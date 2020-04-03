 مفوضة الهجرة الأوروبية لـ DW: هذه الفئة من اللاجئين لها أولوية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.04.2020

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سياسة واقتصاد

مفوضة الهجرة الأوروبية لـ DW: هذه الفئة من اللاجئين لها أولوية

قبل أن ينتشر وباء كورونا في مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية، يجب التحرك لإجلاء الأشخاص المرضى والأكثر ضعفا من المخيمات. هذا ما أعلنته المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون في مقابلة مع DW.

منظمة إغاثية توزع الكمامات على اللاجئين في أحد المخيمات في اليونان

يوهانسون: يجب التحرك لإجلاء الأشخاص الأكثر ضعفا في مخيمات اللاجئين.

DW: ماذا ستفعلون ـ وهذا ما يقلق الناس كثيرا هذه الأيام ـ إذا تفشى فيروس كورونا في أحد مخيمات اللاجئين المكتظة في الجزر اليونانية؟

إيلفا يوهانسون: يجب علينا منع ذلك. يجب علينا فعل كل شيء لتفادي هذه الأزمة. ولذلك نحن نعمل حاليا بشكل مكثف لبلورة مخطط طوارئ مع السلطات اليونانية. وهذا المخطط موجود الآن. يجب علينا البدء في إجلاء الأشخاص الأكثر ضعفا والمعرضين للخطر من هذه المخيمات.

ويجب نقلهم إلى حجرات فنادق أو شقق فارغة لضمان أمنهم كي لا يتعرضوا للعدوى إذا ما انتشر الفيروس في المخيمات. نحن بحاجة إلى دعم في التجهيزات والأطقم الطبية التي نريد الآن وضعها رهن التصرف في يد السلطات اليونانية. وهذا ينطبق أيضا على هيئة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ووكالة اللاجئين التي نتعاون معها بشكل وثيق للسيطرة على الوضع.

الاتحاد الأوروبي اتفق قبل أسابيع على سحب 1600 قاصر من المخيمات. هل يدخل هذا أيضا مع ما تعلنيه الآن فورا حيز التنفيذ؟

لا، فيما يتعلق بالإجلاء الفوري يرتبط الأمر بأشخاص من كبار السن وأشخاص مرضى من المخيمات إلى مساكن آمنة في فنادق تكون فورا رهن التصرف. فلا يمكن السماح لهم بالعيش طويلا في المخيمات تحت هذه الظروف. أما بخصوص إعادة توطين القاصرين فتسير هي الأخرى بشكل جيد. لدينا ثمان دول أعضاء ترحب بهؤلاء الأطفال. آمل أن تحصل إعادة التوطين الأولى الأسبوع المقبل. 
يتم نقل هؤلاء الآن إلى مراكز عبور، حيث سيخضعون لاختبارات فيروس كورونا وإعدادهم لإعادة التوطين. وبالنسبة إلي هذه إشارة للتضامن العملي في هذه الأوقات التي وجب علينا فيها التخفيف من الضغط داخل المخيمات المكتظة في الجزر.

إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية

إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية

بمناسبة حديثك عن التضامن، لماذا كان من الصعب إيجاد حل للاجئين والمهاجرين الذين يوجدون جزئيا منذ سنوات في الجزر؟

منذ أن توليت مهمتي في هذا المنصب وأنا أعمل بقوة على إيجاد حل جديد للهجرة واللجوء. سأقترح هذا الحل قريبا وآمل أن يلقى الترحيب من جميع الدول الأعضاء. نحن نتعاون بشكل وثيق مع السلطات اليونانية ومنظمات الأمم المتحدة لتحسين الوضع في هذه المخيمات المكتظة ولتخفيف الضغط عندما تتم إعادة توطين أشخاص أو إعادتهم.

من المسؤول في النهاية على الوضع في اليونان؟

بالطبع الحكومة اليونانية هي المسؤولة عن الوضع في اليونان، لكن ليس بوسعها التحرك لوحدها. يجب علينا أن نظهر تضامننا. المفوضية الأوروبية تدفع مبلغا ماليا كبيرا وتقدم مساعدة عملية كالطاقم الذي يعمل طوال مدار الساعة لتقديم المساعدة. كما أننا نشرك منظمات الإغاثة والأمم المتحدة للمساعدة هناك. فالحكومة اليونانية مسؤولة، لكننا جميعا مسؤولين لإظهار التضامن العملي مع اليونانيين واللاجئين في المخيمات المتكتظة.

أجرى الحوار: أنتوني هاوارد

إيلفا يوهانسون مفوضة أوروبية للشؤون الداخلية ومسؤولة كذلك عن الهجرة. الاشتراكية الديمقراطية السويدية تولت منصبها في ديسمبر/ كانون الثاني 2019.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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