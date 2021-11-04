 مقابلة مع ماتياس ماورر | المستقبل الآن | DW | 07.11.2021

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المستقبل الآن

مقابلة مع ماتياس ماورر

بعد أشهر من التدريبات بدأ العد التنازلي لانطلاق رائد الفضاء الألماني إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيقضي هناك ستة أشهر يحلق خلالها فوق الأرض. دويتشه فيله أجرت معه آخر لقاء رقمي قبل رحلته إلى عالم انعدام الجاذبية.

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