافق القادة الثلاثة مستشاروهم الدبلوماسيون والعسكريون.
-
مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد
رعاية أمريكية لاتفاقية صعبة
كارتر يتبادل أطراف الحديث مع السادات في كامب ديفيد، حيث تم التوقيع على اتفاقية السلام التي تنص في مقدمتها على أن "القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها هي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بكل أجزائه". وتحمل الوثيقتان اللتان وقعتا عنواني "إطار للسلام في الشرق الأوسط" و"إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر واسرائيل".
-
مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد
جائزة نوبل للسلام
في تشرين الثاني/ نوفمبر منحت جائزة نوبل للسلام للرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن لأنهما "كسرا الجليد الذي كان يفصل بين شعبيهما". وفي 26 آذار/ مارس 1979 وقع السادات وبيغن أول معاهدة سلام عربية اسرائيلية استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء عام 1982.
-
مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد
اتفاقية مرفوضة شعبيا
رأت الدول العربية في المعاهدة "سلاما منفردا" وشكلا من الخيانة، لاسيما تجاه الفلسطينيين. وقد قطع العرب علاقاتهم مع مصر التي عُلقت عضويتها في الجامعة العربية. وفي تشرين الأول/ اكتوبر 1981 تم اغتيال أنور السادات الذي كان يواجه انتقادات حادة في بلده. وفي عام 1994 أصبح الأردن ثاني بلد عربي يقوم بتطبيع علاقاته مع اسرائيل.