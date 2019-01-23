 مفقود.. مهاجرون يرومون مساعدة في بحثهم عن أقاربهم | سياسة واقتصاد | DW | 02.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مفقود.. مهاجرون يرومون مساعدة في بحثهم عن أقاربهم

يبحث آلآف اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا عن أقارب مفقودين. ويقول الصليب الأحمر الألماني إن خدمة البحث عن المفقودين تلقت 2291 طلبًا جديدًا في العام الماضي وإن أغلب من يبحث عنهم من أفغانستان وسوريا والصومال وإريتريا.

DRK Suchdienst (picture alliance/dpa/A. Burgi)

 انخفض عدد الأشخاص الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم بمقدار 500 شخص مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الرقم يبقى مرتفعاً بالنظر إلى الانخفاض الدراماتيكي الحادث في عدد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا، بحسب لجيردا هاسلفيلت رئيسة الصلبي الأحمر الألماني.

أمل أخير

ويقول الصليب الأحمر إن معظم اللاجئين يحاولون البحث عن أقارب مفقودين بأنفسهم، وأنهم يتوجهون إلى مركز خدمة البحث عن المفقودين فقط في حال ما إذا فشلوا في العثور عليهم. 

مختارات

ويبقى معدل الطلبات المقدمة مرتفعاَ لأن الكثير منها متعلق بأشخاص فُقدوا قبل وقت طويل نسبياً.

ووفقاً لهاسلفيلت فإن "خدمة البحث عن المفقودين التابعة للصليب الأحمر الألماني هي الأمل الأخير بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين انفصلوا عن أحبائهم نتيجة للنزاعات المسلحة والكوارث وعمليات الهجرة"، كما تستمر الخدمة في تلقي عدد كبير من الاستفسارات حول الأشخاص المفقودين منذ الحرب العالمية الثانية. وتضيف هاسلفيلت قائلة: "لا يزال هذا الموضوع يؤثر على الكثير من الأسر في ألمانيا".

ويوجد نحو 1.3 مليون استفسار حول الأشخاص المفقودين - سواء من اللاجئين والنازحين أو المفقودين منذ الحرب العالمية الثانية - لم تتم الإجابة عليها. وتقدر نسبة النجاح في الكشف عن مصير الشخص المفقود بحوالي أربعة من بين عشر عمليات بحث وفقاً للصليب الأحمر الألماني.

هل من الممكن أن تظل مجهولاً أثناء البحث عن شخص مفقود؟

هناك العديد من الخدمات التي ستحاول المساعدة في البحث عن الأشخاص المفقودين على رأسها الشرطة. أما بالنسبة للأطفال المفقودين، فيوجد خط ساخن على مستوى أوروبا هو (116000).

يقول الصليب الأحمر الألماني إن كل من يستفسر عن شخص مفقود يمكن أن يبقى شخصيته مجهولة. ديتير شوتز من منظمة الصلبي الأحمر الألماني قال لـ "مهاجر نيوز" إنّ حماية البيانات وحماية الخصوصية تُمثلان أهمية قصوى للمنظمة.

Deutschland Afghane Farhad S. in Berlin (DW/H. Kiesel)

كيف وجد شاب عائلته؟

بالطبع لم تنجح كافة جهود البحث عن مفقودين من خلال "خدمة البحث"، لكن الأمر نجح مع فرهاد.

في عام 2009، غادر شاب أفغانستان مع أمه وأخته واثنين من إخوته. مكثوا لفترة من الوقت في إيران وتركيا قبل أن يسافروا إلى اليونان، حيث استقلت عائلة فرهاد قارباً متجهاً إلى إيطاليا. أراد فرهاد أن يتبعهم في اليوم التالي، لكن الجو كان عاصفاً وامتلأ قارب فرهاد بالماء فالتقطه خفر السواحل الإيطاليين هو من معه وأعادوهم لاحقاً إلى اليونان، وهنا فقد فرهاد الاتصال بعائلته.

بعد أن أصبح وحيداً، سافر فرهاد عبر إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، ووصل إلى ألمانيا في عام 2011 وقدم طلباً للجوء وحصل على "تصريح إقامة إنسانية". حاول الاتصال بمنزل العائلة واستخدم الفيسبوك والإنترنت للبحث عن عائلته لكن دون جدوى، حتى اكتشف خدمة البحث عن المفقودين "تتبع الوجه Trace the Face". هنا نشر صورة لنفسه مع عبارة "أنا أبحث عن عائلتي". ثم انتظر.

بعد حوالي شهر، اكتشف شقيق فرهاد مدرس اللغة الإنجليزية المقيم في أفغانستان صورة شقيقه، وتواصل مع العائلة التي عادت إلى المنزل. بعدها بوقت قصير، تحدث فرهاد مع عائلته عبر الهاتف.

حتى عام 2016، كانت أسرة فرهاد لا تزال في أفغانستان، لكن فرهاد كان يأمل في أن يتمكنوا من الانضمام إليه في ألمانيا.

يمكنك مشاهدة فرهاد يحكي قصته في داري مع الترجمة الألمانية هنا.

Türkei Kunstaktion von Touraj Saberivand (picture-alliance/dpa/E. Menguarslan)

مبادرة فنية للبحث عن طالبي لجوء مفقودين، بارسال الفين زورق أبيض (صورة من الأرشيف)

المساعدات المتاحة للبحث عن الأقارب المفقودين

استعادة الروابط العائلية: خدمة البحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر

خدمة البحث عن المفقودين التابعة للصليب الأحمر الألماني (باللغة الإنجليزية).

تتبع الوجه - المهاجرون في أوروبا: خدمة البحث عن المفقودين اعتماداً على صورة الأشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم

رقم هاتف الخط الساخن الأوروبي للبحث عن الأطفال المفقودين هو 116000

عماد حسين 

المصدر: مهاجر نيوز

  • Flüchtlingslager Amman Jordanien Joachim Gauck

    الأمل المفقود ـ حياة اللاجئين في الأردن

    قام الرئيس الألماني يواخيم غاوك في ختام جولته في الأردن بزيارة مخيم الأزرق للاجئين حيث تعرف من خلال إيضاحات مدير هيئة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين على ظروف عيش الناس هناك

  • Flüchtlingslager Amman Jordanien Joachim Gauck

    الأمل المفقود ـ حياة اللاجئين في الأردن

    وسط الصحراء - مخيم الأزرق

    مخيم الأزرق ترعاه هيئة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين، حيث يوجد وسط الصحراء. الناس هناك يتوفرون على مآوي. في فصل الشتاء يعم المنطقة البرد القارس وفي الصيف تكون الحرارة مفرطة. وحاليا تنخفض درجات الحرارة في الليل إلى تحت الصفر

  • Flüchtlingslager Amman Jordanien Joachim Gauck

    الأمل المفقود ـ حياة اللاجئين في الأردن

    أمام عدسات الكاميرا يبتسمون، لكن ظروف عيش الأطفال حسب موظفي هيئة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين تظل جد قاسية. الكثير منهم مصدومون ويحتاجون لرعاية نفسية. عددهم 28 ألف لاجئ سوري، نصف عدد هؤلاء أطفال

  • Flüchtlingslager Amman Jordanien Joachim Gauck

    الأمل المفقود ـ حياة اللاجئين في الأردن

    قام الرئيس الألماني غاوك برفقة شريكة حياته دانييلا بزيارة فصل دراسي بمخيم الأزرق. في تلك الأثناء كان درس الرياضيات. وهناك فصل بين الإناث والذكور في الدرس

  • Joachim Gauck zu Besuch in Flüchtlingslager Jordanien Amman Mädchen hinter Zaun

    الأمل المفقود ـ حياة اللاجئين في الأردن

    صرح الرئيس الألماني في مخيم الأزرق أن الناس هناك في حاجة للعودة سريعا إلى ديارهم ووطنهم. وعبر الرئيس عن أمله في أن يستمر دفع المساعدات المالية. "على المجتمع الدولي أن يفكر فيما إذا كان يريد حقا السماح بتراجع برامج التغذية. إن ذلك غير مقبول"

  • Flüchtlingslager Amman Jordanien Zelt Halle

    الأمل المفقود ـ حياة اللاجئين في الأردن

    في عمان أكبر مركز للتسجيل في العالم تابع لهيئة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين يمكن لثلاثة آلاف لاجئ يوميا الحصول على موعد. الناس ينحدرون هناك بالخصوص من سوريا والعراق والصومال. خلف هذه الأرقام تتجسد في الغالب تجارب إنسانية مؤلمة. فقط الناس الأكثر فقرا هم الذين يحصلون على دعم مالي

  • Flüchtlingslager Amman Jordanien Joachim Gauck Zaun Menschen

    الأمل المفقود ـ حياة اللاجئين في الأردن

    عدد كبير من السوريين يحاول شق طريقه باتجاه المدن الأردنية. 85 في المائة من مجموع اللاجئين يعيشون خارج المخيمات. ولا يحق لهم العمل، وهم يعتمدون على تبرعات الخواص. غالبية اللاجئين تعيش تحت خط الفقر الذي يوازي 3 دولارات يوميا

  • Flüchtlingslager Amman Jordanien Achmad Familie Kinder Essen

    الأمل المفقود ـ حياة اللاجئين في الأردن

    هرب أحمد مع زوجته وأبنائه السبعة من حلب. العائلة لم تعد تتحمل ظروف العيش داخل هذا المخيم وهي تعيش حاليا في قبو أحد البيوت خارج عمان.

  • Flüchtlingslager Amman Jordanien Mädchen Safa Verletzung Verstümmelung

    الأمل المفقود ـ حياة اللاجئين في الأردن

    كانت بنت أحمد صفاء واقفة أمام باب البيت عندما انفجرت قنبلة في الشارع. صفاء فقدت ساقها اليمنى، ومازالت شظايا أخرى موجودة على ظهرها ويديها. ليس لصفاء وأخواتها فرصة التعلم بالمدرسة في الأردن

  • Jordanien Bundespräsident Gauck trifft König Abdullah II. und Königin Rania

    الأمل المفقود ـ حياة اللاجئين في الأردن

    "نعتبر الملك شريكا مهما في البحث عن مخرج للوضع في سوريا وباستطاعته لعب دور محوري"، هذا ما صرح به الرئيس الألماني غاوك. الرئيس الألماني شدد أيضا على احترامه العميق للأردن في موقفه من إيواء اللاجئين

    الكاتب: كتارينا كرول/ م.أ.م/


مختارات

الأمل المفقود ـ حياة اللاجئين في الأردن

يمنح الأردن الحماية للاجئين الفارين من الحرب والإرهاب، لكن القدرة الاستيعابية للبلد ضعيفة وإمكانياته محدودة، حيث يتلقى العدد القليل من اللاجئين دعما ماديا. (09.12.2015)  

مواضيع ذات صلة

Schweden | Friedensgespräche Jemen-Konflikt

اليمن ـ استعدادات لتنفيذ عملية تبادل آلاف الأسرى وسط مخاوف من فشلها 23.01.2019

تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادات مكثفة لتنفيذ أكبر عملية تبادل أسرى بين طرفي الحرب في اليمن، وفقا لاتفاق تم التوصل إليه برعاية أممية، رغم أن الطرفين لم ينجزا بعد النسخة النهائية من قوائم الأسرى.

Kinder vor Flüchtlingsunterkunft

ألمانيا.. اختفاء اللاجئين القصر ظاهرة بحاجة لوقفة جادة 27.01.2019

سنوياً يتم تسجيل حالات اختفاء آلاف اللاجئين القصر، الذين جاءوا إلى ألمانيا غير مصحوبين بذويهم. ويعد انعدام فرص البقاء والخوف من الترحيل من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء اختفاء هؤلاء.

Deutschland Hessen - Mutmaßliches rechtes Netzwerk bei Frankfurter Polizei

العثور على هيكل عظمي يعود لمراهقة سورية مفقودة 19.12.2018

أدى العثور على هيكل عظمي في غابة في جنوب ألمانيا إلى ظهور تفاصيل جريمة عنيفة راحت ضحيتها مراهقة سورية لاجئة، فيما لم تتمكن الشرطة حتى الآن من إلقاء القبض على المشتبه به الأول، الذي لاذ بالفرار منذ اختفاء الضحية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  