ظهر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بقوة على الساحة السياسية العراقية كزعيم للتيار الصدري. يُعتبر تحالفه "سائرون" مع القوى المدنية والعلمانية في عام 2018 سابقة في تاريخ العراق المعاصر.

مقتدى الصدر من مواليد النجف 1973، وهو زعيم ديني وزعيم التيار الصدري الذي يُعتبر أكبر تيار شيعي في العراق. قاد الصدر احتجاجات شعبية أكثر من مرة، غير أنه شارك في حكومة المالكي عقب انتخابات 2010. وفي انتخابات 2018 فاز تحالف "سائرون" الذي يتزعمه بالمركز الأول في البرلمان العراقي. والصدر من الزعماء الذين يدعو إلى إبقاء مسافة بين العراق وإيران وله علاقات جيدة مع السعودية.