مغناطيس يوفنتوس يجذب غوارديولا!

رغم فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، ومواصلة إحكام قبضته على "الكالتشيو" في السنوات الأخيرة، إلاّ أن "البيانكونيري" فشل في تحقيق هدفه الأول بالتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث ودع الفريق منافساته من دور ربع النهائي على يد مفاجأة البطولة أياكس أمستردام.
ومع اقتراب إسدال الستار على أغلب الدوريات الأوربية الكبرى، يُتوقع أن يشهد فريق "السيدة العجوز" عدة تغييرات على أمل ضخ دماء جديدة في الفريق، ومحاولة الفوز بلقب الكأس "ذات الأذنين" في أقرب وقت ممكن.
ويشير موقع "سبورت" الفرنسي إلى أن إدارة يوفنتوس، تفكر في الانفصال عن مدرب الفريق ماسيمليانو أليغري في نهاية الموسم، وأردف الموقع الفرنسي أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على رأس المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق الإيطالي العملاق.
وسيشرف بيب غوارديولا – في حال انتقاله إلى يوفنتوس- على تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ يعرف الثنائي بعضهما البعض جيداً، فقد التقيا سابقاً في عدة مباريات حاسمة خلال تدريب غوارديولا فريق برشلونة، في حين كان كريستيانو رونالدو يحمل قميص ريال مدريد.
ويبدو انتقال غوارديولا إلى "جنة" كرة القدم أمراً وارداً للغاية، فقد كشف الدولي الإيطالي السابق لوكا توني في تصريحات صحفية نقلها موقع "شبورت بيلد" الألماني أن بيب غوارديولا، سيدرب في يوم ما في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتابع لوكا توني أن بيب غوارديولا يعشق التحديات الكروية، إذ يبدو يوفنتوس وجهة مناسبة للغاية للمدرب الإسباني، ففريق "السيدة العجوز" يملك في صفوفه تشكيلة رائعة يأتي على رأسها أحسن لاعب في العالم خمس مرات، زيادة على ذلك، يمتلك يوفنتوس إمكانيات مالية كبيرة تؤهله إلى تحقيق مطالب بيب غوارديولا، والتعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع.
وقد يساعد تولي بيب غوارديولا مهمة تدريب يوفنتوس في تتويج الفريق الإيطالي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق للمدرب الإسباني أن فاز بها مرتين مع برشلونة، كما أنه كان قريباً للغاية من التتويج بها مع بايرن ميونيخ لولا لعنة الأمتار الأخيرة، التي حالت دون لذلك.
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أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
10. إرنستو فالفيردي – برشلونة
تولى فالفيردي تدريب برشلونة بداية من موسم 2017/ 2018، وكان النادي يعاني اتهامات بسوء الإدارة، كما كانت ماتزال أثار بيع نيمار المؤلمة تخيم على الجماهير، إضافة إلى المناخ السياسي للمدينة. ونجح فالفيردي في الفوز بالدوري والكأس الإسبانيين لينسى الجماهير سريعا معاناتهم قبل مجيئة.
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أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني
قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.
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أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن
المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .
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أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام
يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.
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أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
6. ديدييه ديشامب- فرنسا
واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.
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أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
5. يورغن كلوب- ليفربول
حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.
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أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس
نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.
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أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد
ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.
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أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً
حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.
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أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي
لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".
الكاتب: ملهم الملائكة