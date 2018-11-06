مغناطيس بايرن ميونيخ يجذب زين الدين زيدان؟

بعد رحيله المفاجئ عن ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، تزداد التكهنات حول مستقبل زين الدين زيدان التدريبي، خاصة وأن الأسطورة الفرنسية استطاع في ظرف وجيز تحقيق نجاح باهر مع "الميرنغي"، وقيادته إلى الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم على التوالي.
وتُشير عدة تقارير صحفية إلى أن أندية أوروبية عملاقة تسعى للتعاقد مع زيدان، الذي يلتزم الصمت حيال وجهته القادمة. ففي بريطانيا مثلاً، يتصدر المدرب الفرنسي قائمة المدربين المرشحين لخلافة جوزيه مورينيو على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر يونايتد. كما تبدو حظوظ زيدان وافرة لتدريب يوفنتوس في حال رحيل مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري. وفي ألمانيا، تؤكد تقارير صحفية مُتطابقة أن بايرن ميونيخ وضع زين الدين زيدان كهدف رئيسي لتدريب النادي البافاري، من أجل خلافة المدرب الحالي نيكو كوفاتش، الذي يبدو أنه لن يُطيل المقام في النادي الألماني العملاق.
وربما يُعد بايرن ميونيخ االفريق المناسب لزيدان، من أجل مواصلة مسيرته التدريبية الناجحة، وحصد عدة ألقاب محلية وقارية مع العملاق البافاري في عالم الساحرة المستديرة، وذلك للاعتبارات التالية:
ظروف ملائمة
سيوفر بايرن ميونيخ البيئة المناسبة لنجاح زيدان في مهمته التدريبية، إذ يمتلك البايرن فريقاً يعج بلاعبين من طينة كبيرة في كل المراكز انطلاقاً من حراسة المرمى ووصولاً إلى خط الهجوم. كما يزخر النادي البافاري بمواهب شابة قادرة على التوهج في المستقبل القريب. وهذا ما يُجيده زيدان، الذي يُعرف عنه اعتماده الكبير على الشباب واستخراج أفضل ما في جعبتها من أجل تطبيق فلسفته الكروية.
يستطيع زيدان صناعة أمجاد كروية جديدة مع بايرن ميونيخ.
سيستفيد زيدان أيضاً من إمكانيات بايرن ميونيخ المالية بهدف إبرام صفقات كروية من العيار الثقيل، إذ لن يتردد النادي البافاري في فتح خزائنه المالية، وانتداب لاعبين يتناسبون مع فكر زيدان التدريبي، الذي يتركز بشكل كبير على اللعب الجماعي وحرمان الخصم من الكرة.
تعطش الفريق للألقاب الأوروبية
سيجد زين الدين زيدان في بايرن ميونيخ فريقاً مُتعطشاً لتحقيق الألقاب، لاسيما مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تغيب عن خزائن النادي البافاري منذ سنة 2013 عندما فاز بها على حسابه بوروسيا دورتموند، حيث قد ترجح لمسة زيدان السحرية وطموح بايرن ميونيخ كفة الفريق للسير بعيداً في هذه المسابقة وربما الظفر بها. خاصة وأن المدرب الفرنسي لديه خبرة في المسابقة وسبق له الفوز بها في ثلاث مرات متتالية.
زيادة على ذلك، سيضرب زيدان في حال تتويجه بالكأس "ذات الأذنين" أكثر من عصفور بحجر واحد. فمن جهة، سيثبت نجاحه فيما فشل فيه المدرب الإسباني بيب غوارديولا مع بايرن ميونيخ عندما كان يشرف على تدريبه، إذ عجز غوارديولا عن الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا واكتفى بالسيطرة على الألقاب المحلية. ومن جهة أخرى، سيؤكد المدرب الفرنسي قدرته على اعتلاء منصات التتويج مع فرق مختلفة والرفع بالتالي من أسهمه كثيراً في بورصة المدربين.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تعيين مفاجئ
في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
بداية مُبشرة
في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مواصلة التألق
استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كسب ثقة اللاعبين
استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
باكورة الألقاب
اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
الاستعداد الجيد
في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
موسم للتاريخ
سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تراجع ملحوظ
في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
خيبة أمل محلية
لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
طوق النجاة
نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مسك الختام
مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كتابة التاريخ
قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
وداع مفاجئ
في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.
الكاتب: مهدوي رضوان