مقتل الجنرال سليماني في هجوم أمريكي ببغداد +++ تغطية حية خاصة +++

19:23 بومبيو وبن سلمان يبحثان في اتصال هاتفي تداعيات مقتل قاسم سليماني

19.33 وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف يقول إن مقتل سليماني من أعمال "الإرهاب الدولي"، و"تصعيد خطير وأحمق للغاية... كان (سليماني) القوة الأكثر فعالية في مواجهة إرهابي (تنظيمي) الدولة الإسلامية والقاعدة".

19:14 واشنطن ستنشر ما بين 3000 آلاف و 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط بعد اغتيال سليماني، ووزير الدفاع يلغي عطلة له كانت مقررة هذا الشهر.

19:12 بيان لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد مقتل سليماني: لا توجد حاليا تهديدات محددة يعتد بها داخل الولايات المتحدة

18.18 رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية بالمجلس ستيني هوير ورئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف يقولوا إن قتل سليماني تم بدون الموافقة على استخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين.

17.43 قال متحدث لوسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهرات استدعت القائم بأعمال الولايات المتحدة في إيران، السير السويسري، للمرة الثانية اليوم الجمعة لتسليمه ردا على الرسالة الأمريكية.

17.39 دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان "كل طرف إلى ممارسة ضبط النفس، وإيران لتجنب أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، أو أن يؤدي إلى أزمة انتشار نووي خطيرة".

17.32 رئس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي وزعيم حركة الوفاق الوطني دعا في تغريدة إلى التحلي بالحكمة والاتزان والعمل على عقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة إلى شاطئ الأمان.

17.04 التلفزيون السعودي نقلا عن مصدر رسمي: السعودية تدعو لضبط النفس لمنع التصعيد.

16:46 المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يقول إن "النظام الأمريكي سيكون مسؤولا عن عواقب هذه المغامرة الإجرامية" في إشارة لتقل سليماني ورفاقه. وأضاف "هذا أكبر خطأ استراتيجي أمريكي في منطقة غرب آسيا ولن تفلت أمريكا بسهولة من عواقبه". وتوعد المجلس بالانتقام "في الوقت والمكان المناسبين"

16.38 المبعوث الأمريكي الخاص بإيران لقناة العربية: سليماني كان يخطط لهجوم وشيك على منشآت أمريكية وأمريكيين يعملون في العراق ولبنان

16:20 الرئيس اللبناني: مقتل سليماني يرفع منسوب التوتر والتهديدات الأمنية في الشرق الأوسط. وقال العماد ميشال عون في برقيتي تعزية لنظيريه الإيراني حسن روحاني، والعراقي برهم صالح إن مقتل سليماني ورفاقه يأتي "في توقيت بالغ الدقة في منطقة الشرق الأوسط، وبما يمكن أن يرفع حجم التحديات التي تواجهها دول المنطقة، ومنسوب التوتر والتهديدات الأمنية".

11.16 زعيم حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية يدعو إلى الوحدة ضد أمريكا. ووصف عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين المدعومين من إيران، سليماني بـ"الشهيد الكبير" وقال: إنه ورفاقه ماتوا بشكل مشرف. ودعا الحوثي في بيان أنصاره إلى الوحدة في "معركتهم ضد الاستقلال... في وجه العدو الأمريكي والإسرائيلي".

16.01 الأسد: الشعب السوري "لن ينسى" وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري.

وكتب الرئيس السوري في برقية تعزية وجهها إلى مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ونقلت مضمونها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، "سيبقى ذكر الشهيد سليماني خالداً في ضمائر الشعب السوري الذي لن ينسى وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب وداعميه، وبصماته الجلية في العديد من الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية".



15:44 متحدث باسم الأمم المتحدة: غوتيريش يدعو الزعماء إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ويقول "العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج". وأعرب المسؤول الأممي عن "عميق قلقه حيال التصعيد الأخير".

الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

15:29 بوتين: مقتل سليماني يهدد "بتفاقم الوضع" في الشرق الأوسط.

وقال الكرملين في بيان "لقد لوحظ أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة بشكل خطير"، مضيفا أن فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون أعربا خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم عن "قلقهما" بعد مقتل الجنرال الإيراني. من جانبه أعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي خلال اتصاله بوتين، ذكَّر "بتمسك فرنسا بسيادة وأمن العراق واستقرار المنطقة" داعيا ايران إلى "العودة سريعا إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها النووية والامتناع عن أي استفزاز".

15.05 ترامب: سليماني كان يدبر لقتل أمريكيين آخرين كثيرين

لقد قتل الجنرال قاسم سليماني أو أصاب بجروح بالغة آلاف الأميركيين على مدى فترة طويلة من الزمن، وكان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم ... لكن تم القضاء عليه! كان مسؤولاً بشكل مباشر وغير مباشر عن وفاة ملايين الأشخاص..

14.59 عشرات آلاف المتظاهرين في طهران احتجاجا على "الجرائم" الأميركية

خرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع طهران وعدد من المدن الأخرى للتنديد ب"الجرائم" الأميركية، عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد فجر الجمعة. وخرجت حشود بعد صلاة الجمعة الى وسط العاصمة الإيرانية ورددوا "الموت لأميركا" وحمل المتظاهرون صور الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الذي قتل في قصف صاروخي أميركي في مطار بغداد. وكان سليماني (62 عاما) من الشخصيات التي تحظى بشعبية واسعة بين الإيرانيين.

بومبيو: سليماني كان يخطط "لعمل كبير" يهدد "أرواح مئات الاميركيين"

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إن الجنرال قاسم سليماني كان قبل مقتله في غارة جوية أميركية، يخطط لعمل وشيك يهدد المواطنين الأميركيين. وأضاف "لقد كان يخطط بشكل نشط في المنطقة للقيام بأعمال - عمل كبير، كما وصفه - كان سيعرض حياة العشرات أن لم يكن المئات من الأميركيين للخطر"، مؤكدا "كنا نعلم أنه وشيك ... كان هذا هو التقييم الاستخباراتي الذي وجه عملية اتخاذ قرارنا".

بومبيو: سليماني كان يهدد حياة مئات الأمريكيين

14.37 القاهرة: نتابع بقدر كبير من القلق التطورات المتسارعة في العراق

الخارجية المصرية: نتابع بقدر كبير من القلق التطورات المتسارعة في العراق وندعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.



14.35 الكويت تصدر تعليمات بالانتشار المنظم حول القواعد الأمريكية في البلاد

أكدت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية صدور تعليمات شفهية بتوخي الحيطة والحذر والانتشار المنظم في محيط المنشآت المهمة منها المساجد والسفارة الأمريكية في الكويت وكذلك في القواعد الأمريكية .

14.30 سويسرا تسلم إيران رسالة أمريكية بشأن مقتل سليماني

الخارجية السويسرية: مبعوث سويسرا في طهران أحيط علما بالموقف الإيراني من اغتيال سليماني وسلم في المقابل رسالة من الولايات المتحدة.

14.03 ترامب: إيران لم تنتصر أبدا في أي حرب لكنها لم تخسر في أي مفاوضات

13.56 الخارجية اللبنانية تدين اغتيال سليماني

دانت الخارجية اللبنانية تدين قاسم سليماني واعتبرته انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا خطيرا ضد إيران.

13.46 الاتحاد الأوروبي يحذر من دوامة عنف

حذر شارل ميشال، رئيس الاتحاد الأوروبي، من حدوث دوامة عنف بعد مقتل قاسم سليماني، وقال "يجب أن تتوقف دورة العنف والاستفزازات والضربات المضادة التي شهدناها في العراق على مدار الأسابيع الماضية". وأضاف السياسي البلجيكي "يجب الحيلولة دون حدوث تصعيد جديد، مهما كان الثمن"، مشيرا إلى أن كثرة الأسلحة والميليشيات تعيق العودة إلى حياة طبيعية بالنسبة للمواطنين العراقيين. ولم يشر ميشال في تصريحاته بشكل مباشر إلى الضربة العسكرية الأمريكية التي أودت بحياة الجنرال الإيراني.

رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال

13.42 الجيش العراقي: ما حدث انتهاك لسيادة العراق

ندد الجيش العراقي بمقتل القيادي أبو مهدي المهندس وقالت إنه خروج واضح عن مهام القوات الأمريكية المحددة. وأضاف "نؤكد أن ما حصل هو انتهاك صارخ لسيادة العراق وخروج واضح عن مهام القوات الأمريكية المحددة لمكافحة داعش وتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية".

13.20 بومبيو يجري اتصالا مع نظيره الألماني هايكو ماس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه تحدث مع نظيره الألماني حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات دفاعية للقضاء على قاسم سليماني. وأكد أن ألمانيا تشعر بالقلق أيضاً إزاء استمرار الاستفزازات العسكرية للنظام الإيراني. وأكد التزام الولايات المتحدة بعدم التصعيد مع إيران.

13.03 نقلا عن نتنياهو: إسرائيل تقف بجانب أمريكا في "كفاحها العادل"

ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال بشأن مقتل سليماني إن للولايات المتحدة "الحق بالدفاع عن نفسها" وأن إسرائيل تقف إلى جانبها في "كفاحها لعادل".

12.58 سليماني قتل في بغداد "بضربة دقيقة من طائرة مسيرة"

كشف مسؤول عسكري أميركي عن قيام طائرة مسيرة بتنفيذ "ضربة دقيقة" أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة، قرب مطار بغداد الدولي. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن العملية نفذت ب"ضربة دقيقة لطائرة مسيرة استهدفت عجلتين قرب مطار بغداد" وأسفرت عن مقتل سليماني والمهندس فجر الجمعة.

12.37 الناتو: سلامة قواتنا في العراق "أساسية" بعد مقتل سليماني

ذكر حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه يراقب عن كثب الوضع في المنطقة عقب مقتل قاسم سليماني وقال القائم بأعمال الناطق باسم الحلف ديلان وايت: "يراقب الناتو الوضع في المنطقة عن كثب. ومازلنا على تواصل وثيق ومنتظم مع السلطات الأمريكية". وأضاف: "بناء على طلب الحكومة العراقية، تساعد بعثة الناتو في البلاد في تعزيز القوات العراقية ومنع عودة داعش. وسلامة أفرادنا في العراق أساسية، ونواصل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الضرورية". وفي قمة لحلف الناتو في 2018، أعرب قادة الحلف عن قلقهم بشأن "الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الأوسع.. بما في ذلك دعم إيران لمجموعة من الأطراف المسلحة غير الرسمية".

12.30 العراق: مغادرة أمريكيين يعملون بحقول النفطية

أعلن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة أن عددا من العاملين الذين يحملون الجنسية الامريكية في الحقول النفطية غادروا البلاد. وقال جهاد في بيان صحفي "تنفي وزارة النفط مغادرة موظفين أجانب يعملون في الشركات النفطية جنوبي العراق باستثناء عدد من الموظفين العاملين ممن يحملون الجنسية الامريكية فقط استجابة لطلب حكومتهم». وأضاف "تؤكد الوزارة أن الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق ولم تتاثر عمليات الانتاج والتصدير.





عشرات آلاف المتظاهرين في طهران احتجاجا على "الجرائم" الأميركية

11.53 برلين تعبر عن "قلقها الشديد"

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن الضربة الأمريكية في العراق التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كانت رد فعل على الاستفزازات العسكرية الإيرانية. وأضافت أولريك ديمر خلال مؤتمر صحفي حكومي اعتيادي "كان التحرك الأمريكي رد فعل على سلسلة من الاستفزازات العسكرية التي تتحمل مسؤوليتها إيران". وقالت "نتابع أيضا بقلق بالغ أنشطة إيران في المنطقة. نقف أمام تصعيد خطير"، مضيفة أن ألمانيا ستعمل على نزع فتيل التوتر.

11.50 خامنئي يعين نائب سليماني قائدا لفيلق القدس

إسماعيل قآني القائد الجديد لفيلق القدس خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية ببغداد

أصدر قائد الثورة الاسلامية الإيرانية على خامنئي قرارًا بتعيين العميد إسماعيل قاأني قائدا جديدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي لقى حتفه في هجوم أمريكي في العاصمة العراقية بغداد. أعلن ذلك الموقع الرسمي لمكتب خامنئي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وجاء تعيين قاني خلفا للجنرال قاسم سليمان قائد فيلق القدس الذي لقى حتفه في هجوم امريكي في العاصمة العراقية بغداد ليلة امس الخميس.

11.34 الجيش الألماني يقيد حركته في وسط العراق

أعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في بوتسدام أن قوة الجيش الموجودة في العراق شددت من إجراءاتها الأمنية. وأوضح المتحدث أن المقر الرئيسي للتحالف الدولي المناوئ لتنظيم داعش أصدر أمرا بتقييد حركة القوات، سواء على الأرض أو في الجو. يشار إلى وجود 27 جنديا ألمانيا في قاعدة التاجي العسكرية، الواقعة على مسافة 30 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويقوم هؤلاء الجنود بتدريب القوات العراقية.

وزيرة الدفاع الألمانية آناغريت كرامب ـكارنباور خلال زيارتها للقوات الألمانية في كردستان العراق في صيف 2019

ويشمل برنامج التدريب التصدي للهجمات بالأسلحة البيولوجية والكيماوية وتقديم الخدمات اللوجستية وتدريب القوات الفنية على تشييد المباني. وقال المتحدث:" لم يتغير شيء في التكليف، وسنواصله على هذا النحو وفقا للأمر الصادر". وتشهد القاعدة في الوقت الراهن الاستعدادات لبدء الدورة الجديدة من التدريب في منتصف كانون الثاني / يناير الجاري. كما يوجد خمسة جنود ألمان في المعسكر الرئيسي للتحالف الدولي ضد داعش في العاصمة العراقية بغداد، فضلا عن نحو 90 جنديا في كردستان العراق لتدريب القوات الكردية، ويبلغ إجمالي المشاركة الألمانية في التحالف المناوئ لداعش 415 رجلا وامرأة ويجري قيادة هذه القوة من الأردن. وتوعدت إيران في أعقاب إعلان مقتل سليماني بالثأر من أمريكا.

11.31 قائد الحشد الشعبي يدعو لـ"وحدة الصف وطرد القوات الأجنبية"

ذكر التلفزيون العراقي أن العامري قائد الحشد الشعبي دعا جميع القوى الوطنية لـ"وحدة الصف وطرد القوات الأجنبية"

11.24 الإمارات تدعو لتغليب الحكمة

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويترإلى ضرورة تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد، بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني.

11.20 لندن تدعو كل الأطراف لنزع فتيل التوتر

حث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر بعد مقتل قاسم سليماني. وقال راب في بيان بالبريد الإلكتروني "علمنا دوما بالتهديد الخطير الذي يمثله فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني. وبعد مقتله نحث جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر. تصعيد الصراع ليس من مصلحتنا".

11.11 شركات النفط تجلي عشرات الموظفين من حملة الجنسية الأمريكية

مصادر بالشركات: شركات النفط الأجنبية تجلي عشرات الموظفين من حملة الجنسية الأمريكية من البصرة بالعراق.

مدخل السفارة الأمريكية في بغداد بعد إحراقه من قبل أنصار الحشد الشعبي الموالي لإيران

10.55 المتمردون اليمنيون يدعون لرد "سريع ومباشر"

دعا المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران إلى "رد سريع ومباشر" ضد القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة، بعد مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني فجر الجمعة في هجوم صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.

10.50 الجيش البريطاني يعزز الجاهزية في قواعده بالشرق الأوسط

ذكرت قناة سكاي نيوز اليوم الجمعة دون أن تنقل عن مصادر أن بريطانيا عززت الأمن والجاهزية في قواعد عسكرية في الشرق الأوسط بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

10.47 حزب الدعوة العراقي يدعو لاعادة النظر في العلاقات مع امريكا

دعا حزب الدعوة الاسلامية في العراق بزعامة نوري المالكي اليوم الجمعة الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالعلاقات مع الادارة الامريكية بعد اعترافها بقتل قاسم سليماني.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يقطع زيارته لأثينا بعد اغتيال سليماني

10.41 عملات الملاذ الآمن تقفز بعد اغتيال سليماني

قفزت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني إلى أعلى مستوياتها في شهور اليوم الجمعة بعد مقتل مسؤول عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد، مما يؤجج التوترات في الشرق الأوسط. وصعدت سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط والذهب بعد أن أبلغ متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي رويترز أن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد قُتلا في الهجوم.

10.39 السيستاني يدعو الجميع لضبط النفس والتصرف بحكمة

ممثل عن المرجع الأعلى لشيعة العراق: السيستاني يدعو الجميع لضبط النفس والتصرف بحكمة

10.13 أنصار فصائل الحشد الشعبي يتجمعون بالمئات في كربلاء

أفاد شهود عيان أن المئات من أتباع الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي تجمعت امام مقارها وهم يحملون السلاح . وأبلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن المئات من اتباع الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي تجمعت منذ ساعات الصباح الاولى أمام مقراها في محافظة كربلاء وهم يحملون البنادق على خلفية مقتل ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني بضربة جوية امريكية ببغداد". وأوضح الشهود أن قوات الشرطة والاجهزة الأمنية دخلت في حالة استنفار تام والانتشار في الشوارع وتطويق ساحة التظاهر وسط المدينة ومنع توسع المظاهرات لدواع أمنية.

9.43 اسرائيل تغلق منتجعا للتزلج في الجولان

أغلق الجيش الاسرائيلي الجمعة منتجعا للتزلج في الجولان خوفا من أي هجوم من مجموعات تدعمها إيران في سوريا ولبنان بعد اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد.

9.35 إسرائيل تتأهب لرد إيران على اغتيال سليماني

استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي القادة العسكريين والأمنيين إلى تل أبيب اليوم الجمعة في أعقاب ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وفي حين تعهد مسؤولون إيرانيون بالانتقام لم تعلن إسرائيل، أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أي رد فعل علني لمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، القيادي بالحشد الشعبي الشيعي في بغداد.

9.33 حزب الله اللبناني: سنواصل السير على نهج سليماني

نقل تلفزيون المنار عن الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله قوله إن جماعته ستواصل السير على نهج الجنرال الإيراني قاسم سليماني بعد مقتله في ضربة جوية أمريكية. ونسبت القناة إلى نصر الله قوله إن الولايات المتحدة لن تستطيع تحقيق أي من أهدافها بهذه "الجريمة الكبيرة" مضيفا أن القصاص العادل سيكون مسؤولية كل المقاومين.

مشاهدة الفيديو 02:14 شارك مظاهرات ومشاورات سياسية في العراق إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3UAVo في العراق: مشاورات سياسية لإيجاد رئيس وزراء جديد

9.23 واشنطن تدعو مواطنيها الى مغادرة العراق فوراً

دعت السفارة الأميركية في بغداد الجمعة مواطنيها إلى مغادرة العراق "فوراً" لاحتمال تعرضهم لتهديدات عقب الضربة الجوية التي نفذتها قواتها وأدت الى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

9.14 موسكو: مقتل سليماني بضربة أميركية "سيفاقم التوترات"

حذرت روسيا الجمعة من أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في العراق من شأنه تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. ونقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس عن وزارة الخارجية إن "مقتل سليماني... كان خطوة مغامرة ستفاقم التوترات في أنحاء المنطقة". وأضافت الوزارة "سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص. تعازينا الصادقة للشعب الإيراني".

9.06 سفارة فرنسا في إيران تنصح رعاياها بالابتعاد عن أي تجمعات

حثت السفارة الفرنسية في طهران مواطنيها هناك اليوم الجمعة على الابتعاد عن التجمعات العامة بعد اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

9.05 رئيس وزراء العراق يندد باغتيال سليماني

ندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الجمعة "باغتيال" قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية في بغداد. وقال عبد المهدي في بيان إن الضربة الجوية على مطار بغداد تعد "عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا. وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم".

مشاهدة الفيديو 35:42 شارك هل تحول العراق لساحة حرب بين واشنطن وطهران؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VWIt هل تحول العراق لساحة حرب بين واشنطن وطهران؟

8.58 نانسي بيلوسي: قتل سليماني يهدد "بتصعيد خطير"

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس إن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليمان في ضربة أميركية يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف". وأضافت بيلوسي في بيان "أميركا -- والعالم -- لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة".

8.51 الصين تدعو إلى "الهدوء وضبط النفس"

دعت الصين إلى ضبط النفس من جميع الأطراف "وخصوصا الولايات المتحدة" بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ لصحافيين "نحض الأطراف ذات الصلة، وخصوصا الولايات المتحدة، على الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر".

8.37 سوريا تندد بمقتل سليماني

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن سوريا تدين "بأشد العبارات العدوان الإجرامي الأمريكي الغادر الذي أدى إلى استشهاد" قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

8.29 مقتدى الصدر يصدر أمرا باستئناف نشاط "جيش المهدي"

أصدر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمرا الجمعة باستئناف نشاطات "جيش المهدي" أبرز قوة مسلحة شيعية قاتلت القوات الأميركية في العراق.

8.14 قيادي في الحشد لـ"الجهوزية" للرد على الضربة الأميركية

دعا القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي العراقية قيس الخزعلي الجمعة "كل المجاهدين"، في إشارة الى عناصر الحشد، إلى "الجهوزية" للرد على الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية استقالة لم تقنع المتظاهرين استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية لم يصمد أمام الاحتجاجات دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية الرصاص الحي ضد المحتجين مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية هجوم على قنصليات إيران مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية السيستاني يدعم المحتجين في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية تكتيك غير مسبوق! مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية "إيران بره بره".. وخامنئي يرد كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع! بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية مقتدى الصدر يسحب دعمه! شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية "بغداد حرة حرة".. اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م



8.09 حماس تدين "العربدة والجرائم الأميركية"

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "العربدة والجرائم الأميركية" بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، محملة الولايات المتحدة مسؤولية "الدماء التي تسيل في المنطقة العربية" .

7.56 مطار بغداد يعود للعمل بعد ساعات من إغلاقه

أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة بعودة مطار بغداد الدولي إلى العمل بعد ساعات من إغلاقه نتيجة القصف ليلة أمس، بحسب قناة "السومرية نيوز" وكان مصدر أمني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ما أدى الى وقوع اصابات وحرق عجلتين.

7.56 روحاني يتوعد ب"الانتقام" لمقتل قاسم سليماني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران و"الدول الحرة في المنطقة ستنتقم" للجنرال قاسم سليماني وقال في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية "من المؤكد أن الأمة الإيرانية الكبيرة والدول الحرة الأخرى في المنطقة ستنتقم من أميركا على هذه الجريمة البشعة".

7.52 نتنياهو يختصر زيارته لليونان واجتماع أمني في اسرائيل

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان رئيس حكومة تصريف الاعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سوف يختصرزيارته لليونان والعودة إلى اسرائيل عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني.

7.05 بومبيو ينشر تسجيل فيديو لعراقيين يرقصون

نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة على تويتر تسجيل فيديو قال إنه لعراقيين "يرقصون في الشارع" احتفالا بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أميركية في العراق.

6.33 الحشد الشعبي: جنازة رسمية غدا لقتلى الغارة الجوية الأمريكية

قالت هيئة الحشد الشعبي العراقية في بيان اليوم الجمعة إن جنازات رسمية ستقام غدا السبت للقتلى الذين سقطوا اليوم في ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد.

مشاهدة الفيديو 01:19 شارك الصحفي العراقي ملهم الملائكة: خروج أمريكا من العراق أضغاث أحلام، ولولا ديمقراطيتها ما تنفس أصحاب العمائم... إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VZTB الصحفي العراقي ملهم الملائكة: خروج أمريكا من العراق أضغاث أحلام، ولولا ديمقراطيتها ما تنفس أصحاب العمائم...

6.31 بايدن: ترامب مدين للشعب بتوضيح عملية القتل في العراق

حذر نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من أن الرئيس دونالد ترامب "ألقى بعود من الديناميت في صندوق بارود" وذلك بإصداره أمر بقتل جنرال إيراني قوي في بغداد. وأضاف بايدن عبر تغريدة على صفحته على تويتر "ليس هناك أي أمريكي سيحزن على وفاة قاسم سليماني، إنه يستحق تقديمه للعدالة بسبب جرائمه ضد القوات الأمريكية وآلاف الأبرياء في جميع أنحاء المنطقة". وأضاف أن ترامب "مدين للشعب الأمريكي بتفسير الاستراتيجية وخطة الحفاظ على سلامة قواتنا وموظفي السفارة، وشعبنا ومصالحنا، هنا في الداخل والخارج، وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

6.24 مرشد الجمهورية الإسلامية يتوعد "بانتقام قاس"

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تعليقا على مقتل قاسم سليماني إن هناك " انتقام قاس ينتظر المجرمين"، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

6.23 إيران تستدعي السفير السويسري

استدعت إيران المبعوث السويسري في طهران اليوم الجمعة ردا على مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي. وقال موسوي إن السفير السويسري، الذي يتولى شؤون مصالح الولايات المتحدة في البلاد، تم استدعاءه احتجاجا على مقتل سليماني في العراق. وتم إبلاغ السفير السويسري أن الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت سليماني تعد عملا من أعمال إرهاب الدولة وأن الولايات المتحدة يجب أن تكون مسؤولة عن عواقبها، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

مشاهدة الفيديو 01:28 شارك في قلب بغداد.. سفارة بحجم دولة الفاتيكان...تعرف عليها إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VZTC في قلب بغداد.. سفارة بحجم دولة الفاتيكان...تعرف عليها

6.04 إليزابيث وارن: تحرك ترامب متهور

قالت المرشحة الرئاسية الديمقراطية المحتملة إليزابيث وارن إن تحرك الرئيس ترامب ضد إيران "متهور". وغردت وارن عبر صفحتها على موقع تويتر "مقتل قاسم سليماني، أحد أقوى الجنرالات في إيران، يزيد من فرصة نشوب صراع جديد في الشرق الأوسط". لكن وارن أضافت أيضا إن سليماني "قاتل مسؤول عن مقتل الآلاف، بمن فيهم المئات من الأمريكيين". وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن قتل سليماني جاء بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

6.00 الكونغرس الأميركي لم يتبلّغ مسبقاً بقرار اغتيال سليماني

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن أسفه لأنّ الرئيس دونالد ترامب لم يُخطر الكونغرس مسبقاً بالغارة التي شنّتها القوات الأميركية في العراق فجر الجمعة واغتيل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

5.29 اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الإيراني

يعقد مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعاً طارئاً الجمعة وقال المتحدّث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران كيوان خسروي قوله إنّ المجلس "سيعقد في غضون ساعات اجتماعاً استثنائياً للبحث في الهجوم القاتل الذي استهدف سيارة الجنرال سليماني في بغداد وأدّى إلى استشهاده".

5.19 ظريف: أمريكا تتحمل المسؤولية عن تبعات مغامرتها المارقة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني "تصعيد خطير للغاية ويتسم بالحماقة". وأضاف في منشور على تويتر "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن كل تبعات مغامرتها المارقة".

4.41 قائد سابق للحرس الثوري يتوعّد واشنطن بـ"الانتقام"

تعهد قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رضائي اليوم الجمعة "بانتقام عنيف ضد أمريكا"، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد قوة فيلق القدس.

4.11 سعر النفط يقفز بأكثر من 4% بعد مقتل سليماني

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباح الجمعة في الأسواق الآسيوية فور شيوع نبأ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في غارة أميركية ومخاوف الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

مشاهدة الفيديو 03:05 شارك من يدفع لأن تكون العراق ساحة تصفية حسابات بين واشنطن وطهران؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VWJu من يدفع لأن تكون العراق ساحة تصفية حسابات بين واشنطن وطهران؟

4.01 الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل سليماني في بغداد

قال الحرس الثوري في بيان تم بثه عبر التلفزيون الإيراني إنّ "حرس الثورة يعلن أنّ (...) الحاج قاسم سليماني استشهد في هجوم أميركي استهدف مطار بغداد هذا الصباح".

3.59 ترامب ينشر صورة للعلم الأميركي على حسابه في تويتر

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه في موقع تويتر صورة للعلم الأميركي من دون أي تعليق وذلك بعيد شيوع نبأ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال الواسع النفوذ قاسم سليماني في ضربة صاروخية في بغداد.

3.54 البنتاغون: القوات الأمريكية قتلت سليماني بأوامر من ترامب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" يوم الخميس أن قتل الجنرال قاسم سليماني قاد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تم بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة انباء بلومبرج الأمريكية.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر أهمية العراق بالنسبة لإيران ظلت إيران تاريخياً تحاول بسط نفوذها على العراق بسبب أهمية موقعه الاستراتيجي، فهو يشكّل بوّابة إيران الشرقية على العالم العربي ومنه إلى البحر المتوسط مروراً بسوريا ولبنان. وتستغل إيران الروابط التاريخية والمذهبية بين البلدين في سبيل تحقيق ذلك، خاصة بعد تحولها للمذهب الشيعي في عهد الدولة الصفوية.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر المذهبية.. "أداة التدخّل الشرعي" تتخذ إيران من المذهب الشيعي وسيلة لاعتبار تدخّلها في العراق "شرعياً". فبالإضافة إلى الوجود الشيعي الكبير في العراق، يرتبط اسم العراق ارتباطاً وثيقاً بأحداث "التاريخ الشيعي"، حيث توجد فيه مدينتنا النجف وكربلاء، المقدّسة لأتباع المذهب الشيعي، كما أن مراقد ستة من الأئمة الاثني العشر توجد فيه، ولذلك يحج إليه ملايين الناس سنوياً.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر الصراع الصفوي العثماني يشكل الصراع بين الدولة الصفوية، والتي قلبت بلاد فارس (إيران) إلى المذهب الشيعي، والدولة العثمانية، إحدى المحاولات الواضحة لحكّام بلاد فارس للسيطرة على بلاد الرافدين (العراق). فبعد أن بسط الشاه سليمان الصفوي نفوذه في إيران، سيطر على العراق، إلا أن الدولة العثمانية تمكّنت من إخراجه من يد الحكم الصفوي. واستمر التوتر بين الطرفين للسيطرة على العراق حتى سقوط الصفويين ومجيء الأفشاريين ثم القاجاريين.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر معاهدة أرضروم بعد انتصار القاجاريين على العثمانيين في معركة أرضروم 1823، وقّع الطرفان معاهدة حملت اسم المعركة، والتي اعترفت الدولة العثمانية بموجبها بحق إيران في مدينة وميناء المحمرة "خرم شهر" وجزيرة عبدان، وكذلك الأراضي التي هي على الضفة الشرقية لشط العرب. إلا أن تلك المعاهدة لم تكن قادرة على حد الخلاف على الحدود بين الطرفين.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر الخلاف على الحدود عند شط العرب ورغم توقيع العراق وإيران معاهدة لرسم الحدود بين الطرفين في عام 1937، تعترف فيه طهران بحق بغداد في مياه شط العرب وتنظيم الملاحة فيه، ما عدا مناطق محددة، إلا أن الشاه الإيراني قام بإلغاء المعاهدة من طرف واحد في عام 1969 مستغلاً ضعف نظام البعث الذي كان قد وصل إلى السلطة قبل عام من ذلك، وقامت إيران بحشد قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية على طول خط الحدود بين العراق.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر الثورة الإيرانية وقدوم صدام.. في نفس العام وفي عام الثورة الإيرانية 1979، تولّى صدام حسين زمام الأمور في العراق بإزاحة الرئيس أحمد حسن البكر، ليشتد العداء بين الطرفين، واللذين كانا يتبادلان التهم، طهران تتهم بغداد بإعدام الرموز الشيعية المعارضة، ومن أبرزهم محمد باقر الصدر، والعراق يتهم إيران بمحاولة تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول المجاورة وخصوصاً تلك التي فيها شيعة. يضاف إلى ذلك الخلاف على الحدود بين البلدين عند شط العرب.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر الحرب العراقية الإيرانية شكّلت الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت بين 1980 و 1988 أوج التصعيد والتوتر بين البلدين، وخلّفت الحرب مئات آلاف القتلى والمصابين وعشرات آلاف الأسرى.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر انتفاضة عام 1991 في العراق ورغم انتهاء الحرب بعد أن أعلن المرشد الأعلى الخميني قبول قرار مجلس الأمن الداعي لوقف القتال، إلا أن العلاقات بين البلدين لم تشهد تقارباً واضحاً، بل إنها عادت للتوتر مع اندلاع انتفاضة عام 1991 في العراق، حيث اتّهمت بغداد أن لطهران يد فيها، وهو ما أعاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر الغزو الأمريكي للعراق – نقطة تحوّل يشكل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 نقطة تحوّل جذرية في تاريخ العلاقات العراقية الإيرانية. حيث استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في العام الذي تلا سقوط نظام صدام حسين، كما قام وفد عسكريّ عراقيّ - برئاسة وزير الدفاع آنذاك سعدون الدليمي- بزيارة إلى طهران وقدّم اعتذاراً لإيران عما وصفه بجرائم صدام بحق إيران، ووقّع الطرفان حينها اتفاقاً للتعاون العسكري في مجالات الدفاع ومحاربة الإرهاب.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر هيمنة إيرانية بعد الانسحاب الأمريكي واستمرت العلاقات بالتحسن بدءاً من عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وتوثقت العلاقات في عهد المالكي، إلى أن وصلت إلى هيمنة إيرانية على العراق، وخاصة بعد الانسحاب الأمريكي عام 2011، قبل أن يعود جزء من قواتها بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم الدولة.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر في عهد العبادي رغم استمرار الضغوط الإيرانية، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تمكّن –ولو نسبياً- من إعادة نوع من التوازن إلى علاقات العراق مع كل من أمريكا وطهران، وقد كشف العبادي أن بلاده تسعى أن تنأى بنفسها عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن التساؤلات ماتزال تطرح نفسها حول إمكانية ذلك بالفعل، وسط التأثير الذي مازال يمارسه الطرفان في كل انتخابات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر خلاف المرجعيات وتجدر الإشارة إلى وجود صراع حول مرجعية شيعة العراق بين الحوزتين الشيعيتين (المدرستان الرئيسيتان): حوزة النجف في العراق، وهي المقر التاريخي للحوزة من القرن الخامس، وحوزة قُمْ في إيران، وهي المقر المستحدث في أعقاب الثورة الإيرانية. بالإضافة إلى رفض الشيعة في العراق إلى جانب المرجع الأعلى للشيعة في العالم آية الله علي السيستاني لمبدأ ولاية الفقيه، وهو اساس نظام الحكم في إيران. الكاتب: محيي الدين حسين الكاتب: محي الدين حسين



3.52 العراقيون يجوبون الشوارع احتفالا بمقتل سليماني

شهدت شوارع العراق فجر اليوم الجمعة احتفالات بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. خرج المئات من أفراد الشعب العراقي في مسيرات فجر اليوم يحملون الأعلام العراقية احتفالا بمقتل سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وفقا لمشاهد بثها نشطاء عراقيون عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

3.43 التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل قاسم سليماني في العراق

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في الهجوم الذي وقع في وقت سابق بالقرب من مطار بغداد الدولي.

3.42 مسؤول أمريكي: ضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس

قال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه إن الولايات المتحدة نفذت ضربة أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.