 مفاجأة...صلاح لم يكن خيار كلوب الأول! | عالم الرياضة | DW | 18.12.2018

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عالم الرياضة

مفاجأة...صلاح لم يكن خيار كلوب الأول!

رغم سحبه البساط من كل نجوم الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول، إلاّ أن محمد صلاح لم يكن الخيار الأول بالنسبة لـ "الريدز"، الذي كان ينوي التعاقد مع نجم ينشط في "البوندسليغا"، حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة.

UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/P. Powell)

صورة من الأرشيف.

أوضح موقع صحيفة "ميرور" أن مدرب ليفربول يورغن كلوب، لم يكن يريد في البداية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في الموسم الماضي، وأضاف الموقع البريطاني أن المدرب الألماني كان يضع نجم بايرن ليفركوزن جوليان براندت كخيار أول بالنسبة له.

وأفاد موقع "ميرور" أن محمد صلاح، لم يكن الخيار المفضل بالنسبة ليورغن  كلوب، وأردف أن المدرب الألماني كان متحمساً للغاية للظفر بخدمات جوليان براندت، لاسيما بعد أن تألق الموهوب الألماني في السنوات الأخيرة وجلب إليه أنظار أكبر الأندية الأوروبية.

مختارات

أوضح النجم الإيفواري كواسي جيرفينيو أن هناك سراً ما وراء نجاح النجم المصري محمد صلاح في عالم الساحرة المستديرة، فيما يواصل صاحب القدم اليسرى حصد الألقاب الفردية وآخرها هذه المرة لاعب الشهر في فريق ليفربول. (23.11.2018)

رغم المباراة القوية التي تنتظرهم هذا الأحد أمام مانشستر يونايتد برسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أبى نجوم ليفربول إلاّ أن يقوموا بلفتة إنسانية بعد زيارتهم مستشفى للأطفال المرضى. وقد لاقت اللفتة استحساناً كبيراً. (15.12.2018)

وتابع المصدر أن جوليان براندت، لم يكن يريد الرحيل عن فريق ليفركوزن، بسبب رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر، من أجل ضمان مقعد له في تشكيلة المنتخب الألماني، التي شاركت في مونديال روسيا الأخير، وأضاف أن ليفربول حول أنظاره بعد ذلك إلى محمد صلاح، بعدما اتضح للفريق الإنجليزي أن صفقة براندت لن تتم.

هذا وفاجأ محمد صلاح الكل في موسمه الأول مع ليفربول، إذ استطاع النجم المصري أن يهيمن على الجوائز الفردية على غرار أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف "البريميرليغ"، ويقود "الريدز" كذلك إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يُشار إلى أن محمد صلاح، يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع نجم أرسنال بيير أوباميانغ برصيد 10 أهداف، في ظل توقعات بقيادة النجم المصري فريقه ليفربول إلى اعتلاء منصة التتويج، والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن "الريدز" منذ عدة سنوات.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/youm7)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    نجم سطع في القرية!

    في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.

  • Ghana Fußballer Mohamed Salah in Accra (picture alliance / AA)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    لم يكمل تعليمه

    لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".

  • Logo - Nady El Mokawloon Elarab Elriadi (Wikipedia/El Mokawloon SC)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    البداية من مصر

    محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صفقة العمر

    في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/AF_Aladeem)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    "أبو مكة"

    تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.

  • Italien Fußballspieler Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/M. Degl' Innocenti)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الإنضمام إلى روما

    انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    جوائز ونجاحات

    استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.

  • UEFA Champions League - Liverpool AS Roma (Reuters/P. Noble)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صلاح المسلم

    لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الصديق الحميم وراعي الموهبة

    يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

يناديه المصريون بـ "ابننا" ويفضّل محبوه في العالم بأسره نعته بـ "الفرعون". محمد صلاح، قصة نجاح انبثقت من حي مغمور في مصر وصارت سيرة تتناقلها الألسن عبر العالم. إصراره كشاب لتحقيق حلمه الكروي جعله قدوة لكثيرين. (28.05.2018)  

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