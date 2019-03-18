 مفاجأة في قياس تكاليف المعيشة بألمانيا مقارنة بجيرانها الأوروبيين | أخبار | DW | 24.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مفاجأة في قياس تكاليف المعيشة بألمانيا مقارنة بجيرانها الأوروبيين

هناك تفاوت في التصورات السائدة حول التكاليف الحقيقية للمعيشة في ألمانيا، غير أن المقارنة مع باقي الدول الأوروبية تكشف صورة دقيقة ومتباينة في الوقت ذاته لتلك التكاليف لكل من يعيش في كنف القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.

Deutschland Frau mit rotem Einkaufskorb im Supermarkt (Fotolia/Peter Atkins)

أظهرت بيانات رسمية أن تكاليف المعيشة في ألمانيا لا تزال أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الاثنين (24 يونيو/ حزيران 2019) أن تكاليف المعيشة في ألمانيا ارتفعت العام الماضي بنسبة 4.3% مقارنة بمتوسط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 28 دولة.

وأشارت البيانات إلى أن تكاليف المعيشة، التي من بينها الإنفاق على المواد الغذائية والسكن والطاقة، تقل في ألمانيا عن معظم الدول المجاورة لها على نحو مباشر، كما تتراجع بوضوح في بولندا والتشيك.

وسجلت الدنمارك أعلى نسبة إنفاق على تكاليف المعيشة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ترتفع الأسعار هناك بنسبة 37.9% عن متوسط الاتحاد الأوروبي. وتليها إيرلندا بنسبة 27.3%، ثم لوكسمبورغ 26.6 ثم فنلندا 22.5 والسويد 18.5%.

أما أرخص تكاليف المعيشة فهي في بلغاريا، حيث تقل تكلفة أسعار السلع والخدمات هناك بنسبة نحو 50 عن مثيلاتها في متوسط دول الاتحاد الأوروبي.

ص.ش/ ح.ز (د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 04:45

بلغاريا - جنة المتقاعدين الوافدين إليها من ألمانيا؟

مختارات

ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع الألمان للعزوف عن الإنجاب

ارتفاع تكاليف المعيشة والخوف من فقدان الاستقلال الشخصي والقلق على المسار الوظيفي أسباب من بين أخرى جعلت معدلات الإنجاب في ألمانيا تعرف انخفاضا ملحوظا. (01.08.2013)  

إحصائيات: 75 % من نساء ألمانيا يعتمدن ماليا على دخلهن الخاص

تزايد أعداد النساء اللواتي يعتمدن على دخلهن الخاص من العمل لتأمين مطالب الحياة وتكاليفها بألمانيا لدرجة كبيرة مقارنة مع الوضع قبل 10 سنوات. إضافة إلى رصد تغيرات ملحوظة في الفئة العمرية بين 55 و 65 عاماً. (06.03.2019)  

دراسة اجتماعية: 20 بالمائة من شباب ألمانيا مهددون بالفقر

كشفت دراسة اجتماعية حديثة أن 20% من الشباب في ألمانيا مهددون بالفقر، رغم المساعدات الحكومية التي تقدم لهم. وشملت الدراسة حوالي 13 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 14 و27 عاما في مختلف أنحاء ألمانيا. (15.06.2012)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بلغاريا - جنة المتقاعدين الوافدين إليها من ألمانيا؟  

مواضيع ذات صلة

لا تزال فجوة الأجور بين الجنسين مختلفة بين دول الاتحاد الأوروبي 18.03.2019

دعا الاتحاد الألماني للنقابات العمالية للمشاركة اليوم في مسيرة ببرلين في إطار فعاليات "يوم المساواة في الأجور" للمطالبة بالمساواة بين الجنسين. وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإن أجر المرأة أقلّ في المتوسط عن أجر الرجل بنسبة واحد وعشرين بالمئة في العام الماضي. وتأتي هذه الجهود في إطار ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين، وخاصة عندما يقوم الاثنان في نفس المهمة.

verschiedene Reisepässe Reisepass

قوانين نزع الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي 10.03.2019

يسعى كثير من المسلحين الأجانب في تنظيم "داعش" إلى العودة لبلدانهم الأصلية وهو ما دفع ألمانيا إلى الانضمام للدول الساعية إلى سحب جنسيتها من مسلحي داعش. DW تستعرض قوانين دول الاتحاد الأوروبي لتجريد مواطنيها من الجنسية.

Europawahl 2019 l Werbetafel für die EU-Wahlen in Brüssel

الأوروبيون يصوتون في 21 بلداً وتقدم متوقع للمشككين في الاتحاد 26.05.2019

يتجه الناخبون في 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 751 نائباً في برلمان أوروبي جديد، حيث ترتفع إلى أقصى حد رهانات الجماعات اليمينية بعد وضعت نصب عينها التشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  