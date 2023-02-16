 مفاجأة: ديناصور "تي ريكس" كانت لديه شفاه تخفي أسنانه المرعبة! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 04.04.2023

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علوم وتكنولوجيا

مفاجأة: ديناصور "تي ريكس" كانت لديه شفاه تخفي أسنانه المرعبة!

كشفت دراسة حديثة أن ديناصور "تي ركس" كان يتمتع بشفاه تغطي أسنانه الضخمة. ويقول العلماء إن هناك الكثير من الصور النمطية للوحش الشهير يجب أن تتغير في السينما بعد هذا الاكتشاف إلى جانب اكتشافات أخرى مثيرة!

مجسم لديناصور تي ركس

على عكس الصورة النمطية، يبدو أن أسنان تي ركس لم تكن مكشوفة بهذا الشكل في الهواء!

هل كانت لدى ديناصور "تي ركس" شفاه؟ .. الحقيقة نعم .. هذا ما أكدته دراسة حديثة، لكنها بالتأكيد لم تكن تستخدم لتقبيل الديناصورات الأخرى!

مختارات

مثل تنين كومودو، احتاج الديناصور تيرانوصورس ركس "تي ركس" إلى شفاه للحفاظ على أنيابه حتى لاتظل معرضة للهواء، ما يعني أن الصورة النمطية للديناصور الشهير في السينما يجب أن تتغير أخيراً بعد أن ظل يظهر على الشاشة على مدى عقود بفكين بهما أسنان حادة الشفرة دون شفاه.

وبحسب ما أوضحت دراسة نشرت في مجلة العلوم Science.فإن أسنان هذا النوع من الديناصورات، التي غالبًا ما يتم تصويرها على أنها بارزة من فكه، كانت مخبأة في الواقع خلف شفاه تشبه شفاه السحلية، والتي يقول علماء الحفريات إنهم يستطيعون إثبات وجودها بعد دراسة أسنان أحد أقارب "تي ركس" وهو داسبليتوصورس، والتي قدمت دليلًا داعمًا لنظرية وجود الشفاه، بحسب ما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الدراسة إن "هذا النمط من التصور يتعلق إلى حد كبير بالعلاقة بين الديناصورات والتماسيح والعلاقة بين حجم الأسنان والفك لتلك الكائنات".

وقارن العلماء خلال الدراسة أطوال الجمجمة وأحجام الأسنان لأكثر من 20 ديناصور ثيروبود متحجر والعديد من أنواع السحالي الأخرى لإثبات النظرية القائلة بأن تي ركس يمكن أن يكون لديه شفاه تخفي أسنانه الضخمة وأن أسنانه لم تكن تظهر إلا عندما يفتح فكيه عن آخرهما.

وخلال الدراسة اكتشف العلماء أن أسنان داسبليتوصورس لم تتعرض إلى تدهور كبير رغم مرور ملايين السنين، مما يشير إلى أنها لم تتعرض للهواء الجاف وأن فمها لم يكن خالياً من الشفاه، وفق ما نشرت صحيفة يو اس إيه توداي.

وفقًا لتوماس كولين، عالم الحفريات بجامعة أوبورن بولاية ألاباما الأمريكية، فإن الصور التي تظهر أن تي ركس له أسنان كبيرة تبرز من فكيه غير دقيقة، ما يعني أن "الديناصورات التي تظهر في السينما تمتلك أسنانًا أكبر من أسنان تي ركس في الحقيقة مقارنة بحجم جمجمتها".

وقال كولين إن "شفاه الديناصورات ستكون مختلفة عن شفاه الثدييات من حيث أنها ستغطي الأسنان ولكن لا يمكن تحريكها بشكل مستقل ولا يمكن ثنيها مرة أخرى أو القيام بأنواع أخرى من الحركات التي نربطها بشفاه البشر أو الثدييات الأخرى"، وأضاف أن شفاه الديناصورات ربما كانت أكثر شبهاً بشفاه العديد من السحالي أو البرمائيات.

مجسم لديناصور تي ركس في متحف التاريخ الطبيعي في برن بسويسرا

يقول العلماء إن الصورة النمطية لأسنان تي ركس البارزة من فكيه يجب أن تتغير

ووجدت الدراسة أن هناك علاقة بين حجم الأسنان وحجم الجمجمة جنبًا إلى جنب مع نمط التآكل الحادث في الأسنان، ما يشير إلى وجود هياكل تشبه الشفاه في مجموعة الديناصورات ذوات الأقدام، بما في ذلك جميع الديناصورات التي تأكل اللحوم.

على مدى السنوات العديدة الماضية، تم الكشف عن المزيد من الصور النمطية الخاطئة عن تي ركس، إذ وجد علماء الحفريات أدلة تشير إلى أن الديناصور الشهير لم يكن يستطيع الجري وكان له ذيل أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.

وقال مارك ويتون، المؤلف المشارك للدراسة، في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال: "لقد حان الوقت لإجراء تغيير كبير في الصورة النمطية لما نعتقد أن هذه الديناصورات كانت تبدو عليه"، مضيفاً: "لقد وضعنا بالفعل بعض البيانات الجديدة على الطاولة التي أعتقد أنها تجعل من المستحيل الدفاع الآن عن وجود ثيروبودات ذات مظهر أخرق ومضحك وأسنانها بارزة في الهواء".

عماد حسن

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    وزن رأس الهيكل العظمي للتيرانوصور ريكس البالغ طوله 12 مترا ثقيل جدا، لذلك تم عرض الجمجمة للجمهور داخل واجهة عرض زجاجية. وتم إعادة تصميم نسخة خفيفة عبر تقية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث اعتبرت الجمجمة الأكثر اكتمالا لهذه الفصيلة.

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    شهر واحد تقريبا، كان هو الوقت المتاح لفريق متحف برلين للتاريخ الطبيعي من أجل بناء هيكل عظمي من العناصر المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تم شحن التيرانوصور ريكس من ولاية موناتانا إلى بينسيلفانيا، ليشحن بعدها بالصناديق بحرا عبر المحيط الأطلسي.

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    على الرغم من انقراض التيرانوصور ريكس منذ حوالي 65 مليون سنة، إلا أنه لا يزال يجذب الأنظار. حيث تم عرضه في فيلم"الحديقة الجوراسية" بصفته الديناصور المفترس القاتل.

  • Naturkundemuseum Berlin Niels Nielsen

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    الدانماركي نيلز نيلسن، والذي خط لنفسه مهنة استثماري مصرفي في لندن تذكر شغف طفولته بالديناصورات. وعندما سنحت له الفرصة قام بالتبرع بتكاليف التركيب واقترح إطلاق اسم ابنه تريستان على نموذج التيرانوصور ريكس الموجود في متحف برلين.

  • Naturkundemuseum Berlin Brachiosaurus.jpg

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    ثلاث سنوات سوف يستقر التيرانوصور ريكس تريستان في مكانه الجديد، في متحف برلين للتاريخ الطبيعي، تماما مثل الديناصور "برانسيا" الذي يعد واحدا من أكبر فصائل الديناصورات، وقد طالب به المتحف في برلين. ويمكن لزوار المتحف الآن التمتع بهذه المعروضات التاريخية.

  • Naturkundemuseum Berlin Dysalotosaurus

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    وربما تحصل بقية الديناصورات على إقبال أكبر من الجمهور، حيث هناك توقعات بأن يجذب تريستان أعدادا كبيرة من الزائرين المهتمين إلى متحف برلين للتاريخ الطبيعي.

  • Naturkundemuseum Berlin Knochenkeller

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    برلين لديها تقليد طويل في البحث عن الديناصورات. في أوائل القرن العشرين أرسل المتحف رحلة استكشافية إلى تنزانيا للبحث عن الديناصورات هناك. وقد أرسل فريق البحث إلى برلين حوالي 250 طنا من عظام الديناصورات. والعديد من الحفريات لا زالت موجودة في قبو المتحف ويتم تقييمها.

  • Naturkundemuseum Berlin

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    افتتح متحف التاريخ الطبيعي عام 1889، وهو يعد أكبر متحف بحثي للتاريخ الطبيعي في ألمانيا. الموضوع. ويوجد بالقرب من هياكل الديناصورات الضخمة في المتحف أيضا كائنات حية صغيرة من الحشرات وحتى الأسماك، ويزور المتحف كل عام نصف مليون زائر.

    الكاتب: أندرياس كيرشهوف/ علاء جمعة


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