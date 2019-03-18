مفاجأة في قياس تكاليف المعيشة بألمانيا مقارنة بجيرانها الأوروبيين

هناك تفاوت في التصورات السائدة حول التكاليف الحقيقية للمعيشة في ألمانيا، غير أن المقارنة مع باقي الدول الأوروبية تكشف صورة دقيقة ومتباينة في الوقت ذاته لتلك التكاليف لكل من يعيش في كنف القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.
أظهرت بيانات رسمية أن تكاليف المعيشة في ألمانيا لا تزال أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الاثنين (24 يونيو/ حزيران 2019) أن تكاليف المعيشة في ألمانيا ارتفعت العام الماضي بنسبة 4.3% مقارنة بمتوسط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 28 دولة.
وأشارت البيانات إلى أن تكاليف المعيشة، التي من بينها الإنفاق على المواد الغذائية والسكن والطاقة، تقل في ألمانيا عن معظم الدول المجاورة لها على نحو مباشر، كما تتراجع بوضوح في بولندا والتشيك.
وسجلت الدنمارك أعلى نسبة إنفاق على تكاليف المعيشة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ترتفع الأسعار هناك بنسبة 37.9% عن متوسط الاتحاد الأوروبي. وتليها إيرلندا بنسبة 27.3%، ثم لوكسمبورغ 26.6 ثم فنلندا 22.5 والسويد 18.5%.
أما أرخص تكاليف المعيشة فهي في بلغاريا، حيث تقل تكلفة أسعار السلع والخدمات هناك بنسبة نحو 50 عن مثيلاتها في متوسط دول الاتحاد الأوروبي.
ص.ش/ ح.ز (د ب أ، رويترز)
ارتفاع تكاليف المعيشة والخوف من فقدان الاستقلال الشخصي والقلق على المسار الوظيفي أسباب من بين أخرى جعلت معدلات الإنجاب في ألمانيا تعرف انخفاضا ملحوظا. (01.08.2013)
تزايد أعداد النساء اللواتي يعتمدن على دخلهن الخاص من العمل لتأمين مطالب الحياة وتكاليفها بألمانيا لدرجة كبيرة مقارنة مع الوضع قبل 10 سنوات. إضافة إلى رصد تغيرات ملحوظة في الفئة العمرية بين 55 و 65 عاماً. (06.03.2019)