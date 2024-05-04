مفتش البحرية الألمانية يطالب بتعزيز الأسطول بسفن جديدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات البحرية لألمانيا، طالب مفتش القوات البحرية الألمانية، يان كريستيان كاك، بضرورة اقتناء فرقاطتين إضافيتين للأسطول البحري. وذلك في ظل التحديات الأمنية المتغيرة في المنطقة.

طالب مفتش القوات البحرية الألمانية، يان كريستيان كاك، بشراء فرقاطتين إضافيتين للقوات البحرية. وقال نائب الأدميرال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "أعتقد أن من الضروري للغاية أن تتخذ ألمانيا هذا الخيار وأن تشتري هاتين الفرقاطتين. اتفق مع الوزير في هذا، لأنه يجب علينا الآن الاستثمار في أسطول المستقبل حتى نتمكن من الاستمرار في أداء مهامنا في حماية شعبنا على الدوام"، مشيرا أيضا إلى الوضع الأمني المتغير وأهمية البحرية الألمانية في حماية البنية التحتية الحيوية.

وأدلى كاك بهذه التصريحات قبل العودة المتوقعة للفرقاطة "هيسن" من مهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" فيالبحر الأحمر إلى ميناء فيلهلمسهافن غدا الأحد. ومن المقرر أيضا أن تغادر سفينة الإمداد "فرانكفورت آم ماين" والفرقاطة "بادن-فورتمبرغ" إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن البحرية الألمانيةتعتزم ضم فرقاطة جديدة طراز "إف 126"، والتي بدأ بناؤها في كانون الأول/ ديسمبر. ويعتزم الجيش الألماني بناء سفن ستكون "قادرة على شن حرب بحرية ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم وبشكل شامل".

وبحسب البيانات، يعني هذا أنه يمكن محاربة الأهداف تحت الماء، وفوق سطح الماء وفي الجو. وتعتبر المراقبة البحرية وإنفاذ الحظر ودعم القوات الخاصة وعمليات الإجلاء من أهم مهام هذه السفن.

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا)