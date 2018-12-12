 مغربيات يكشفنَ المسكوت عنه في غرف الزوجية | ثقافة ومجتمع | DW | 13.01.2019

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ثقافة ومجتمع

مغربيات يكشفنَ المسكوت عنه في غرف الزوجية

تمكنت مجموعة مغربيات من التبليغ عن الاغتصاب الزوجي، وطالبن بقوانين تحد من الجريمة المقننة التي تجري في غرف الزوجية، ثم أطلقن مبادرات رقمية ترعى حقوق المرأة و شاركن في إذاعات تتيح المجال للكشف عن الجرائم المسكوت عنها.

Tetouan: Kampf gegen Frauengewalt (DW/ F. Ouazzouz)

لطالما شكل هاجس التقاليد والأعراف حاجزاً أجبر سلمى على العيش مع زوجها الذي يمارس عليها أشكال مختلفة من العنف والاغتصاب الزوجي، حيث الكدمات والجروح التي وشمت وجهها تثبت أنها زوجة تتعرض لعنف مستمر.

كشفت سلمى في حديثها لDW  عربية أنها تبلغ من العمر 23 عاماً وتعمل في قطاع التعليم وهي أم لطفلين، قائلة إنها أكرهت 7 سنوات على تحمل الاغتصاب الزوجي الذي شمل الضرب والتهديد بالقتل بالسلاح الأبيض، وإلى جانب التشوهات البادية على وجه سلمى جراء الضرب، فقد أصبحت مدمنة على المخدرات والمهيجات الجنسية، بسبب زوجها السابق الذي كان على حد قولها يتعمد وضع مخدرات جنسية جعلتها مدمنة لا تقوى على طلب الطلاق.

" إن الاغتصاب الزوجي يفقد المرأة كرامتها" تقول سلمى مؤكدةً أن الاغتصاب يعتبر من أخطر أشكال العنف التي تعاني منه مجموعة من الزوجات في صمت، غير أن سلمى قررت البوح لتكسر حاجز الصمت من خلال انفتاحها على إحدى الإذاعات الخاصة التي شاركت قصتها مع المستمعين، ومنذ ذاك الحين استمدت سلمى القوة والدعم اللذان مكناها من الحصول على الطلاق ومتابعة الزوج المغتصب بتهمة التعنيف والاغتصاب الزوجيين.

Tetouan: Kampf gegen Frauengewalt (DW/ F. Ouazzouz)

اذاعات خاصة تبنت البرنامج النسوي المغربي لمقاومة العنف الزوجي

إيمان "الزواج من المغتصب يكرس الاغتصاب الزوجي"

إيمان البالغة من العمر 28 سنة هي الأخرى كانت ضحية الاغتصاب الزوجي، غير أن المؤثر في قصتها أنها عاشت الاغتصاب وهي طفلة قبل أن تدخل في علاقة زواج كرست العنف الجنسي بشتى أنواعه، والسبب في هذه التجربة التي تصفها ب"الدامية" هي أنها قبلت الزواج من مغتصبها الذي أقدم على  تعنيفها وهي في سن مبكرة، ليجبرها بعد الزواج على إدمان مخدرات جنسية لتلبية رغباته التي اعتبرتها إيمان "شاذة".

قررت "إيمان" الكشف عن معاناتها بدءا من البوح على أثير برنامج إذاعي يعنى بالاستماع للنساء ضحايا العنف، وعن سبب هذه الخطوة أكدت أنها تريد أن تثبت للمجتمع أن الاغتصاب الزوجي جريمة مسكوت عنها، وانتهاك مقنن لحقوق الزوجة، مشيرة أنه يصطبغ في عدة أشكال.

 فالاغتصاب الزوجي أرغم إيمان على ممارسة الجنس دون رغبة، والإذعان لطلبات تراها مرضية، والالتحاق بالسرير دون ممانعة مع عدم القدرة على الحوار أو التأخر في الاستجابة لطلبات الزوج، الذي تسانده التقاليد ويشد من عضده تسامح المجتمع في إذلال الزوجة على حد تعبيرها. وتنهي كلامها بالتأكيد على أنه ليست كل بيوت الزوجية آمنة، و تظل جدران غرف النوم هي الشاهد الوحيد على صرخات ألم وحزن مكتومة.

Tetouan: Kampf gegen Frauengewalt (DW/ F. Ouazzouz)

إبتسام الحمري

"سمعي صوتك" تمد النساء بآليات الترافع والتبليغ عن الاغتصاب والعنف

"سمعي صوتك" من المبادرات الحقوقية التي أقنعت ضحايا الاغتصاب والتحرش بالبوح وكشف المستور. هذه المبادرة المجتمعية تعتبر وليدة لفكرة خريجي برنامج أكاديمية المجتمع المدني لتقوية قدرات الفاعلين المدنيين في العالم العربي.

 المبادرة تنفذها جمعية المجتمع التمكيني للشباب بمدينة "تيفلت" بدعم من المعهد الجمهوري الدولي وتمويل الصندوق الوطني للديموقراطية الأمريكي والمؤسسة الأورومتوسطية، لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، هدفها العام تشجيع النساء على التبليغ والترافع ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي عن طريق تقوية قدراتهن في مجال الترافع وآلياته والتوعية القانونية وآليات الإنتاج الإعلامي المتعدد الوسائط المستلهم من تجارب واقعية لنساء تعرضن للعنف، حيث يتوفر موقع سمعي صوتك الذي يعد الموقع الأول من نوعه في المغرب المتخصص في مجال محاربة العنف ضد النساء على ست عشرة قصة صحفية تنقل تجارب واقعية لنساء كن ضحايا للنعف.

"سمعي صوتك" حاضنة لسفيرات مناهضة التحرش

تؤكد نور المستفيدة من مبادرة "سمعي صوتك" بمدينة تطوان، أن هذه الخطوة الحقوقية مكنت العديد من النساء من كسر جدار الصمت، بعدما أصبحن على علم بالقوانين التي تعاقب الزوج المعتدي أو المتحرش، معتبرة أن التحرش وكذلك الاغتصاب الزوجي جريمة ضد المرأة وجب التبليغ عنها تفاديا للأضرار، كما أشارت إلى  أن الهدف من المشاركة في هذه المبادرة هو تأهيل وتكوين سفيرات الدفاع عن المرأة ضحية العنف.

وأضافت نور أنها اقتنعت بتبني أهداف مبادرة "سمعي صوتك" للكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، سواء في الشارع أو في بيت الزوجية، مشيرة أنها تتعرض للتحرش والعنف في كثير من المواقف خصوصا على متن وسائل النقل العمومية التي اعتبرتها مرتعا لانتشار سلوكيات عنيفة تخدش كرامة المرأة.

Marokko Portrait Khadija Khafid (DW/E. Ouazzouz)

خديجة خفيض منسقة مشروع "سمعي صوتك"

خديجة: حتى في الزواج الممارسة الجنسية حرية

خديجة خفيض منسقة مشروع "سمعي صوتك" تقول لDW عربية "اليوم استفادت من ورشاتنا أكثر من 120 مشاركة، والهدف هو التوعية بضرورة التبليغ عن العنف" وعزت السبب إلى ارتفاع عدد النساء من ضحايا العنف سواء في الشارع أو بيوت الزوجية.

مختارات

وأضافت أنّ هناك حاجة ملحة لتوضيح معنى الاغتصاب الزوجي وتجريمه قانونيا، مشيرة أن المقصود به الجماع أو العلاقة الجنسية بالإكراه على اعتبار أن رفض أو قبول الممارسة الجنسية سواء داخل العلاقة الزوجية أو خارجها يدخل في إطار حرية الجسد التي تمثل بدورها تابو في المجتمع المغربي.

ابتسام...لم يمنعها الكرسي المتحرك من إسماع صوتها

ابتسام الحمري شاعرة وناشطة مدنية، لم يمنعها الكرسي المتحرك من الانخراط  في مبادرة" سمعي صوتك"، وقد أصبحت اليوم سفيرة لهذه الخطوة الحقوقية التي تعتبرها نقلة نوعية لتوعية الفتيات والنساء بأهمية وضرورة كسر الصمت وإسماع أصواتهن للعالم، معتبرة أن فترة الصمت والقمع والتخويف قد انتهت، لأن القانون يحمي المرأة ويضمن  لها حقوقها سواء في بيتها أو مكان عملها أو حتى الشارع

فاطمة الزهراء أوعزوز - الدار البيضاء

  • Film Still VEILED LOVE AFFAIRS / VERHÜLLTE LIEBE / AMOURS VOILEES Hijab el hob aus Trailer (Artsfilms Productions)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "حب مغلف"

    هذا الفيلم يحكي قصة بتول الطبيبة البالغة من العمر 28 عاما المنحدرة من عائلة مسلمة محافظة. عندما التقت حمزة اصطدمت بقيمها التقليدية التي تمنع عليها الالتقاء برجل قبل عرس الزواج. هذا الفيلم لم يعجب المحافظين. وقال المخرج عزيز سلمي لدى العرض الأول للفيلم في 2008 :"أريد أن أثير جدلا".

  • Filmstill aus PEGASUS von Mohamed Mouftakir (Dreamaker Productions)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "بغازوس"

    هذا الفيلم الحائز على جائزة من عام 2010 للمخرج محمد مفتقر يجمع بين امرأتين: زينب طبيبة نفسية ومريضتها ريحانة الشابة الحامل التي يجب عليها معالجة صدمة. ريحانة يصعب فهمها في البداية، لكن عندما استرجعت الكلام أثارت مجددا ذكريات مؤلمة لدى الطبيبة المتعبة عاطفيا.

  • Film Still Documentary THE FIFTH STRING / DIE FÜNFTESAITE aus Trailer (Janaprod)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "الوتر الخامس"

    سيدتان قامتا بإخراج هذا الفيلم في عام 2010: المخرجة سلمة برغاش والمخرجة رشيدة سعدي. الفيلم يدور في 1999 بالدارالبيضاء ويحكي قصة مالك عازف عود شاب يعلمه عمه أسرار "الوتر الخامس" للعود، وهي تقنية عزف للموسيقار البارع زرياب من القرن السابع.

  • Filmstill aus RAUE HÄNDE von Mohamed Asli (INTRAMOVIES SRL)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "أيادي خشنة"

    هذه الرواية الهزلية من عام 2011 من إخراج محمد عسلي تكشف عن أفراد الطبقة العاملة بالدارالبيضاء الذين يحاولون بطرق ملتوية تحسين ظروف عيشهم. فزكية، بطلة القصة تتظاهر بيديها الخشنتين للإيحاء بأنها عاملة موسمية كي تصل إلى هدفها الرامي إلى الحصول على تأشيرة سفر إلى إسبانيا حيث يعيش خطيبها.

  • Filmstill Dance of Outlaws (Kudos Family Distribution)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "نساء سائبات"

    فيلم محمد العبودي من عام 2012 يظهر المصير المثير للبنت هند التي تتعرض في سن الرابعة عشرة للاغتصاب وتحمل بطفل. عائلة هند التي شعرت بتلويث شرفها عاقبتها بسحب بطاقة هويتها الشخصية. ومنذ ذلك الحين وهند تكافح على هامش الشرعية من أجل البقاء، وتعمل أحيانا كبائعة هوى.

  • Film Still aus Trailer TAWNZA / TAWANZA (Tufawt Production)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "تاونزة"

    قبل أن تنتج مليكة المنغوار فيلمها الأول في 2013 كانت قد حصلت على جوائز كصحفية. في فيلم "تاونزة" يتعرف مهندس اتصالات يعيش في فرنسا على امرأة من المغرب عبر الانترنيت. ويقرر الاثنان الزواج، لكنهما يكتشفان أن علاقة قرابة تربطهما. وفي رحلة البحث عن آثار ماضيهما يعودان إلى القرية المحافظة لأبويهما

  • Film Aida (Fann Prod )

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "عايدة"

    عندما تعرف الأطباء على ورم خبيث لديها، قررت عايدة كوهن أستاذة يهودية مغربية في باريس العودة إلى مدينتها الأصلية الصويرة. هناك بدأت تبحث عن جذورها لتجد قوة حياة جديدة في الموسيقى. فيلم إدريس المرنيسي شارك في المسابقة من أجل الأوسكار كأحسن فيلم بلغة أجنبية في 2016.

  • Film Chaiba (H FiLMS)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "الشعيبية"

    فيلم يوسف بريطل يحكي القصة الحقيقية للشعيبية طلال المولودة كبنت عائلة من الرحل في 1929. وبدون تكوين مدرسي كانت تأمل في أن يصبح ابنها فنانا، لكن في يوم من الأيام أخذت بنفسها ريشة الرسم. أعضاء من الحركة الطليعية في باريس اكتشفوا أسلوب فنها البريء، وجعلوا منها رسامة شهيرة للقرن العشرين.

  • Film Adios Carmen (Taziri/Goodbye and good night/Azir)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "وداعا كارمين"

    هذا الفيلم الحائز على جائزة من إخراج محمد أمين بنعمراوي من عام 2013 كان أول فيلم يتم إخراجه باللغة البربرية. وتدور أحداث الفيلم في منطقة الريف بشمال المغرب ويحكي عن علاقة عمار اليتيم البالغ من العمر عشر سنوات مع الإسبانية كارمين التي فرت من نظام فرانكو وتعمل في سينما القرية. وتكشف كارمين للطفل أسرار عالم الفيلم.

  • Filmstill aus RAJA, BENT EL MELLAH von Abdelilah Eljaouhary (Morocco Movie Group)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "رجاء.. بنت الملاح"

    فيلم عبد الإله الجوهري (2015) يظهر الشابة المغربية نجاة بنسالم الماضية في طريق النجومية بعدما تمت تجربتها لخوض غمار فيلم من المخرج الفرنسي جاك دوايون. وتُوجت في مهرجاني فيلم البندقية ومراكش كأحسن ممثلة، لكن ذلك لم ينفعها في سلمها المهني: بنسالم كانت مضطرة من جديد لبيع السجائر بالتقسيط.


مختارات

نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

مهرجان الفيلم المغربي في برلين يعرض أفلاما عن نساء ومن إنتاج سيدات. محمد صارم الحق فاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي ذكر لـ DW الجوانب التي جعلته يكون معجبا بتلك الأفلام. (04.05.2017)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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