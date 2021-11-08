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مقتدى الصدر

ظهر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بقوة على الساحة السياسية العراقية كزعيم للتيار الصدري. يُعتبر تحالفه "سائرون" مع القوى المدنية والعلمانية في عام 2018 سابقة في تاريخ العراق المعاصر.

مقتدى الصدر من مواليد النجف 1973، وهو زعيم ديني وزعيم التيار الصدري الذي يُعتبر أكبر تيار شيعي في العراق. قاد الصدر احتجاجات شعبية أكثر من مرة، غير أنه شارك في حكومة المالكي عقب انتخابات 2010. وفي انتخابات 2018 فاز تحالف "سائرون" الذي يتزعمه بالمركز الأول في البرلمان العراقي. والصدر من الزعماء الذين يدعو إلى إبقاء مسافة بين العراق وإيران وله علاقات جيدة مع السعودية.

Mustafa al-Kasimi, Ministerpräsident des Irak, führt eine Unterredung mit Ebrahim Raisi (nicht abgebildet), Präsident des Iran. +++ dpa-Bildfunk +++

العراق ومحاولة اغتيال الكاظمي.. تصعيد أم عودة للمربع الأول؟ 08.11.2021

قوبلت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنديد محلي ودولي، فمن يقف وراء الهجوم على منزله؟ وما تداعيات هذا الهجوم المحتملة؟ وهل يعني ذلك مزيداً من العنف أم عودةً إلى المربع الأول سياسياً؟
Supporters of Iraqi Shiite armed groups run from security forces after clashes during a protest against the election results in Baghdad, Iraq, November 5, 2021. REUTERS/Ahmed Saad

العراق: مصادمات بين قوات الأمن وأنصار فصائل مقربة من إيران 05.11.2021

قالت مصادر في الشرطة العراقية إن العشرات أصيبوا في اشتباكات ببغداد بين قوات الأمن ومؤيدي أحزاب مقربة من إيران تعترض على نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد محاولتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان.
5. Juni 2019, Najaf, Irak, Iraqi Shiite cleric and political leader Moqtada al-Sadr delivers the Eid al-Fitr sermon during the Muslim holiday's morning prayer at the Grand Mosque of Kufa near the central Iraqi shrine city of Najaf, some 160 kilometres south of the capital Baghdad, on June 05, 2019. - Muslims worldwide are celebrating Eid al-Fitr marking the end of the fasting month of Ramadan. (Photo by Haidar HAMDANI / AFP) (Photo credit should read HAIDAR HAMDANI/AFP/Getty Images) Der irakische schiitische Kleriker und politische Führer Moqtada al-Sadr hält am 05. Juni 2019 während des Morgengebets des muslimischen Feiertags in der Großen Moschee von Kufa in der Nähe der zentralirakischen Schreinstadt Najaf, etwa 160 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad, die Eid al-Fitr-Predigt. - Muslime auf der ganzen Welt feiern das Eid al-Fitr, das das Ende des Fastenmonats Ramadan markiert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

الصدر يطالب دول الجوار بعدم التدخل في الشأن العراقي 24.10.2021

حذر مقتدى الصدر من تدخل الدول المجاورة في الشؤون الداخلية للعراق، ملوحا "باللجوء للطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك". فيما يحاول الإطار التنسيقي للقوى الشيعية احتواء أزمة خسارة كيانات سياسية الانتخابات.

BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 11: Supporters of Iraqi Shiite cleric Moqtada al-Sadr take to the streets to celebrate in Baghdad's Tahrir square on October 11, 2021 following the announcement of parliamentary elections' results. Iraqi Shia cleric Muqtada al-SadrÄôs party won most seats in this weekendÄôs early parliamentary elections, initial results showed on Monday.SadrÄôs bloc won 73 seats in the 329-member parliament, followed by Taqaddoum (progress) bloc of Parliament Speaker Mohamed al-Halbousi with 38 seats, according to results cited by the official Iraqi news agency. Ayman Yaqoob / Anadolu Agency

العراق اليوم: مآلات تشكيل الحكومة ونشوة فوز التيار الصدري! 21.10.2021

بدأت مرحلة اللقاءات والاجتماعات لتشكيل حكومة جديدة، التيار الصدري الفائز بالانتخابات يعيش نشوة النصر ، بينما خيمت خيبة الأمل فوق رؤوس تيارات فشلت. أي حكومة تتشكل، من يقودها؟ وهل سيعود العراق إلى المربع الأول؟

Iraqi Shi'ite cleric Muqtada al-Sadr speaks after preliminary results of Iraq's parliamentary election were announced in Najaf, Iraq October 11, 2021. REUTERS/Alaa Al-Marjani

ما بعد الانتخابات في العراق.. الصدر على المحك! 14.10.2021

يعزو مراقبون فوز التيار الصدري في الانتخابات إلى فهمه "مزاج الشارع العراقي" واستفادته من سلبية الأغلبية الصامتة. ولكن لماذا خسرت قوى شيعية أخرى؟ وكيف سيكون شكل الحكومة القادمة وما هي حظوظ الكاظمي للبقاء في منصبه؟
A poster of Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr in the Sadr City district of Baghdad, Iraq June 21, 2021. The text at the top left of the poster reads 'The Solid Structure'. The text at the bottom right of the poster reads 'Saraya al-Salam, operation command of holy Samarra'. Picture taken June 21, 2021. To match Special Report IRAQ-CLERIC/ REUTERS/Ahmed Saad

الناخبون يرفضون حلفاء طهران.. هل يتخلص العراق من النفوذ الإيراني؟ 12.10.2021

وجه الناخبون في العراق صفعة لحلفاء إيران في الانتخابات. لكن تخفيف قبضة الفصائل الشيعية المسلحة على مفاصل الدولة ما زال مسألة تتسم بحساسية سياسية، في وقت تخيم فيه على الرؤوس سحابات القلق من احتمال تفجر العنف في أي لحظة.
11.10.2021, Bagdad. Jaleel Adnan Khalaf (M), Richter und Vorsitzender der Unabhängigen Hohen Wahlkommission des Irak, spricht während einer Pressekonferenz nach den irakischen Parlamentswahlen. Unter einem Großaufgebot an Sicherheitskräften hat im Irak am Sonntag (10.10.2021) die Parlamentswahl stattgefunden. +++ dpa-Bildfunk +++

نتائج أولية.. التيار الصدري "يتصدر" الانتخابات العراقية 11.10.2021

رغم أن المفوضية العليا لم تعلن رسميا هوية الفائز في الانتخابات التشريعية العراقية، إلا أن عدة معطيات تشير إلى حلول التيار الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر بالمركز الأول. الصدر وصف الأمر بـ"انتصار الإصلاح على الفساد".
Eine ältere irakische Frau zeigt ihren mit Tinte verschmierten Finger, nachdem sie ihre Stimme in einem Wahllokal im Rahmen der Parlamentswahlen abgegeben ha. Unter einem Großaufgebot an Sicherheitskräften hat im Irak die Parlamentswahl begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

"إشارة واضحة"- الانتخابات العراقية تشهد إقبالا ضعيفا للغاية 10.10.2021

أدلى العراقيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، في ظل إقبال ضعيف يعكس "إشارة واضحة" بحسب مراقبين، بينما أعلنت السلطات إتمام الانتخابات بـ"نجاح وسلاسة". ومن المقرر إعلان النتائج الأولية غداً، وسط توقعات بفوز كتلة الصدر.
Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi casts his vote during parliamentary elections in Baghdad, Iraq, Sunday, Oct. 10, 2021. Iraq closed its airspace and land border crossings on Sunday as voters headed to the polls to elect a parliament that many hope will deliver much needed reforms after decades of conflict and mismanagement. (AP Photo/Khalid Mohammed)

العراق ـ انتخابات مبكرة وسط دعوات للمقاطعة وشكوك في التغيير 10.10.2021

يصوت العراقيون في انتخابات عامة وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق المطارات والمنافذ الحدودية. ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة في ظل دعوات للمقاطعة ووسط أجواء من عدم الثقة في النظام القائم وتعقيدات المشهد السياسي.
BAGHDAD, IRAQ - MAY 06: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PARLIAMENT/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraqi PM-designate Mustafa al-Kadhimi who is at the parliament for vote of confidence in Baghdad, Iraq makes a speech on May 06, 2020. Only 15 out of 22 ministers from cabinet of Prime Minister-designate Mustafa al-Kadhimi receive vote of confidence from IraqÄôs parliament. Iraqi Parliament / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"محاولة للتشويش".. بغداد ترفض مؤتمراً في أربيل يدعو للتطبيع مع إسرائيل 25.09.2021

في أول نداء من نوعه، دعا عراقيون خلال مؤتمر بأربيل إلى التطبيع مع إسرائيل، ما أثار إدانات رسمية وحزبية. وفيما اعتبرت بغداد المؤتمر "محاولة للتشويش"، دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى "تجريم واعتقال كل المجتمعين".
01.04.2016 ***** REFILE - REMOVING RESTRICTIONS Supporters of prominent Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr shout slogans during a protest against government corruption after Friday prayers in Baghdad's Sadr City April 1, 2016. REUTERS/Ahmed Saad © Reuters/A. Saad

العراق ـ أنصار الصدر يستعرضون قوتهم بمظاهرات حاشدة 27.11.2020

تجمع عشرات الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بغداد في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو المقبل على أمل تحقيق فوز كبير فيها ليكون رئيس الوزراء من الصدريين.
BAGHDAD, IRAQ - MAY 06: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PARLIAMENT/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraqi PM-designate Mustafa al-Kadhimi who is at the parliament for vote of confidence in Baghdad, Iraq makes a speech on May 06, 2020. Only 15 out of 22 ministers from cabinet of Prime Minister-designate Mustafa al-Kadhimi receive vote of confidence from IraqÄôs parliament. Iraqi Parliament / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

العراق: الكاظمي يستكمل تشكيلة حكومته وينال ثقة البرلمان 06.06.2020

بعد حوالي شهر من تشكيل حكومته، منح البرلمان العراقي الثقة لسبعة وزراء جدد ليستكمل بذلك مصطفى الكاظمي تشكيلته المؤلفة من 22 وزيرا. وأبرز الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة هم وزراء الخارجية والنفط والمالية. فمن هؤلاء؟
Iraq's President Barham Salih instrcuts newly appointed Prime Minister Mustafa al-Kadhimi in Baghdad, Iraq April 9, 2020. The Presidency of the Republic of Iraq Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

رئيس الوزراء العراقي المكلف.. من الصحافة إلى دهاليز المخابرات 09.04.2020

بعد محاولتين فاشلتين، تم تكليف رئيس المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، فيما يرى مراقبون أن تكليفه ناجم عن توافق غير منسق بين واشنطن وطهران والرياض. فما هي فرصه في تغيير سياسي في العراق؟
BAGHDAD, IRAQ - FEBRUARY 1: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PRESIDENCY PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraq's former communications minister Mohammed Tawfiq Allawi speaks after assigned by Iraq's president Barham Salih to form a new government, in Baghdad, Iraq on February 1, 2020. IRAQI PRESIDENCY PRESS OFFICE / HANDOUT / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

بغداد تحبس أنفاسها ارتقاباً لتصويت البرلمان على حكومة علاوي 01.03.2020

وسط استمرار الجدل السياسي يعقد البرلمان العراقي اليوم الأحد جلسة لمنح الثقة على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما يُتوقع أن تشهد العاصمة مظاهرات كبيرة للاحتجاج على آلية تشكيل الحكومة الجديدة.
BAGHDAD, IRAQ - FEBRUARY 1: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PRESIDENCY PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraq's former communications minister Mohammed Tawfiq Allawi speaks after assigned by Iraq's president Barham Salih to form a new government, in Baghdad, Iraq on February 1, 2020. IRAQI PRESIDENCY PRESS OFFICE / HANDOUT / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

العراق ـ علاوي يعلن تشكيل الحكومة ويدعو البرلمان لمنحها الثقة 19.02.2020

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي الانتهاء من تشكيل حكومة "مستقلة"، داعيا البرلمان للتصويت على منحها الثقة. وتعهد بـ"انتخابات مبكرة حرة ونزيهة"، وبتقديم المعتدين على المتظاهرين والقوات الأمنية للعدالة.
27.03.2016 FILE - In this March, 27, 2016 file photo, Shiite cleric Muqtada al-Sadr gives a speech to his followers before entering the highly fortified Green Zone, in Baghdad, Iraq. Al-Sadr, who led punishing attacks on American forces after the 2003 U.S.-led overthrow of Saddam Hussein, appears set to secure the most significant victory of his political career with a strong showing in the May 12 parliamentary election. Al-Sadr gained popularity as a nationalist voice campaigning against corruption and against Iran’s influence in the country. (AP Photo/Karim Kadim, File) |

الصدر يحل "القبعات الزرقاء" المتهمة بقتل متظاهرين عراقيين 11.02.2020

بعد أن وجهت إليها اتهامات بقتل محتجين مناهضين للحكومة العراقية، قرر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حل مجموعة "القبعات الزرق" التابعة لتياره. يأتي ذلك بعد أيام من مطالبة المرجعية الشيعية القوات الأمنية بحماية المتظاهرين.
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