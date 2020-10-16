"مفاجأة متوقعة".. إعلام ألمانيا يعلق عل خروج بايرن من الكأس

عبرت معظم وسائل الإعلام الألمانية اليوم الخميس (14 يناير/ كانون الثاني 2021) عن وقوع "معجزة كروية" وكذلك "صدمة" وغيرها من كلمات الدهشة والانبهار بعد إطاحة فريق هولشتاين كيل، من الدرجة الثانية، ببطل أوروبا، بايرن ميونيخ، من منافسات كأس ألمانيا.

لكن صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، ومقرها ميونخ، ذكرت " أن الهزيمة تتناسب مع الأداء الذي قدمه الفريق في الأسابيع القليلة الماضية" وأن بايرن "خسر أمام كيل المتحمس". وكتبت الصحيفة أن الهزيمة أمام كيل على وجه التحديد، كانت مفاجأة متوقعة من وجهة النظر المرتبطة بالأداء الذي قدمه بايرن في الأسابيع الماضية.

وقاتل فريق هولشتاين كيل للتعادل 2/2 خلال الوقت الأصلي للمباراة من خلال هدف تعادل جاء في الدقائق الأخيرة، واستطاع الفريق أن يحافظ على شباكه في الوقت الإضافي، ثم فاز بركلات الترجيح 6 / 5.

ووصفت صحيفة "بيلد" الهزيمة بالمحرجة، خاصة وأنها أول هزيمة لبايرن ميونيخ أمام فريق لا يلعب في دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا) منذ أن خسر الفريق أمام آخن في دور الثمانية في عام 2004. وهذه الخسارة تعني أن الفريق لن يكون قادرا على تكرار الفوز بالثلاثية(الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) للموسم الثاني على التوالي.

وكتبت مجلة "كيكر" الرياضية "كيل حقق ضجة كبيرة"، وأشارت إلى أن فريق المدرب هانسي فليك " لم يقدم ما يكفي في الوقت الأصلي" وأن المدرب ينتظره الكثير من العمل.

لاعبو فريق هولشتاين كيل يتحتفلون بهدف التعادل مع بايرن، الذي سجلوه قبل صافرة نهاية الوقت الأصلي مباشرة

وخلال بث المباراة عبر شبكة "أيه.أر.دي" (ARD) قال باستيان شفاينشتايغر محلل القناة وقائد بايرن السابق إن المنافسين "فكوا شفرة" طريقة لعب فليك وأنه لا يفهم لماذا دائما يضغط خط الدفاع.

وكان الدفاع الهش موضعا رئيسيا بعد المباراة مرة أخرى، وذكرت شبكة "سكاي سبورتس": "فنيا ومن حيث السرعة كان بايرن متفوقا في أغلب أوقات المباراة ولكن الدفاع لم يكن قويا دائما".

مولر يعتذر بشكل غير مباشر

وبعد الخسارة بركلات الترجيح، أعرب توماس مولر، نجم بايرن، صدمته من الهزيمة المفاجئة، وظهر متضجرا من سؤال وجهته إليه فاليسكا هومبورغ، مراسلة "أيه.أر.دي"، بشأن الأجواء في غرفة خلع الملابس.

وقال مولر لهومبورغ :"تضحكين الآن"، لترد "لا أنا لا أضحك"، لكن مولر واصل "بالطبع أنت تضحكين". واستمرت المقابلة بنبرة أكثر تصالحا بعد أن سألت المراسلة سؤالا آخر، ولكن مقطع الفيديو انتشر بقوة على وسائل التواصل وانتقد العديد من مشجعي كرة القدم سلوك مولر.

لكن مولر عاد الخميس ليقول إنه والمراسلة كان بإمكانهما "القيام بعمل أفضل". وكتب مولر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "صدمة اللحظة الأخيرة مازالت مؤثرة". وأضاف موجها حديثه لمراسلة "أيه.أر.دي" التي أجرت معه المقابلة: "ومع ذلك، تهانينا لفريق هولشتاين كيل على التأهل، الذي تاه قليلا عن بالي خلال المقابلة بسبب الإحباط. فاليسكا هومبورغ، كان بإماكننا أن نقوم بعمل أفضل- لا إهانة".

ويظل بايرن على قمة ترتيب البوندسليغا وسيحاول أن يستعيد مستواه عندما يواجه فرايبورغ الأحد المقبل. وسيعود فريق كيل لحملته بحثا عن الصعود للبوندسليغا من دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد الانتصار الذي وصفته صحيفة "كيلير ناخريشتن" بالـ"ضجة" وأنه انتصارا للتاريخ.

ص.ش/أ. ف (د ب أ)