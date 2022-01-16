 مفاجأة من العيار الثقيل.. غينيا الاستوائية تقهر الجزائر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.01.2022

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رياضة

مفاجأة من العيار الثقيل.. غينيا الاستوائية تقهر الجزائر

كان منتخب الجزائر على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي العالمي لأكثر منتخبات العالم تجنبا للخسارة، لكنه خسر الآن أمام غينيا الاستوائية بكأس أفريقيا بالكاميرون، مما أربك حساباته في سعيه للدفاع عن لقبه بالبطولة.

لاعب غينيا الاستوائية إستيبان أوروزكو يسجل هدف المباراة الوحيد في مرمى الحارس الجزائري رايس مبولحي في الدقيقة 70 من المباراة (16/1/2022)

لاعب غينيا الاستوائية إستيبان أوروزكو يسجل هدف المباراة الوحيد في مرمى الحارس الجزائري رايس مبولحي في الدقيقة 70 من المباراة.

مختارات

تعد الجزائر بقيادة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، من أبرز المرشحين لتكرار إنجازها في نسخة "مصر 2019" والحفاظ على لقب كأس الأمم الإفريقية، لكن المشوار لن يكون مفروشاً بالورود.

استهل المنتخب التونسي مشوراه في بطولة أمم إفريقيا، المقامة بالكاميرون، بالخسارة بهدف نظيف أمام منتخب مالي. وأنهى الحكم المباراة قبل انتهاء وقتها الأصلي، ما أثار حالة من اللغط. كما فازت غامبيا بهدف يتيم على موريتانيا.

في بداية مشوارها في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، خسرت مصر مباراتها أمام نيجيريا في المجموعة الرابعة من البطولة بهدف وحيد سجله إيهيناتشو. وتذيل "الفراعنة" المجموعة بعد تعادل السودان مع غينيا بيساو بدون أهداف.

فجر منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة من العيار الثقيل، وأشعل المنافسة في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، بعدما تغلب 1 / صفر على منتخب الجزائر، مساء الأحد (16 يناير/ كانون الثاني 2022)، في الجولة الثانية للمجموعة.

وارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية إلى 3 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق نقطة خلف منتخب كوت ديفوار (المتصدر)، الذي تعادل 2 / 2 مع منتخب سيراليون، صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين في وقت سابق اليوم بنفس الجولة، فيما توقف رصيد المنتخب الجزائري، حامل اللقب، عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

وظهر منتخب الجزائر بشكل مخيب للغاية، وبدا تأثر لاعبيه بسوء حالة أرض الملعب، لتصبح حظوظه في التأهل لدور الـ16 ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب مرهونة بلقائه في الجولة الأخيرة للمجموعة. وتقمص إستيبان أوروزكو دور البطولة في المباراة عقب تسجيله هدف منتخب غينيا الاستوائية الوحيد في الدقيقة 70.

لاعبو غينيا الاستوائية يتبادلون التهاني بعد التسجيل في مرمى الجزئر (16/1/2022)

لاعبو غينيا الاستوائية يتبادلون التهاني بعد التسجيل في مرمى الجزئر بكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون

بعد 35 مباراة.. الجزائر تخسر لأول مرة

وبهذا الفوز أنهى منتخب غينيا الاستوائية، الذي حقق انتصاره الخامس في 12 مباراة في تاريخه بأمم أفريقيا، سلسلة "اللا هزيمة" لمنتخب الجزائر، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 35 مباراة متتالية بمختلف المسابقات.

وكان المنتخب الجزائري، الذي تلقى آخر خسارة قبل تلك المباراة عام 2018، على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي العالمي لأكثر منتخبات العالم تجنبا للخسارة في مباريات متتالية، الذي ظل منتخب إيطاليا بطل كأس الامم الأوروبية محتفظا به حتى إشعار آخر.

ويصطدم منتخب الجزائر بمنتخب كوت ديفوار يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، فيما يلعب منتخب غينيا الاستوائية مع نظيره السيراليوني في اليوم ذاته بنفس الجولة.

رياض محرز بعد خروج تسديدته لركلة حرة على غينيا الاستوائية إلى خارج الملعب (16/1/2022)

رياض محرز، قائد منتخب الجزائر ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حزين بعد ذهاب تسديدته لركلة حرة إلى خارج الملعب. سبق لمحرز أن سجل مثلها في كأس أفريقيا بمصر 2019.

يذكر أن منتخب الجزائر بقيادة مدربه الوطني جمال بن ماضي وبنفس التشكيلة المتواجدة الآن في الكاميرون سبق وأن فاز عن جدارة بلقب كأس أفريقيا في البطولة التي نظمتها مصر عام 2019.

وبخاسرة الجزائر الليلة، تكون الدول العربية السبع، فيما عدا المغرب، قد تعرضت للخسارة في النسخة الحالية من البطولة بالكاميرون، بعدما خسرت مصر  أمام نيجيريا بهدف لصفر، وخسرت تونس بنفس النتيجة أمام مالي وخسرت السودان وموريتانيا وجزر القمر أيضا. 

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    محمد صلاح (29 عاماً)

    يزين نجم ليفربول الإنجليزي قائمة منتخب "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا، ويسعى "مو"، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ16 هدفاً، إلى دخول سجل هدافي بطولة الأمم الإفريقية أيضاً. وسجل 4 أهداف في نسختين من كأس أمم إفريقيا. ويلعب "الفراعنة" ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

  • نجم مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري رياض محرز

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    رياض محرز (30 عاماً)

    يأمل قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي المتصدر للدور الإنجليزي، في تحقيق حلم الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية توالياً عندما يخوض المنافسة في كانون الثاني/يناير في الكاميرون، ضمن فريق فاز بكأس العرب 2021 ولم يذق مرارة الخسارة في 33 مباراة، وينافس بقوة على لقب بطل "الكان" للمرة الثالثة. ويلعب "محاربو الصحراء" في المجموعة الخامسة برفقة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

  • نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    أشرف حكيمي (23 سنة)

    يعد حكيمي أبرز نجم يعول عليها المنتخب المغربي للمنافسة على لقب البطولة. وقرر نجم فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي، التضحية بالعطلة التي منحتها له إدارة فريقه، من أجل الالتحاق بـ"أسود الأطلس" والمشاركة في كأس أمم إفريقيا. ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كلاً من غانا والغابون وجزء القمر.

  • اللاعب التونسي حنبعل المجبري

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    حنبعل المجبري (18 عاماً)

    نجم وسط فريق "الرديف" بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو أحد أهم المواهب التونسية، ويراهن عليه منتخب "نسور قرطاج" في المنافسة على لقب البطولة. لمع نجمه بشدة في بطولة كأس العرب 2021، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية. ويلعب "نسور قرطاج" في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً كلاً من موريتانيا ومالي وغامبيا.

  • لاعب المنتخب المصري عمر مرموش

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    عمر مرموش (22 عاماً)

    لاعب وسط مهاجم شتوتغارت الألماني، وأحد العناصر الجديدة في تشكيلة المنتخب المصري. ساهم في تحقيق الفوز بمباراتين لمصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وبات من العناصر التي يراهن عليها "الفراعنة" في المنافسة على لقب البطولة، خاصة مع صغر سنه، وكذلك اكتسابه خبرة احترافية في أوروبا، برفقة شتوتغارت ومن قبله فولفسبورغ الألماني.

  • لاعب إشبيلية والمنتخب المغربي منير الحدادي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    منير الحدادي (26 عاماً)

    اختار الحدادي، المحترف في إشبيلية الإسباني، أخيراً اللعب باسم المغرب رسمياً، بعد فترة طويلة من الانتظار، وهو لاعب مرشح لأن يكون خليفة النجم الكبير المستبعد من الحسابات حكيم زياش.

  • لاعب وست هام والمنتخب الجزائري سعيد بن رحمة

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    سعيد بن رحمة (26 عاماً)

    أصبح نجم خط وسط "وست هام" الإنجليزي، من أبرز الأوراق التي يراهن عليها منتخب الجزائر، ويعتمد عليه مدرب "المحاربين" في دور صانع الألعاب والجناح الأيسر.

  • لاعب المنتخب الجزائري رامز زروقي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    رامز زروقي (23 عاماً)

    يلعب محور ارتكاز في فريق "تفينتي أنشخيده" الهولندي، وهو الآن اللاعب الأول في الوسط في تشكيلة "محاربي الصحراء". ويتمتع بلياقة بدنية عالية وقدرة على تشكيل الهجمات والتسديد القوي.

  • لاعب المنتخب الجزائري محمد الأمين عمورة

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    محمد الأمين عمورة (21 عاماً)

    بات عمورة، مهاجم لوغانو السويسري، رأس حربة صاعد اكتشفه مدرب "المحاربين"، وبدأ بتقديمه ليكون خليفة نجمه الكبير بغداد بونجاح هداف فريق السد القطري.

  • اللاعب المغربي إلياس شاعر

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    إلياس شاعر (24 سنة)

    يلعب في "كوينز بارك رينجيرز" الإنجليزي، ويمثل أحد العقول المفكرة في تشكيلة المنتخب المغربي. ورغم أنه أحد النجوم الجدد في صفوف "أسود الأطلس"، فقد ظهر لأول مرة مع المنتخب المغربي الأول في مباراة ودية مع المنتخب الغاني في حزيران/يونيو 2021.

  • لاعب المنتخب المغربي ريان مايي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    ريان مايي (24 سنة)

    مهاجم " فيرينتسفاروشي" المجري. اختار اللعب ضمن صفوف المنتخب المغربي رغم أنه يحمل الجنسية البلجيكية أيضاً. لمع نجمه في تصفيات كأس العالم الأخيرة وسجل أكثر من هدف برفقة "أسود الأطلس".

  • اللاعب المغربي عمران لوزا

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    عمران لوزا (22 عاماً)

    لاعب وسط نادي "واتفورد" الإنجليزي، وهو نجم جديد، في منطقة الارتكاز، بات من أهم العناصر في صفوف "أسود الأطلس" في الأشهر الأخيرة. إعداد: محيي الدين حسين