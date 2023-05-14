مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وشرطي مصري في اشتباكات عند الحدود

أكد الجيش المصري اليوم السبت (الثالث من يونيو/حزيران 2023) أن "عنصر أمن" مصريا قُتل وكذلك ثلاثة عناصر "من قوة التأمين الإسرائيلية" على الحدود بين البلدين، مؤكدا بذلك ما أعلنه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وإن بصيغة مختلفة جزئيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الاسرائيليين واصابة 2 آخرين بالاضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن ثلاثة من جنوده ومسلحا قُتلوا بالقرب من الحدود مع مصر اليوم السبت وأوضح متحدث باسم الجيش أن مجموعة تسللت إلى الحدود مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي إن المسلح هو شرطي مصري.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنديين قُتلا بالرصاص بالقرب من الحدود في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال إن المسلح والجندي الثالث قتلا في مواجهة داخل الأراضي الإسرائيلية بعد ساعات.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي آخر إن الجنديين قتلا بالرصاص أثناء تأدية واجبهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم وعثر على جثتيهما في وقت لاحق.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه رصد تسللاً إلى أراضيه وتعرضت قواته لإطلاق نار مما أدى إلى اشتباك قُتل خلاله المسلح والجندي الإسرائيلي الثالث.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحادث "بالتعاون الكامل" مع الجيش المصري. وأكد مصدران أمنيان مصريان إن مصر تنسق مع إسرائيل في التحقيق في الحادثة التي وقعت صباح اليوم على الحدود، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب ، في البيان، إلى أنه جارى اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، مقدما "خالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين" .

وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي عبر حسابه بموقع تويتر اليوم ،إنه تم التحقيق في الحادث

بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري. ولفت إلى أن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقادة آخرين يجرون تحقيقًا ميدانيًا، مشيرا إلى أن "قوات جيش الدفاع تواصل أعمال التمشيط في المنطقة".

ومصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، رويترز)