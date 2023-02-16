مفاجأة: ديناصور "تي ريكس" كانت لديه شفاه تخفي أسنانه المرعبة!

هل كانت لدى ديناصور "تي ركس" شفاه؟ .. الحقيقة نعم .. هذا ما أكدته دراسة حديثة، لكنها بالتأكيد لم تكن تستخدم لتقبيل الديناصورات الأخرى!

مثل تنين كومودو، احتاج الديناصور تيرانوصورس ركس "تي ركس" إلى شفاه للحفاظ على أنيابه حتى لاتظل معرضة للهواء، ما يعني أن الصورة النمطية للديناصور الشهير في السينما يجب أن تتغير أخيراً بعد أن ظل يظهر على الشاشة على مدى عقود بفكين بهما أسنان حادة الشفرة دون شفاه.

وبحسب ما أوضحت دراسة نشرت في مجلة العلوم Science.فإن أسنان هذا النوع من الديناصورات، التي غالبًا ما يتم تصويرها على أنها بارزة من فكه، كانت مخبأة في الواقع خلف شفاه تشبه شفاه السحلية، والتي يقول علماء الحفريات إنهم يستطيعون إثبات وجودها بعد دراسة أسنان أحد أقارب "تي ركس" وهو داسبليتوصورس، والتي قدمت دليلًا داعمًا لنظرية وجود الشفاه، بحسب ما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الدراسة إن "هذا النمط من التصور يتعلق إلى حد كبير بالعلاقة بين الديناصورات والتماسيح والعلاقة بين حجم الأسنان والفك لتلك الكائنات".

وقارن العلماء خلال الدراسة أطوال الجمجمة وأحجام الأسنان لأكثر من 20 ديناصور ثيروبود متحجر والعديد من أنواع السحالي الأخرى لإثبات النظرية القائلة بأن تي ركس يمكن أن يكون لديه شفاه تخفي أسنانه الضخمة وأن أسنانه لم تكن تظهر إلا عندما يفتح فكيه عن آخرهما.

وخلال الدراسة اكتشف العلماء أن أسنان داسبليتوصورس لم تتعرض إلى تدهور كبير رغم مرور ملايين السنين، مما يشير إلى أنها لم تتعرض للهواء الجاف وأن فمها لم يكن خالياً من الشفاه، وفق ما نشرت صحيفة يو اس إيه توداي.

وفقًا لتوماس كولين، عالم الحفريات بجامعة أوبورن بولاية ألاباما الأمريكية، فإن الصور التي تظهر أن تي ركس له أسنان كبيرة تبرز من فكيه غير دقيقة، ما يعني أن "الديناصورات التي تظهر في السينما تمتلك أسنانًا أكبر من أسنان تي ركس في الحقيقة مقارنة بحجم جمجمتها".

وقال كولين إن "شفاه الديناصورات ستكون مختلفة عن شفاه الثدييات من حيث أنها ستغطي الأسنان ولكن لا يمكن تحريكها بشكل مستقل ولا يمكن ثنيها مرة أخرى أو القيام بأنواع أخرى من الحركات التي نربطها بشفاه البشر أو الثدييات الأخرى"، وأضاف أن شفاه الديناصورات ربما كانت أكثر شبهاً بشفاه العديد من السحالي أو البرمائيات.

يقول العلماء إن الصورة النمطية لأسنان تي ركس البارزة من فكيه يجب أن تتغير

ووجدت الدراسة أن هناك علاقة بين حجم الأسنان وحجم الجمجمة جنبًا إلى جنب مع نمط التآكل الحادث في الأسنان، ما يشير إلى وجود هياكل تشبه الشفاه في مجموعة الديناصورات ذوات الأقدام، بما في ذلك جميع الديناصورات التي تأكل اللحوم.

على مدى السنوات العديدة الماضية، تم الكشف عن المزيد من الصور النمطية الخاطئة عن تي ركس، إذ وجد علماء الحفريات أدلة تشير إلى أن الديناصور الشهير لم يكن يستطيع الجري وكان له ذيل أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.

وقال مارك ويتون، المؤلف المشارك للدراسة، في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال: "لقد حان الوقت لإجراء تغيير كبير في الصورة النمطية لما نعتقد أن هذه الديناصورات كانت تبدو عليه"، مضيفاً: "لقد وضعنا بالفعل بعض البيانات الجديدة على الطاولة التي أعتقد أنها تجعل من المستحيل الدفاع الآن عن وجود ثيروبودات ذات مظهر أخرق ومضحك وأسنانها بارزة في الهواء".

عماد حسن