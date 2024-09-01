لا شيء يمكن أن يوقف الكلب ديزي عن القفز إلى حوض السباحة من أجل اللعب. ولا يقلق العاملون في حمامات السباحة من بقايا الفراء المحتملة، إذ أن أنظمة الترشيح تكون متوقفة في معظم حمامات السباحة، وبعد سباحة الكلاب يتم تصريق المياه لتنظيف الأحواض.