مفاجأة...صلاح لم يكن خيار كلوب الأول!

أوضح موقع صحيفة "ميرور" أن مدرب ليفربول يورغن كلوب، لم يكن يريد في البداية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في الموسم الماضي، وأضاف الموقع البريطاني أن المدرب الألماني كان يضع نجم بايرن ليفركوزن جوليان براندت كخيار أول بالنسبة له.

وأفاد موقع "ميرور" أن محمد صلاح، لم يكن الخيار المفضل بالنسبة ليورغن كلوب، وأردف أن المدرب الألماني كان متحمساً للغاية للظفر بخدمات جوليان براندت، لاسيما بعد أن تألق الموهوب الألماني في السنوات الأخيرة وجلب إليه أنظار أكبر الأندية الأوروبية.

وتابع المصدر أن جوليان براندت، لم يكن يريد الرحيل عن فريق ليفركوزن، بسبب رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر، من أجل ضمان مقعد له في تشكيلة المنتخب الألماني، التي شاركت في مونديال روسيا الأخير، وأضاف أن ليفربول حول أنظاره بعد ذلك إلى محمد صلاح، بعدما اتضح للفريق الإنجليزي أن صفقة براندت لن تتم.

هذا وفاجأ محمد صلاح الكل في موسمه الأول مع ليفربول، إذ استطاع النجم المصري أن يهيمن على الجوائز الفردية على غرار أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف "البريميرليغ"، ويقود "الريدز" كذلك إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يُشار إلى أن محمد صلاح، يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع نجم أرسنال بيير أوباميانغ برصيد 10 أهداف، في ظل توقعات بقيادة النجم المصري فريقه ليفربول إلى اعتلاء منصة التتويج، والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن "الريدز" منذ عدة سنوات.