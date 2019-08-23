 مقاتلات إسرائيلية تستهدف قوات إيرانية في سوريا لإحباط هجوم | أخبار | DW | 24.08.2019

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أخبار

مقاتلات إسرائيلية تستهدف قوات إيرانية في سوريا لإحباط هجوم

استهدف الطيران الإسرائيلي مواقع لقوات إيرانية قرب دمشق كانت تعد لإطلاق "طائرات مسيرة قاتلة" على إسرائيل، حسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي. فيما أعلنت مصادر سورية أن مضادات الدفاع الجوي تصدت "لأهداف معادية" في سماء دمشق.

Syrische Luftabwehr im Einsatz (picture-alliance/dpa/Bildfunk/XinHuan/A. Safarjalani)

صورة من الأرشيف لصواريخ أطلقتها مضادات جوية سورية في سماء دمشق.

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت اليوم السبت (24 آب/ أغسطس 2019) قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لإطلاق طائرات مسيرة نحو أهداف في إسرائيل. وتابع الجيش في بيان "الضربة استهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات شيعية تخطط لتعزيز خطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من داخل سوريا خلال الأيام الأخيرة". وقال متحدث عسكري للصحفيين إن القوات كانت تعد لإطلاق "طائرات مسيرة قاتلة" على إسرائيل.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت مساء السبت "لأهداف معادية" في سماء دمشق، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع دوي انفجارات يرجح أنها ناجمة عن "قصف إسرائيلي".

وقال مراسل وكالة فرانس برس في دمشق إنه سمع دوي عدة انفجارات قبل إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية".

ع.خ (ا ف ب ، رويترز)

 

 

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