مقابلة مع ماتياس ماورر

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بعد أشهر من التدريبات بدأ العد التنازلي لانطلاق رائد الفضاء الألماني إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيقضي هناك ستة أشهر يحلق خلالها فوق الأرض. دويتشه فيله أجرت معه آخر لقاء رقمي قبل رحلته إلى عالم انعدام الجاذبية.
ربما تساءلت يوماً ما عن نوعية الطعام الذي يتناوله رواد الفضاء وخاصة خلال الرحلات الطويلة على متن المكوك الفضائي. لا يأكل رواد الفضاء نفس الأطعمة التي يأكلونها على الأرض، وهذا ما كشفه رائد الفضاء الألماني، ماتياس ماورر.
أول أوروبي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية داخل كبسولة، في إنجاز جديد لإيلون ماسك مؤسس شركة "سبايس إكس"، فيما تمكن المهتمون من متابعة الرحلة عبر تصوير مباشر من داخل المركبة.
هل يمكن الحديث عن ممارسة الجنس في الفضاء مع الاستعداد لتسيير رحلات سياحية فضائية؟ فعلى الرغم من أن الحديث عن الجنس في الفضاء ظل من المحرمات، إلا أننا سنوضح في التقرير المعلومات المتاحة حاليا بهذا الخصوص.
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