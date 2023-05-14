 مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وشرطي مصري في اشتباكات عند الحدود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وشرطي مصري في اشتباكات عند الحدود

قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من جنوده وشرطيا مصريا قُتلوا في تبادل لإطلاق النار خلال تسلل عند الحدود مع مصر. وأكد الجيش المصري أن "عنصر أمن" مصريا قتل وكذلك ثلاثة عناصر "من قوة التأمين الإسرائيلية".

قال الجيش الإسرائيلي إن المسلح هو شرطي مصري، وذلك في حادث نادرعلى الحدود المصرية

قال الجيش الإسرائيلي إن المسلح هو شرطي مصري، وذلك في حادث نادرعلى الحدود المصرية

أكد الجيش المصري اليوم السبت (الثالث من يونيو/حزيران 2023) أن "عنصر أمن" مصريا قُتل وكذلك ثلاثة عناصر "من قوة التأمين الإسرائيلية" على الحدود بين البلدين، مؤكدا بذلك ما أعلنه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وإن بصيغة مختلفة جزئيا. 

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الاسرائيليين واصابة 2 آخرين بالاضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن ثلاثة من جنوده ومسلحا قُتلوا بالقرب من الحدود مع مصر اليوم السبت وأوضح متحدث باسم الجيش أن مجموعة تسللت إلى الحدود مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي إن المسلح هو شرطي مصري. 

مختارات

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنديين قُتلا بالرصاص بالقرب من الحدود في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال إن المسلح والجندي الثالث قتلا في مواجهة داخل الأراضي الإسرائيلية بعد ساعات.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي آخر إن الجنديين قتلا بالرصاص أثناء تأدية واجبهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم وعثر على جثتيهما في وقت لاحق.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه رصد تسللاً إلى أراضيه وتعرضت قواته لإطلاق نار مما أدى إلى اشتباك قُتل خلاله المسلح والجندي الإسرائيلي الثالث.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحادث "بالتعاون الكامل" مع الجيش المصري. وأكد مصدران أمنيان مصريان إن مصر تنسق مع إسرائيل في التحقيق في الحادثة التي وقعت صباح اليوم على الحدود، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب ، في البيان، إلى أنه جارى اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، مقدما "خالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين" .

وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي  عبر حسابه بموقع تويتر اليوم  ،إنه تم التحقيق في الحادث 
بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري. ولفت إلى أن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقادة آخرين يجرون تحقيقًا ميدانيًا، مشيرا إلى أن "قوات جيش الدفاع تواصل أعمال التمشيط في المنطقة".

ومصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، رويترز)

  • Washington 1979 Sadat, Carter und Begin ägyptisch-israelischer Friedensvertrag in Washington 1979 (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    سلام صعب

    في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 وصل الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس حيث أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن واقترح في الكنيست عقد سلام "عادل ودائم" في كل المنطقة. لكن اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها فيما بعد لم تلق التأييد من العرب الذين رأوا فيها آنذاك "خيانة" للقضية الفلسطينية، لاسيما وأن منظمة التحرير الفلسطينية ظلت خارج اللعبة.

  • Anwar El Sadat trifft sich mit Menachim Begin (r) in Israel (dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    زيارة مفاجئة إلى القدس

    خلال زيارته إلى القدس صافح السادات صافح أعداءه اللدودين ثم أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن. وكانت الزيارة تاريخية لأن كل الاتصالات المصرية الاسرائيلية كانت سرية. في الصورة بيغن يهمس في أذن السادات خلال مأدبة عشاء بفندق الملك داوود بالقدس في الـ 20 من نوفمبر 1977.

  • Anwar el Sadat und Menachem Begin reichen sich die Hände in der Mitte Jimmy Carter (picture-alliance/dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    مفاوضات تمهيدية شاقة

    مناحيم بيغن وأنور السادات يتصافحان وفي الوسط الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في الـ 17 سبتمبر 1978 بكامب ديفيد. وكان الرجلان قد شاركا قبلها طوال 13 يوما في محادثات لبلورة إطار اتفاقية للسلام في الشرق الأوسط يتم التوقيع عليها في الشهور الثلاثة التالية. وخلال القمة نوقشت 23 صيغة على الأقل للاتفاقات إلى جانب المراجعات التي لا تعد ولا تحصى.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    توقيع أذهل العالم

    السادات وبيغن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقعون على اتفاقية كامب ديفيد التي كادت أن تفشل. وبدأت القمة في الخامس من أيلول/ سبتمبر في كامب ديفيد مقر الرؤساء الأمريكيين في عطلة نهاية الأسبوع، وهي منطقة تضم حوالى عشرين منزلا في غابة تبعد نحو مائة كيلومترا عن واشنطن. ورافق القادة الثلاثة مستشاروهم الدبلوماسيون والعسكريون.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen Sadat Carter (picture-alliance/ dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    رعاية أمريكية لاتفاقية صعبة

    كارتر يتبادل أطراف الحديث مع السادات في كامب ديفيد، حيث تم التوقيع على اتفاقية السلام التي تنص في مقدمتها على أن "القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها هي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بكل أجزائه". وتحمل الوثيقتان اللتان وقعتا عنواني "إطار للسلام في الشرق الأوسط" و"إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر واسرائيل".

  • Flash-Galerie Friedensnobelpreisträger 1978 Menachem Begin und Anwar Sadat (AP)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    جائزة نوبل للسلام

    في تشرين الثاني/ نوفمبر منحت جائزة نوبل للسلام للرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن لأنهما "كسرا الجليد الذي كان يفصل بين شعبيهما". وفي 26 آذار/ مارس 1979 وقع السادات وبيغن أول معاهدة سلام عربية اسرائيلية استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء عام 1982.

  • Attentat während einer Militärparade auf Ägyptens Präsident Anwar Sadat (AP)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    اتفاقية مرفوضة شعبيا

    رأت الدول العربية في المعاهدة "سلاما منفردا" وشكلا من الخيانة، لاسيما تجاه الفلسطينيين. وقد قطع العرب علاقاتهم مع مصر التي عُلقت عضويتها في الجامعة العربية. وفي تشرين الأول/ اكتوبر 1981 تم اغتيال أنور السادات الذي كان يواجه انتقادات حادة في بلده. وفي عام 1994 أصبح الأردن ثاني بلد عربي يقوم بتطبيع علاقاته مع اسرائيل.


 

مواضيع ذات صلة

Smoke rises from buildings in Gaza City on May 12, 2023, during an Israeli air strike. Israel and Gaza militants traded heavy fire on April 12, as hopes faded of securing a truce to end days of fighting that have killed dozens, all but one of them Palestinian. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) (Photo by MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

ترحيب ألماني-أوروبي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" 14.05.2023

ألمانيا والاتحاد الأوروبي يرحبان بوقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، والذي تم بوساطة مصرية، فيما أعرب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط عن حزنه العميق للخسائر في الأرواح بين الجانبين.

Smoke rises above buildings in Rafah, in the southern Gaza Strip, following an Israeli strike on May 12, 2023. Israel and Gaza militants traded heavy fire, the fourth day of the worst escalation of violence in months, which has killed 29 people in the blockaded Palestinian enclave and one in Israel. (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

صواريخ من غزة صوب القدس ومقتل قيادي كبيربـ"حركة الجهاد" 12.05.2023

تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة. وفيما تسببت ضربات جوية إسرائيلية في مقتل قيادي آخر بحركة "الجهاد الإسلامي"، أطلقت جماعة فلسطينية مسلحة صواريخ صوب القدس للمرة الأولى.

Presidency of Sudan/AA/picture alliance, Evan Vucci/AP/picture alliance (Joe Biden)

تسريبات البنتاغون.. هل أنتجت مصر فعلا صواريخ لصالح روسيا؟ 11.04.2023

تشير وثائق أمريكية شديدة السرية التي تم تسريبها مؤخراً إلى أن الرئيس المصري أعطى أوامر بإنتاج نحو 40 ألف قطعة ذخيرة صاروخية لحساب روسيا. مصر وروسيا نفتا الأمر. فما حجم الضرر الذي يمكن أن يصيب علاقات القاهرة وواشنطن؟