مغناطيس يوفنتوس يجذب غوارديولا!

رغم فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، ومواصلة إحكام قبضته على "الكالتشيو" في السنوات الأخيرة، إلاّ أن "البيانكونيري" فشل في تحقيق هدفه الأول بالتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث ودع الفريق منافساته من دور ربع النهائي على يد مفاجأة البطولة أياكس أمستردام.

ومع اقتراب إسدال الستار على أغلب الدوريات الأوربية الكبرى، يُتوقع أن يشهد فريق "السيدة العجوز" عدة تغييرات على أمل ضخ دماء جديدة في الفريق، ومحاولة الفوز بلقب الكأس "ذات الأذنين" في أقرب وقت ممكن.

ويشير موقع "سبورت" الفرنسي إلى أن إدارة يوفنتوس، تفكر في الانفصال عن مدرب الفريق ماسيمليانو أليغري في نهاية الموسم، وأردف الموقع الفرنسي أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على رأس المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق الإيطالي العملاق.

وسيشرف بيب غوارديولا – في حال انتقاله إلى يوفنتوس- على تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ يعرف الثنائي بعضهما البعض جيداً، فقد التقيا سابقاً في عدة مباريات حاسمة خلال تدريب غوارديولا فريق برشلونة، في حين كان كريستيانو رونالدو يحمل قميص ريال مدريد.

ويبدو انتقال غوارديولا إلى "جنة" كرة القدم أمراً وارداً للغاية، فقد كشف الدولي الإيطالي السابق لوكا توني في تصريحات صحفية نقلها موقع "شبورت بيلد" الألماني أن بيب غوارديولا، سيدرب في يوم ما في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتابع لوكا توني أن بيب غوارديولا يعشق التحديات الكروية، إذ يبدو يوفنتوس وجهة مناسبة للغاية للمدرب الإسباني، ففريق "السيدة العجوز" يملك في صفوفه تشكيلة رائعة يأتي على رأسها أحسن لاعب في العالم خمس مرات، زيادة على ذلك، يمتلك يوفنتوس إمكانيات مالية كبيرة تؤهله إلى تحقيق مطالب بيب غوارديولا، والتعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع.

وقد يساعد تولي بيب غوارديولا مهمة تدريب يوفنتوس في تتويج الفريق الإيطالي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق للمدرب الإسباني أن فاز بها مرتين مع برشلونة، كما أنه كان قريباً للغاية من التتويج بها مع بايرن ميونيخ لولا لعنة الأمتار الأخيرة، التي حالت دون لذلك.