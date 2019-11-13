 مقاطعة قطر ـ هل تنجح الرياضة فيما فشلت فيه السياسة؟ | أخبار | DW | 13.11.2019

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أخبار

مقاطعة قطر ـ هل تنجح الرياضة فيما فشلت فيه السياسة؟

في مؤشر على انفراج محتمل في الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين قطر ودول خليجية إلى جانب مصر، أشار مسؤول خليجي لجهود مبذولة لإنهاء المقاطعة، تزامنا مع الإعلان عن مشاركة السعودية والإمارات والكويت في كأس الخليج بالدوحة.

Katar Doha Skyline (Getty Images for ANOC/M. Runnacles)

نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) عن مسؤول خليجي القول إن الجهود المبذولة لإنهاء المقاطعة التي تقودها السعودية ضد قطر تكتسب زخما، وأن قرب انطلاق النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم في الدوحة يسهم في تمهيد الطريق لتحقيق تقدم محتمل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول وصفته بأنه مطلع، وذكرت أنه طلب عدم ذكر اسمه، أن الوساطة تركز حاليا على العلاقات بين قطر والسعودية، على أن يتم ضم الإمارات لها لاحقا.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين  قد أكدوا أمس مشاركة منتخباتها في البطولة المقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري. وكانت الدول الثلاث، إلى جانب مصر، قد قطعت قبل أكثر من عامين كافة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.

ونقلت بلومبرغ عن مسؤول سعودي بارز القول في واشنطن الأسبوع الماضي إن قطر بدأت أيضا في اتخاذ خطوات لإصلاح علاقاتها مع جيرانها.

وأضافت الوكالة أنه في الوقت التي تُعِد فيه السعودية لإطلاق الطرح الأوّلي لعملاقها النفطي "أرامكو" فإن هناك مؤشرات على أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحاول حل الصراعات التي تلقي بظلالها على الاستقرار السياسي للمملكة. وفي الإطار ذاته، يكثف الأمير الجهود لإنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ أربع سنوات.

وتتهم دول المقاطعة الأربعة قطر بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة مرارا وتكرارا. وكانت محاولات سابقة لحل الأزمة، قادتها الكويت والولايات المتحدة، قد باءت بالفشل.

وقال المسؤول الخليجي إن الكويت تلعب دورا رئيسيا في المحاولة الحالية. وكانت الكويت، التي تتبنى موقفا أكثر حيادية في الأزمة، قد حثت السعودية على المشاركة في بطولة كأس الخليج كبادرة حسن نية بهدف تهدئة التوترات. وتنطلق البطولة في 24 تشرين ثاني/نوفمبر وتستمر حتى السادس من كانون أول/ ديسمبر القادم.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)

  • Katar nach dem Boykott (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    سفر مُعلق إلى إشعار آخر

    قررت شركات الطيران في الإمارات والسعودية تعليق رحلات السفر من وإلى الدوحة. وألغت السعودية كل التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال كل مكاتبها بالبلد. وسيؤثر هذا القرار على حجم الرحلات التي تقارب19 رحلة يوميا بين الدوحة وباقي المدن الخليجية.

  • Katar - Doha Skyline (Imago/)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    حدود خارج الخدمة

    أغلقت السعودية والإمارات والبحرين المنافذ البرية والبحرية و الجوية أمام وسائل النقل القطرية. وستضطر قطر إلى البحث عن طريق بحري بديل لتصدير الألومنيوم الذي يتم عبر ميناء جبل علي في الإمارات، وطريق بري يُعوض معبر أبو سمرة الحدودي بينها وبين السعودية، والذي يشهد عبور 600 إلى 800 شاحنة يوميا.

  • Qatar Doha - Leute versorgen sich mit Lebensmitteln (picture-alliance/AP Photo/shalome05)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    حصار غدائي

    تستورد قطر نحو 80 في المائة من حاجياتها الغذائية من دول الخليج. وبدأ السكان في قطر تخزين المواد الغذائية تحسباً للأسوء، خاصة بعد أن أوقفت الإمارات والسعودية صادرات السكر الأبيض لقطر. ومن شأن هذه الأزمة أن تؤدي إلى نقص مواد التغذية ورفع الأسعار. من جهتها الحكومة القطرية أعلنت أنها "قامت منذ وقت سابق باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين".

  • Katar Doha Reaktion Börse FIFA Korruptionsskandal (Reuters/N. Zeitoon)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تحديات في أسواق المال

    أوقفت البنوك الإماراتية تمويل شراء السندات، وشهدت البورصة خسائر كبيرة، حيث هبط مؤشر البورصة القطرية إلى 7،6 في المائة غير أنه بدأ يميل للتحسن. كما تراجعت السندات الدولارية السيادية ما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبلد.

  • Katar Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    علاقات دبلوماسية مقطوعة

    قطعت الدول الخمس علاقاتها الدبلوماسية مع قطر و أمهلت الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة للمغادرة. كما اتخذت قرارات متفرقة بشأن سفر مواطنيها إلى قطر.

  • Katar beIN Sport Sender (picture alliance/sampics/C. Pahnke )

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    مقاطعة رياضية

    لم تسلم الرياضة أيضا من الأزمة، حيث حجبت شركتا "اتصالات" و"دو" قنوات "بي إن سبورت" القطرية بالكامل من قائمة خدماتها. وقررت مصر وقف التعامل مع قنوات "بي إن سبورت"، وانضم أيضا ناديا الأهلي والزمالك إلى باقي المقاطعين.

  • FIFA Fußball WM 2022 Joseph S. Blatter & Scheich Hamad bin Khalifa Al-Thani (picture-alliance/dpa/W. Bieri)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تساؤلات حول تنظيم كأس العالم 2022 في قطر

    يرى خبراء في الشؤون الرياضية أن تؤدي الأزمة الدبلوماسية إلى انعكاسات سلبية على استضافة قطر كأس العالم 2022 و كأس الخليج العربي"خليجي23" هذا العام. وتستضيف قطر سنويا الكثير من الأنشطة الرياضية.

  • Katar Doha Skyline (Getty Images/AFP/K. Jaafar)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تضرر القطاع السياحي

    سينعكس إغلاق المنافذ الجوية في وجه قطر على الرحلات التجارية والسياحية القادمة إلى البلد. وحسب الهيئة العامة للسياحة القطرية ،من المتوقع أن يُساهم القطاع السياحي عام 2017 بنحو 1.1 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. إعداد: رضوان المهدوي


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