 مفوضية اللاجئين الأممية بألمانيا تطالب بعدم إعادة اللاجئين إلى ليبيا | أخبار | DW | 19.05.2019

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أخبار

مفوضية اللاجئين الأممية بألمانيا تطالب بعدم إعادة اللاجئين إلى ليبيا

جددت الأمم المتحددة مطالبها إلى دول الاتحاد الأوروبي بعدم إعادة المهاجرين غير النظاميين، ممن تمّ انقاذهم عرض المتوسط، إلى ليبيا. الأوضاع في مراكز الاحتجاز كارثية والأرقام مذهلة أمام صمت أوروبي ملفت.

Deutsche Seenotretter nehmen Migranten auf (picture-alliance/dpa/F. Heinz)

شدد دومنيك بارتش مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا، لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (19 مايو/ أيار 2019)، على ضرورة "ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط، على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا".

وشددت بارتش على أنه لابد من استخدام أي إمكانية سياسية مؤثرة -من خلال الاتحاد الأوروبي أيضا- من أجل إنهاء المعاناة في المعسكرات، وقال: "الوضع الإنساني في المعسكرات مدمر، هناك نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية. فضلا عن ذلك فإن معسكرات الاعتقال بالعاصمة الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطلاق نار من جانب جماعات مسلحة".

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ظروف معيشية مزرية في مراكز احتجاز مهاجرين غير شرعيين في ليبيا

وناشد مدير المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بألمانيا حكومات دول الاتحاد الأوروبي التوقف عن تجريم أفراد إنقاذ من جهات خاصة بالبحر المتوسط، وقال: "يجب رفع القيود القانونية واللوجستية لأن عشرات الآلاف من الأشخاص مدينون بحياتهم لجهود المنظمات غير الحكومية".

وكانت مجموعة من الوكالات الغوثية العاملة في ليبيا والتي تعرف باسم "قطاع الحماية"، قد دعت الأمم المتحدة بداية الأسبوع إلى إصدار قرار من مجلس الأمن لحماية من تقطعت بهم السبل في ليبيا خاصة بعد نشوب الحرب في طرابلس. واستند نداء "قطاع الحماية" على أرقام أممية تشير إلى أن ثلاثة آلاف مهاجر ما زالوا محاصرين في مراكز احتجاز قريبة من مناطق القتال وأن استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة في المناطق المأهولة مستمر دون هوادة.

  • Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    قوات خاصة على الحدود البلغارية

    تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.

  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    ليبيا: بوابة المهاجرين

    تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    معاناة يومية

    تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.

  • Griechenland Flüchtlingslager auf Samos (DW/F. Pianka)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين

    من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.

  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟

    أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.

  • default

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    الطريق من المغرب إلى إسبانيا

    أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.

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    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    رقابة حدودية مشددة

    شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.


وقال قطاع الحماية في بيانه إنه "على مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يدعو إلى حماية المدنيين والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

كما طالب الاتحاد الأوروبي الكفّ عن عرقلة جهود البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وضمان نقل كل من يتم إنقاذهم إلى ميناء آمن بموجب القانون الدولي ووقف دعم استخدام ليبيا لمراكز الاحتجاز لحين تحسن الأوضاع في هذه المنشآت.

و.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز) 

 

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