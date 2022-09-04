مقتل البائع النيجيري - كيف يمكن لإيطاليا أن تكافح العنصرية ضد السود؟

تحذير: يحتوي هذا المقال على روايات مصورة عن العنف العنصري، التي قد تكون مزعجة لبعض القراء.

الحادثة وقعت الجمعة 29 يوليو/ تموز 2022. ويتهم فيها رجل إيطالي أبيض (32 عاماً) بضرب أليكا أوغوتشكو حتى الموت، وهو بائع نيجيري متجول لديه إعاقة جسدية ويعمل في مدينة تشيفيتانوفا ماركي الإيطالية.

وطارد المشتبه به ضحيته، وأسقطه أرضا بعكازه وضربه مرارا في شارع تسوق مزدحم بوسط المدينة. وتسبب عدم قدوم أحد للمساعدة على ما يبدو في صدمة على مستوى إيطاليا.

ومع ذلك، قالت الشرطة إنها لا ترى أي دلائل على عمل عنصري، مرجحة أن الشجار بدأ بعد رد المشتبه به عندما طلب من الضحية مالا. وكان القتيل (39 عاماً) بائعا متجولا معروفا في المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

"كل ما أريده هو العدالة. هذا ما أريده. يجب أن يدفع ثمن جريمته"، تقول تشاريتي أوراخي، زوجة القتيل لـDW. وتعتقد أوراخي أن قتل زوجها حدث بدافع عنصري. وتضيف: "لو لم يخنقه لكان زوجي قد استقل الحافلة ورجع إلى البيت. كان سيكون اليوم في البيت وعلى قيد الحياة".

والآن بقيت السيدة لوحدها وعليها مسؤولية تربية طفلين، وبالتالي فإن مستقبل الأسرة يبدو غامضا، وتقول: "تحسنت قليلا، ولكني أفقد قواي". وتضيف في حديثها لـDW: "الطفلان متعبان لأنهما لم يرياه. إنهما يتخيلان الأشياء فقط".

دعوات لتطبيق العدالة

حادثة مقتل أوغوتشوكو أثارت ردود فعل في إيطاليا وسلطت الضوء على وضع الأفارقة في البلاد. وخرجت احتجاجات في أنحاء إيطاليا ودعت لإحقاق العدالة وإنصاف أوغوتشوكو. مقتله لم يكن حادثا عرضيا، وإنما يقع في إطار العنصرية المنتشرة ضد السود في المجتمع.

"كل ما تريده هو العدالة" تقول تشاريتي أوراخي، أرملة القتيل النيجيري

جميع الآباء الأفارقة السود، الذين قابلناهم بخصوص الحادثة وعددهم 21 شخصا، حيث يقيمون في شمال إيطاليا، قالوا لنا إن أطفالهم يتعرضون للعنصرية وتُطلق عليهم أسماء غير إنسانية، ويُقارنون بالقردة ويحتقرهم زملاؤهم البيض في المدرسة. وكانت أغلب إجابات من تحدثوا معنا هي: "إيطاليا هي دائما وأبدا إيطاليا والعنصرية موجودة هنا دائما".

بالوتيلي مثالا

"يمكنك أن تنظر إلى (ماريو) بالوتيلي وما حدث له في ملاعب كرة القدم، وهو كنجم بهذه الأهمية الكبيرة، فما بالك بطفل فقير أو طفل من عائلة فقيرة مثل عائلتنا"، يتساءل أحد الآباء. بالوتيلي، المولود في باليرمو الإيطالية لأبوين غانيين، والذي يلعب حاليا لنادي سيون السويسري، تعرض سابقا وبشكل متكرر لصيحات استهجان وألقي عليه موز عندما كان يلعب في الدوري الإيطالي.

ثقة الجالية الأفريقية بالشرطة الإيطالية ضعيفة. لأن الشرطة التي تحقق في مقتل أوغوتشوكو استبعدت، حتى قبل بدء التحقيق، وجود دافع عنصري للجريمة.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي العنصرية من الحكم في موقف غير مسبوق، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه التركي باشاك شهير ضمن دوري أبطال أوروبا، عقب توجيه الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو شتيمة عنصرية للكاميروني بيير ويبو، مساعد مدرب النادي التركي. الموقف حمل اللاعبين على مغادرة الملعب ورفض استنئاف المباراة. واقعة لقيت استهجانا أوروبيا وعالميا.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي دموع بالوتيلي النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، أحد أكثر اللاعبين تعرضا للعنصرية من المدرجات. كما حدث معه في هذا اللقاء ضمن الدوري المحلي بين ناديه بريشيا وفريق فيرونا. حيث قلد بعض جماهير فيرونا صيحات القردة، موجهين إهانات عنصرية ضده، ما تسبب بإطلاق حملة تضامن واسعة مع بالوتيلي.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي داني ألفيس البرازيلي داني ألفيس، الذي احترف لسنوات طويلة في صفوف برشلونة الإساني، تكررت الحوادث العنصرية ضده من مشجعي بعض الأندية في الدوري الإسباني، حيث تم إلقاء الموز عليه، إضافة إلى صيحات وإهانات أخرى. ولكن رد فعله كان تقشير الموز وتناوله، قبل أن يستأنف اللعب.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي روبرتو كارلوس رمي الموز استهدف أيضا النجم البرازيلي الشهير، وأحد أشهر من شغل مركز الظهير الأيسر في العالم، روبرتو كارلوس. كارلوس الذي عاش أوج شهرته في صفوف ريال مدريد الإسباني، احترف بعدها أيضا مع نادي أنجي محج قلعة الروسي. ومن اللقطات الشهيرة له كيف غادر الملعب، في 2011، ورفض استئناف اللعب، عقب رمي الموز عليه.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي صامويل إيتو ومن أشهر الشخصيات التي مرت بمرارة العنصرية، ما تعرض له النجم الكاميروني صامويل إيتو، الذي مر بعدة محطات احترافية، لعل أبرزها مسيرته في برشلونة الإسباني، واضطر في أكثر من مرة إلى قطع اللعب وأصر على الخروج من المباريات، بسبب الهتافات العنصرية من جمهور الفريق الخصم.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي كاليدو كوليبالي يغادر الملعب قائد المنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي، والمحترف مع نادي نابولي الإيطالي، واجه في عام 2018، إهانات عنصرية من قبل بعض جماهير إنتر ميلان. ما خلق موجة تضامن واسعة مع اللاعب. شارك فيها البرتغالي رونالدو، وكذلك المصري محمد صلاح، الذي نشر حينها على تويتر صورة له مع كوليبالي، وعلق عليها بالقول: "لا للعنصرية في كرة القدم ولا في أي مكان".

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي إيفرا وسواريز الأورغوياني لويس سواريز لاعب ليفربول حينها في مواجهة الفرنسي إيفرا، قائد مانشستر يونايتد. المواجهة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. من أشهر اللقطات في الدوري الإنكليزي. سواريز رفض مصافحة إيفرا قبل المباراة. وخلال المباراة قال له: "لا تلمسني. أنا لا أتحدث مع شخص أسود". سواريز عوقب يومها بالإيقاف لثماني مباريات وبغرامة مالية.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي أنطونيو روديغر مدافع المنتخب الألماني وتشيلسي الإنكليزي، أنطونيو روديغر، كتب على حسابه على تويتر: "إنه لأمر مؤسف أن العنصرية مازالت موجودة ونحن في عام 2019". اللاعب كتب ذلك عقب إهانته بشكل عنصري من بعض مشجعي توتنهام هوتسبر، في مباراة ضمن البريميرليغ.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي في الملاعب الألمانية الملاعب الألمانية، لم تسلم بدورها من مثل هكذا أحداث. ومنها مباراة في مسابقة كأس ألمانيا بين شالكه وهيرتا برلين، في فبراير/شباط 2020. مدافع هيرتا برلين والمنتخب الألماني الأولمبي، جوردان توروناريغا، وهو ألماني من أصل نيجيري، يتعرض للعنصرية من بعض مشجعي شالكه، الذين قلدوا صيحات القرود خلفه.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي استقالات بالجملة وحتى على صعيد المنتخبات كانت العنصرية حاضرة. خسارة ثقيلة لبلغاريا أمام إنكلترا، بسداسية، في 2019، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، وانتهاء أمل بلغاريا بالتأهل. ولكن هذه لم تكن الفضيحة الأكبر. وإنما عنصرية بعض الجماهير ضد لاعبي المنتخب الإنكليزي، ومنهم رحيم سترلينغ (الصورة)، وأيضا إظهار ما يعرف بتحية هتلر النازية. الفضيحة أدت لاستقالة كل أعضاء الاتحاد البلغاري للعبة ومدرب المنتخب بلاكوف. إعداد: ف.ي



ويقول جاستن، وهو نيجيري يعيش في إيطاليا ويعمل ميكانيكيا للسيارات، إنه لا يمتلك أي فكرة عن كيفية الإبلاغ رسميا عن أعمال عنصرية في البلاد، ولا عن الجهة التي تتلقى هذه البلاغات. ولا يعرف إن كان ذلك ممكنا أصلا. ويقول لـDW: "لا يمكنك التعامل مع الأمر، لأنك لا تعرف الجهة المناسبة لتذهب إليها، ولا تعرف المكتب المعني، ولا تعرف من هم الأشخاص المكلفين بذلك". ويضيف: "كنت أتمنى لو أن أحدا ما أرشدنا، عندما جئنا إلى أوروبا. لو وُجد شخص عاش هنا وعانى من كل هذا، فإنه سيكون قادرا على إرشادنا وتعليمنا كيف نتحاشى بعض الأشياء. العنصرية تتعبنا بالفعل. ليس لنا حقوق متساوية هنا".

ويشدد جاستن على أن الأفارقة هم بشر محبون ومهتمون بالآخرين ومتعلمون، ويقول: "كل ما نريده هو أن نحظى بالقبول وأن نُعامل على قدم المساواة مثل أي إنسان آخر".

تحديد الدوافع

تصف أوغيكو نوابوزو، كبيرة الباحثين في الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، لـDW ردة فعلها على الحادثة. وتقول إنها متفاجئة بتصرف الشرطة الإيطالية، "التي لا تفي بالتزاماتها بالتحقيق في الدافع العنصري للجريمة"، كما ترى نوابوزو، وتضيف: "لقد اعتمدت الشرطة على أقوال الجاني في تقييم ما حدث، وهل شعر بدافع عنصري أم لا. وهذا يتعارض مع كل ما نعرفه عن التحقيق في الجرائم". فمن المعلوم، كما تؤكد الباحثة في مجال التمييز أن "العقوبة ستشدد إذا كان هناك عاملٌ عنصري أو دافع عنصري. ولذلك فمن مصلحته القول إنه لم يتصرف بدافع عنصري".

اضطر العديد من المهاجرين الأفارقة للعمل كباعة متجولين في الشوارع للبقاء على قيد الحياة في إيطاليا

وترى نوابوزو أنه يمكن لإيطاليا أن تنهي الأشكال الهيكلية والمنهجية للعنصرية. ولكن معالجتها تتطلب طريقة مختلفة في المجتمع، سواء في التنظيم أو التفكير. وتشرح: "العنصرية والتمييز ليسا متجذرين في مجتمعنا. لقد أنشأناهما ويمكننا تفكيكهما".

وتشدد نوابوزو على أنه "إذا نظرنا تحديدا إلى إيطاليا وقوانين الهجرة والجنسية فيها، فتجب معالجتها وتغييرها.. حتى لا يخلقوا نوعًا من النظام الطبقي ذي المستويين: مستوى للإيطاليين البيض ومستوى للمهاجرين، الذين قد يكونون من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث في إيطاليا". كما دعت نوابوزو إلى صياغة خطة عمل وطنية شاملة ضد العنصرية، وإن كانت مثل هذه الخطة لن تُحدث تغييرات مرئية على الفور، ولا حتى في غضون خمس أو عشر سنوات.

اغتنام الفرصة

وترى الباحثة نوابوزو أنه "يمكننا إجراء تغييرات، وأعتقد أن هذه فرصة لواضعي السياسات والمؤسسات للجلوس مع المنظمات التي تنشط في مجال مناهضة العنصرية، ومع ممثلي المجتمع المدني، والضحايا، والتحدث عما يجب تغييره لمنع حدوث مثل هذا مرة أخرى".

ويتفق معها كودوس أديبايو، زميل المركز الأفريقي للهجرة والمجتمع بجامعة ويتووترسراند في جنوب أفريقيا. ويقول خبير الهجرة لـDW: "لابد من وجود التزام مؤسسي لضمان أن هذا النوع من العمل والطريقة الفعلية لمقاضاته قد تم وضعها بشكل صحيح". ويضيف: "لابد من اعتماد الأمر في التعليم على مستوى الأشخاص العاديين حتى يتمكنوا من معالجة هذه المشكلة".

الكاتب: كريسبين مواكيديو