 مقتل إسرائيلي قرب تل أبيب وإحباط عملية تسلل من لبنان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.05.2021

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أخبار

مقتل إسرائيلي قرب تل أبيب وإحباط عملية تسلل من لبنان

قُتل إسرائيلي في منطقة قريبة من تل أبيب نتيجة صاروخ أُطلقته حماس من قطاع غزة "رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت نساء وأطفالا" في القطاع. ويأتي هذا التصعيد مع إعلان إسرائيل إحباط عملية تسلل إليها من الجنوب اللبناني.

صاروخ اطلقته حماس أصاب مبنى في مدينة رامات جان بالقريب من تل أبيب

صاروخ اطلقته حماس أصاب مبنى في مدينة رامات جان بالقريب من تل أبيب

قُتل إسرائيلي السبت (15 أيار/مايو 2021) بعدما أصاب صاروخ أُطلق من قطاع غزة مبنى في مدينة رامات جان بالقرب من تل أبيب، وفق ما أفادت الشرطة ومصادر طبية. وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد على تويتر "تحديث للضربة الصاروخية على رمات غان، قُتل رجل"، بينما أكدت منظمة "نجمة داوود الحمراء" أن "مسعفيها أعلنوا مصرع شخص أصيب بجروح خطيرة، بعدما تلقى عملية إنعاش للقلب والرئتين".

مختارات

منذ عشر سنوات تعمل في إسرائيل منظومة الدفاع الصاروخي المسماة "القبة الحديدية". لكنها لم تتعرض لاختبار أقسى مما تعرضت له في الأيام القليلة الماضية. فكيف تعمل هذه المنظومة؟

انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج ووزراء وساسة الهجمات التي استهدفت معابد يهودية والشعارات المعادية للسامية في ألمانيا. جاء ذلك بعد حرق أعلام إسرائيلية ومظاهرات إثر التصعيد للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين ذكًر العالم بأنه لا يمكن القفز عن حل القضية الفلسطينية. محللون ألمان يرون أن في تصعيد حماس ضرب لغريمتها فتح، تطور يسمح لنتانياهو بتقمص دور القائد الحازم في وقت دقيق من مشواره السياسي.

بعد اعلان شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران ايقافها رحلاتها إلى مدينة تل أبيب لمدة يومين، انضمت شركات أوروبية أخرى لتعليق رحلاتها. فيما نفى مسؤول إسرائيلي تصريحات حماس عن ضرب مطار رامون في جنوب إسرائيل.

وتبعد تل أبيب حوالى سبعين كلم من غزة، وسبق أن استهدفت الخميس بالصواريخ انطلاقا من القطاع المحاصر.

وقالت حركة حماس إنها شنت هجوما صاروخيا ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت "نساء وأطفالا" في غزة. وبعيد ذلك، دوت صافرات الإنذار في تل أبيب. وأفادت مصادر فلسطينية أن عشرة أفراد من عائلة واحدة هم ثمانية أطفال وامرأتان قتلوا صباح السبت في الضربة المذكورة.

 وفي جنوب إسرائيل لم يتوقف دوي صفارات الإنذار ليل الجمعة السبت مع إطلاق نحو 300 صاروخ من غزة. وقال الجيش إنه تم إطلاق أكثر من ألفي صاروخ على الأراضي الإسرائيلية منذ الإثنين ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 آخرين بجروح. وأوضح الجيش أن الدرع الصاروخي "القبة الحديدية" اعترض نحو 90 بالمئة من هذه الصواريخ.

اقرأ أيضا: لوفتهانزا الألمانية وشركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها لتل أبيب

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد قصفت ليل الجمعة السبت قطاع غزة ما أدى الى مقتل وجرح مدنيين بعد يوم من الصدامات في الضفة الغربية بينما وصل موفد أميركي لإجراء محادثات. 

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية المسؤول عن الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، مع القادة الإسرائيليين في القدس الأحد قبل أن يتوجه إلى الضفة الغربية المحتلة لإجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين. وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر إنه يود تشجيع الجانبين على تحقيق "هدوء دائم". وتواجه واشنطن انتقادات تتهمها بعدم بذل جهود كافية لوقف العنف بعد عرقلة انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي كان مقررا الجمعة.

وبلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين في الغارات الجوية الاسرائيلية على غزة منذ الإثنين 139 قتيلا بينهم 39 طفلا، وألف جريح حسب أرقام نشرتها السلطات الفلسطينية. وقالت إسرائيل إن تسعة سقطوا قتلى بعضهم أطفال.

ومع استمرار انقطاع الكهرباء في غزة، فتحت مصر السبت معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة للسماح بدخول عشر سيارات إسعاف تنقل فلسطينيين مصابين بجروح خطيرة لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية حسب مسؤولين طبيين.

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تصعيد في القصف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

إحباط تسلل من لبنان

وفي تطور لافت أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إحباط محاولة تسلل ثلاثة أشخاص من الجانب اللبناني إلى إسرائيل قرب قرية المطلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم أنه بعد أن لاحظت قوات الجيش الإسرائيلي المشتبه بهم أثناء تسللهم الى السياج ومحاولة قطعه، قامت بإطلاق النار باتجاههم، فقاموا بالهرب والعودة إلى بلادهم.

ووفق الهيئة، يستدل من التحقيق الأولي أن "هؤلاء كانوا يخططون لاجتياز الحدود بين البلدين بهدف ارتكاب اعتداء في الأراضي الإسرائيلية، إذ تبين أنهم تركوا خلفهم أغراضا مشبوهة، يبدو أنها عبوات ناسفة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر ببالغ الخطوة إلى هذه "المحاولة الإرهابية"، محملا الدولة اللبنانية "كامل المسؤولية عما يجري في أراضيها وينطلق منها".

ع.أ.ج/ خ.س(أ ف ب، د ب أ)

  • موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية، المصنفة على قائمة الإرهاب.

    بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد

    ضربات انتقامية إسرائيلية

    موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية، المصنفة على قائمة الإرهاب.

  • الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

    بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد

    إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط

    الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

  • أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

    بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد

    شروق معمّد بالنار

    أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

  • في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

    بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد

    نزوح يائس

    في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

  • تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

    بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد

    دمار في قطاع غزة

    تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

  • حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

    بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد

    صواريخ على تل أبيب

    حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

  • لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى القبة الحديدية – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

    بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد

    انتظار قلق

    لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

  • حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

    بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد

    خطر داهم

    حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

  • من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

    بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد

    يدان فوق الرأس

    من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

  • في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية.

    بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد

    حجارة وغاز مسيل للدموع

    في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ


 

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