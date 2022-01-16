مفاجأة من العيار الثقيل.. غينيا الاستوائية تقهر الجزائر

فجر منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة من العيار الثقيل، وأشعل المنافسة في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، بعدما تغلب 1 / صفر على منتخب الجزائر، مساء الأحد (16 يناير/ كانون الثاني 2022)، في الجولة الثانية للمجموعة.

وارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية إلى 3 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق نقطة خلف منتخب كوت ديفوار (المتصدر)، الذي تعادل 2 / 2 مع منتخب سيراليون، صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين في وقت سابق اليوم بنفس الجولة، فيما توقف رصيد المنتخب الجزائري، حامل اللقب، عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

وظهر منتخب الجزائر بشكل مخيب للغاية، وبدا تأثر لاعبيه بسوء حالة أرض الملعب، لتصبح حظوظه في التأهل لدور الـ16 ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب مرهونة بلقائه في الجولة الأخيرة للمجموعة. وتقمص إستيبان أوروزكو دور البطولة في المباراة عقب تسجيله هدف منتخب غينيا الاستوائية الوحيد في الدقيقة 70.

لاعبو غينيا الاستوائية يتبادلون التهاني بعد التسجيل في مرمى الجزئر بكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون

بعد 35 مباراة.. الجزائر تخسر لأول مرة

وبهذا الفوز أنهى منتخب غينيا الاستوائية، الذي حقق انتصاره الخامس في 12 مباراة في تاريخه بأمم أفريقيا، سلسلة "اللا هزيمة" لمنتخب الجزائر، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 35 مباراة متتالية بمختلف المسابقات.

وكان المنتخب الجزائري، الذي تلقى آخر خسارة قبل تلك المباراة عام 2018، على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي العالمي لأكثر منتخبات العالم تجنبا للخسارة في مباريات متتالية، الذي ظل منتخب إيطاليا بطل كأس الامم الأوروبية محتفظا به حتى إشعار آخر.

ويصطدم منتخب الجزائر بمنتخب كوت ديفوار يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، فيما يلعب منتخب غينيا الاستوائية مع نظيره السيراليوني في اليوم ذاته بنفس الجولة.

رياض محرز، قائد منتخب الجزائر ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حزين بعد ذهاب تسديدته لركلة حرة إلى خارج الملعب. سبق لمحرز أن سجل مثلها في كأس أفريقيا بمصر 2019.

يذكر أن منتخب الجزائر بقيادة مدربه الوطني جمال بن ماضي وبنفس التشكيلة المتواجدة الآن في الكاميرون سبق وأن فاز عن جدارة بلقب كأس أفريقيا في البطولة التي نظمتها مصر عام 2019.

وبخاسرة الجزائر الليلة، تكون الدول العربية السبع، فيما عدا المغرب، قد تعرضت للخسارة في النسخة الحالية من البطولة بالكاميرون، بعدما خسرت مصر أمام نيجيريا بهدف لصفر، وخسرت تونس بنفس النتيجة أمام مالي وخسرت السودان وموريتانيا وجزر القمر أيضا.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)