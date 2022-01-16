مفاجأة من العيار الثقيل.. غينيا الاستوائية تقهر الجزائر

فجر منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة من العيار الثقيل، وأشعل المنافسة في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، بعدما تغلب 1 / صفر على منتخب الجزائر، مساء الأحد (16 يناير/ كانون الثاني 2022)، في الجولة الثانية للمجموعة.
وارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية إلى 3 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق نقطة خلف منتخب كوت ديفوار (المتصدر)، الذي تعادل 2 / 2 مع منتخب سيراليون، صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين في وقت سابق اليوم بنفس الجولة، فيما توقف رصيد المنتخب الجزائري، حامل اللقب، عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.
وظهر منتخب الجزائر بشكل مخيب للغاية، وبدا تأثر لاعبيه بسوء حالة أرض الملعب، لتصبح حظوظه في التأهل لدور الـ16 ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب مرهونة بلقائه في الجولة الأخيرة للمجموعة. وتقمص إستيبان أوروزكو دور البطولة في المباراة عقب تسجيله هدف منتخب غينيا الاستوائية الوحيد في الدقيقة 70.
لاعبو غينيا الاستوائية يتبادلون التهاني بعد التسجيل في مرمى الجزئر بكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون
بعد 35 مباراة.. الجزائر تخسر لأول مرة
وبهذا الفوز أنهى منتخب غينيا الاستوائية، الذي حقق انتصاره الخامس في 12 مباراة في تاريخه بأمم أفريقيا، سلسلة "اللا هزيمة" لمنتخب الجزائر، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 35 مباراة متتالية بمختلف المسابقات.
وكان المنتخب الجزائري، الذي تلقى آخر خسارة قبل تلك المباراة عام 2018، على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي العالمي لأكثر منتخبات العالم تجنبا للخسارة في مباريات متتالية، الذي ظل منتخب إيطاليا بطل كأس الامم الأوروبية محتفظا به حتى إشعار آخر.
ويصطدم منتخب الجزائر بمنتخب كوت ديفوار يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، فيما يلعب منتخب غينيا الاستوائية مع نظيره السيراليوني في اليوم ذاته بنفس الجولة.
رياض محرز، قائد منتخب الجزائر ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حزين بعد ذهاب تسديدته لركلة حرة إلى خارج الملعب. سبق لمحرز أن سجل مثلها في كأس أفريقيا بمصر 2019.
يذكر أن منتخب الجزائر بقيادة مدربه الوطني جمال بن ماضي وبنفس التشكيلة المتواجدة الآن في الكاميرون سبق وأن فاز عن جدارة بلقب كأس أفريقيا في البطولة التي نظمتها مصر عام 2019.
وبخاسرة الجزائر الليلة، تكون الدول العربية السبع، فيما عدا المغرب، قد تعرضت للخسارة في النسخة الحالية من البطولة بالكاميرون، بعدما خسرت مصر أمام نيجيريا بهدف لصفر، وخسرت تونس بنفس النتيجة أمام مالي وخسرت السودان وموريتانيا وجزر القمر أيضا.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب
محمد صلاح (29 عاماً)
يزين نجم ليفربول الإنجليزي قائمة منتخب "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا، ويسعى "مو"، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ16 هدفاً، إلى دخول سجل هدافي بطولة الأمم الإفريقية أيضاً. وسجل 4 أهداف في نسختين من كأس أمم إفريقيا. ويلعب "الفراعنة" ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
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أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب
رياض محرز (30 عاماً)
يأمل قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي المتصدر للدور الإنجليزي، في تحقيق حلم الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية توالياً عندما يخوض المنافسة في كانون الثاني/يناير في الكاميرون، ضمن فريق فاز بكأس العرب 2021 ولم يذق مرارة الخسارة في 33 مباراة، وينافس بقوة على لقب بطل "الكان" للمرة الثالثة. ويلعب "محاربو الصحراء" في المجموعة الخامسة برفقة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.
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أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب
أشرف حكيمي (23 سنة)
يعد حكيمي أبرز نجم يعول عليها المنتخب المغربي للمنافسة على لقب البطولة. وقرر نجم فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي، التضحية بالعطلة التي منحتها له إدارة فريقه، من أجل الالتحاق بـ"أسود الأطلس" والمشاركة في كأس أمم إفريقيا. ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كلاً من غانا والغابون وجزء القمر.
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أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب
حنبعل المجبري (18 عاماً)
نجم وسط فريق "الرديف" بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو أحد أهم المواهب التونسية، ويراهن عليه منتخب "نسور قرطاج" في المنافسة على لقب البطولة. لمع نجمه بشدة في بطولة كأس العرب 2021، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية. ويلعب "نسور قرطاج" في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً كلاً من موريتانيا ومالي وغامبيا.
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أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب
عمر مرموش (22 عاماً)
لاعب وسط مهاجم شتوتغارت الألماني، وأحد العناصر الجديدة في تشكيلة المنتخب المصري. ساهم في تحقيق الفوز بمباراتين لمصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وبات من العناصر التي يراهن عليها "الفراعنة" في المنافسة على لقب البطولة، خاصة مع صغر سنه، وكذلك اكتسابه خبرة احترافية في أوروبا، برفقة شتوتغارت ومن قبله فولفسبورغ الألماني.
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أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب
منير الحدادي (26 عاماً)
اختار الحدادي، المحترف في إشبيلية الإسباني، أخيراً اللعب باسم المغرب رسمياً، بعد فترة طويلة من الانتظار، وهو لاعب مرشح لأن يكون خليفة النجم الكبير المستبعد من الحسابات حكيم زياش.
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أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب
سعيد بن رحمة (26 عاماً)
أصبح نجم خط وسط "وست هام" الإنجليزي، من أبرز الأوراق التي يراهن عليها منتخب الجزائر، ويعتمد عليه مدرب "المحاربين" في دور صانع الألعاب والجناح الأيسر.
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رامز زروقي (23 عاماً)
يلعب محور ارتكاز في فريق "تفينتي أنشخيده" الهولندي، وهو الآن اللاعب الأول في الوسط في تشكيلة "محاربي الصحراء". ويتمتع بلياقة بدنية عالية وقدرة على تشكيل الهجمات والتسديد القوي.
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أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب
محمد الأمين عمورة (21 عاماً)
بات عمورة، مهاجم لوغانو السويسري، رأس حربة صاعد اكتشفه مدرب "المحاربين"، وبدأ بتقديمه ليكون خليفة نجمه الكبير بغداد بونجاح هداف فريق السد القطري.
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إلياس شاعر (24 سنة)
يلعب في "كوينز بارك رينجيرز" الإنجليزي، ويمثل أحد العقول المفكرة في تشكيلة المنتخب المغربي. ورغم أنه أحد النجوم الجدد في صفوف "أسود الأطلس"، فقد ظهر لأول مرة مع المنتخب المغربي الأول في مباراة ودية مع المنتخب الغاني في حزيران/يونيو 2021.
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أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب
ريان مايي (24 سنة)
مهاجم " فيرينتسفاروشي" المجري. اختار اللعب ضمن صفوف المنتخب المغربي رغم أنه يحمل الجنسية البلجيكية أيضاً. لمع نجمه في تصفيات كأس العالم الأخيرة وسجل أكثر من هدف برفقة "أسود الأطلس".
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أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب
عمران لوزا (22 عاماً)
لاعب وسط نادي "واتفورد" الإنجليزي، وهو نجم جديد، في منطقة الارتكاز، بات من أهم العناصر في صفوف "أسود الأطلس" في الأشهر الأخيرة. إعداد: محيي الدين حسين