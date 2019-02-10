مقتل العشرات في انفجار بشرق سوريا

قتل 20 شخصاً على الأقل الخميس (21 شباط/ فبراير 2019) جراء تفجير سيارة مفخخة في شرق سوريا، استهدف شاحنة تقل عمالاً من حقل العمر النفطي بمواكبة قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. لكن سكان المنطقة تحدثوا عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في الحادث.
واتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي تحاصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) حالياً في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في المنطقة ذاتها، خلايا "تابعة للجهاديين بالوقوف خلف الهجوم"، وفق ما أفاد متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.
وأحصى المرصد مقتل 14 مدنياً من عمال حقل العمر بالإضافة إلى ستة من عناصر قوات سوريا الديمقراطية جراء تفجير سيارة مفخخة استهدفتهم لدى مرورهم في بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي. واتهم المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، عدنان عفرين، "خلايا" تابعة للتنظيم بتنفيذ التفجير، قائلاً إنها "تحاول إعاقة التقدم في الباغوز". وقال لمراسلة فرانس برس في حقل العمر النفطي إن مدنيين غالبيتهم عمال وعسكريون في عداد القتلى، من دون إعطاء حصيلة.
وشن التنظيم خلال الأيام الأخيرة وفق عفرين "هجمات على المقاتلين في الخطوط الخلفية عن طريق تنفيذ اغتيالات ومفخخات" تستهدف حتى المدنيين بهدف تخفيف الضغط عليه في المنطقة التي تشهد معارك عنيفة لطرده منها نهائياً.
وضيقت قوات سوريا الديمقراطية تدريجياً الخناق على الجيب الأخير للتنظيم في شرق سوريا، حيث باتت تحاصره داخل بلدة الباغوز، إثر هجوم بدأته بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن في أيلول/ سبتمبر.
ح.ع.ح/ ي.أ (أ.ف.ب/رويترز)
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