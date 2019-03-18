مفاجأة في قياس تكاليف المعيشة بألمانيا مقارنة بجيرانها الأوروبيين

أظهرت بيانات رسمية أن تكاليف المعيشة في ألمانيا لا تزال أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الاثنين (24 يونيو/ حزيران 2019) أن تكاليف المعيشة في ألمانيا ارتفعت العام الماضي بنسبة 4.3% مقارنة بمتوسط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 28 دولة.

وأشارت البيانات إلى أن تكاليف المعيشة، التي من بينها الإنفاق على المواد الغذائية والسكن والطاقة، تقل في ألمانيا عن معظم الدول المجاورة لها على نحو مباشر، كما تتراجع بوضوح في بولندا والتشيك.

وسجلت الدنمارك أعلى نسبة إنفاق على تكاليف المعيشة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ترتفع الأسعار هناك بنسبة 37.9% عن متوسط الاتحاد الأوروبي. وتليها إيرلندا بنسبة 27.3%، ثم لوكسمبورغ 26.6 ثم فنلندا 22.5 والسويد 18.5%.

أما أرخص تكاليف المعيشة فهي في بلغاريا، حيث تقل تكلفة أسعار السلع والخدمات هناك بنسبة نحو 50 عن مثيلاتها في متوسط دول الاتحاد الأوروبي.

ص.ش/ ح.ز (د ب أ، رويترز)