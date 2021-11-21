مغردون يطالبون جاستن بيبر بعدم المشاركة في"تلميع" صورة السعودية!

من المقرر أن يحيي النجم العالمي جاستن بيبر حفلاً يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حفلات ختام سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا- 1 . الأمر الذي أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوساط مختلفة بين مرحب ورافض لفكرة وقوف النجم الشهير على خشبة المسرح السعودي.

وسيكون النجم الكندي جاستن بيبر ضمن مجموعة فنانين من المقرر أن يغنوا على هامش استضافة المملكة لسباقات الجائزة الكبرى لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في جدة، حيث يشارك في الحفل نفسه كل من آيساب روكي وديفيد غيتا، فيما يحيي النجم جيسون ديرولو، ومنسق الموسيقى العالمي تييستو، حفلا موسيقيا قبل ذلك بيوم وتحد في الرباع من كانون الأول/ ديسمبر.

مشاركة بيبر في الحفل أثارت الكثير من الجدل والاستهجان نظراً للمكان الذي سيقام فيه، فمن جهتها ناشدت خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي الذي يتهم مسؤولون سعوديون باغتياله، المغني جاستن بيبر بعدم السفر إلى السعودية والمشاركة في الحفلة التي سيحييها في مدينة جدة، وحثته على عدم الغناء "لقتلة" خطيبها.

وكانت خديجة جنكيز قد كتبت رسالة مفتوحة إلى بيبر نُشرت قبل يومين في صحيفة (واشنطن بوست)، وحثته فيها على إلغاء الحفل كي "يبعث برسالة قوية إلى العالم مفادها أن اسمك وموهبتك لن يُستغلا لاستعادة سمعة نظام يقتل منتقديه". وكتبت خديجة "لا تغن لقتلة حبيبي جمال... رجاء ارفع صوتك وندد بقاتله محمد بن سلمان. فصوتك سيسمعه الملايين". وأضافت خديجة في الرسالة: "إذا رفضت أن تكون بيدقاً لمحمد بن سلمان، فرسالتك سكون عالية وواضحة: أنا لا أغني لمستبدين. أُؤثر العدالة والحرية على المال".

ومن جهة أخرى، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش:"السعودية لديها تاريخ من استغلال المشاهير والأحداث الدولية الكبرى لصرف التدقيق عن انتهاكاتها المتفشية". في إشارة إلى أن الهدف من هذه الفعاليات والنشاطات التي تقيمها المملكة هو جعلها محط أنظار للجميع، مما قد يساهم في تحسين سمعتها وتلميع صورتها التي شوهتها انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.

وأشار الناشط سمير مسقاطي في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى مناشدة خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، قائلاً إن بيبر في هذا العام قد أطلق ألبوم أغاني جديد بعنوان "عدالة" وآخر "حرية" والسعودية بحاجة ماسة للاثنين..

"لاتغني لقتلة حبيبي" هكذا كتبت خطيبة خاشقجي:

وحثت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان فنانين مشاركين في الحفل المقرر من بينهم مغني الراب آيساب روكي على "التحدث علنا عن قضايا حقوق الإنسان أو عدم المشاركة عندما يكون غسل السمعة هو الغرض الأساسي". وغردت "تستهجن مشاركة النجم العالمي المحبوب في حفل يقام في السعودية".

الانتقادات للمشاركة لم تطلق من قبل حقوقين ومنظمات حقوقية فحسب، وإنما علق كثير من وراد مواقع التواصل الاجتماعي عليها، حيث غرد أحدهم باسم محمد عبد المجيد في حسابة على موقع تويتر منتقداً الحفلة ومشاركة بيبر:

وحثت تغريدة لحساب "معا من أجل العدالة" في تويتر النجم بيبر على التحلي بموقف أخلاق وكتبت في التغريدة:



وكانت إدارة الرئيس جو بايدن كشفت في فبراير/ شباط الماضي عن تقرير للمخابرات الأمريكية أفاد بضلوع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي عام 2018 في اسطنبول. فيما ينفي الأمير محمد أي تورط له في الحادث.

من جهة مختلفة تماماً، ونظراً للشعبية الواسعة التي يحظى بها النجم الكندي الشهير جاستن بيبر، رحب آخرون بمشاركته في الحفل وعبروا عن سعادتهم وحماسهم لحضور الحفل ومشاهدة نجمهم المحبوب، حيث غردت إحداهن باسم "سوسو" على حسابها الشخصي في تويتر معبرة عن فرحها وانتظارها للحفلة بشوق كبير:





فيما غردت أخرى باسم "شجون" على حسابها في تويتر تعليقاً على الحفل والسباق كحدثين مهمين جداً:





وتنطلق تجارب السباق في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر المقبل على أن يقام السباق في الخامس من الشهر نفسه. ويحتضن مضمار كورنيش جدة، الذي يعد أسرع وأطول مضمار شوارع في العالم لفورمولا1، الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم في أحد أصعب مواسم فورمولا1.

وسيقدّم بيبر العروض الغنائية في حلبة كورنيش جدة في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حيث من المقرر أن يقدّم أغانيه الجديدة من الألبوم الذي تم إصداره مؤخرا.

ر.ض