مع اقتراب إسدال الستار عن موسم المسابح المفتوحة في معظم المناطق الألمانية، يسمح للكلاب بالاستمتاع في مياه المسابح مع بداية فصل الخريف. ألبوم الصور التالي يكشف المزيد عن أوقات ممتعة للكلاب.
صورة من: Sebastian Sternemann/Funke Foto Services/imago images
متعة منعشة
عادة ما تكون الحيوانات ممنوعة بشدة في حمامات السباحة المفتوحة. لكن عندما تنتهي أسوأ فترات الحراراة، يمكن للكلاب اللعب في الماء لمرة واحدة في ختام موسم السباحة المفتوحة في مدينة بيدبورغ الألمانية. ويبدو أن الكلبة رونيا سعيدة بذلك.
صورة من: Henning Kaiser/dpa/picture-alliance
سباح فخور
تُقام فعالية السباحة في العديد من حمامات السباحة الألمانية في شهر سبتمبر/أيلول. أما الشرط الأساسي لذلك فهو تأمين المسؤولية عن الكلب وشهادة تطعيم صالحة.
صورة من: Uwe Anspach/dpa/picture-alliance
احتفال للكلاب
تنتظر الكلاب بفارغ الصبر اللعب في الماء. وتعد سباحة الكلاب في مسبح مدينة فالترزهاوزن (تقع ولاية تورينغن) من الأنشطة السنوية المميزة هناك.
صورة من: Jacob Schröter/dpa/picture-alliance
حب للماء
لا شيء يمكن أن يوقف الكلب ديزي عن القفز إلى حوض السباحة من أجل اللعب. ولا يقلق العاملون في حمامات السباحة من بقايا الفراء المحتملة، إذ أن أنظمة الترشيح تكون متوقفة في معظم حمامات السباحة، وبعد سباحة الكلاب يتم تصريق المياه لتنظيف الأحواض.
صورة من: Jacob Schröter/dpa/picture-alliance
الحماس بدلا من الأناقة
في العديد من حمامات السباحة المفتوحة، لا تستمتع الحيوانات بالسباحة في الماء بل يمكنها أيضا الاستلقاء وقضاء وقت ممتع. لكن بالنسبة لهذا الكلب (الصورة)، فإنه بفضل السباحة قبل كل شيء آخر.
صورة من: Sebastian Sternemann/Funke Foto Services/imago images
روابط السباحة
ليست كل الكلاب متحمسة جدا للماء، فقد يتم إغراء البعض منها إلى حوض السباحة باستخدام الجبن(الصورة). وتساعد السباحة معا على تعزيز وتوثيق العلاقة بين الكلب وصاحبه.
صورة من: Michael Korte/Funke Foto Services/imago images
في مناشف جافة
يتم تجفيف الكلاب الصغيرة بعد مغامرتهم في مياه المسابح. وغالبا ما تذهب العائدات من فعاليات السباحة للكلاب إلى المسابح، التي تعاني من ضائقة مالية. لكن بعض المسابح تتبرع أيضا إلى جمعيات رعاية الحيوانات أو بنوك الطعام الخاصة بالحيوانات. أعده للعربية: ر.م