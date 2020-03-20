 مغامرات الآباء مع أبنائهم بسبب العمل من المنزل في زمن كورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.03.2020

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منوعات

مغامرات الآباء مع أبنائهم بسبب العمل من المنزل في زمن كورونا

ربما يكون العمل من المنزل خوفا من فيروس كورونا صعباً، ولكن دائما ما توجد حلول مبتكرة وطريفة لتجنب مصادر تشتيت الانتباه المحتملة، والتي ربما يكون أكبرها على الإطلاق كيفية التعامل مع الأطفال!

أم ترعى طفلها أثناء العمل في المنزل

العمل من المنزل في زمن كورونا لم يعد مقتصراً على الأمهات فقط

فوجئ ملايين البشر حول العالم باضطرارهم للعمل من المنزل حيث يحاول الجميع تجنب النزول للشارع حرصا على عدم الإصابة بفيروس كورونا.

مختارات

ويقوم العديد ممن يعملون من المنزل بمشاركة أفكارهم عن المكتب المثالي، وأفضل الطرق لتجنب إزعاج أطفالهم لهم أثناء العمل.

 

وبدأ الأمر بمشاركة الكثير من الآباء لمعاناتهم بسبب ما يسببه لهم أطفالهم من إزعاج أثناء العمل، كهذا الأب الذي يبدو أنه لم يجد مفراً من عدم السماح لإبنه باعتلاء كتفيه كي يسمح له باستكمال عمله من المنزل.

 

فيما قررت مجموعة من الأطفال مشاركة آبائهم العمل، كتلك الطفلة التي اتخذت من المساحة المجاورة لمكتب والدها بالمنزل مقرا جديدا لها.

ولكن البعض يعتقد أنه توصل إلى الطريقة الأفضل للتخلص مما يتسبب فيه أطفالهم من إزعاج لهم أثناء العمل بالمنزل.

 

من الواضح أن المواد التلفزيونية التي تعلم الأطفال بعض الأنشطة وسيلة جيدة جداً لإلهائهم بعيدا عن آبائهم، مثل هذا الأب الذي استطاع الحصول على فرصة للتركيز في عمله بسبب محاولة أطفاله تعلم ممارسة اليوغا.

اتسم بعض الآباء بمقدار عالٍ من الابتكار في التعامل مع أبنائهم أثناء العمل من المنزل، مثل هذه الأم التي قررت تحضير عدد من الحقائب ووضعت بداخل كل منها لعبة مختلفة، وكلما احتاجت الأم ابتعاد أطفالها عنها لتتمكن من العمل، طلبت منهم اختيار حقيبة والإلتهاء بلعبة "المفاجأة" الموجودة بداخلها.

في حين اشتكى البعض من عدم القدرة على التركيز بسبب ما يسببه لهم أطفالهم من إزعاج، تركزت شكوى مجموعة أخرى من حيواناتهم الأليفة، مثل هذا الشاب الذي يطلب منه كلبه طوال الوقت اللعب معه بما يؤثر بالسلب على إنتاجيته في العمل، على حد وصفه.

واختار البعض التعبير عن سعادتهم بالتوصل لأفكار مبتكرة تساعدهم على العمل من المنزل، مثل هذا الرجل الممتن لشراء أسرته له قبل شهرين خزينة مخصصة لحفظ المشروبات، وعند شراءها لم يكن يدري حينها أنها ستكون مكتبه الجديد.

د.ب/ز.أ.ب

  • Arzt Röntgenbild (Fotolia/Ron Chapple Stock)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    دبوس في المعدة

    كيفن روديغرز، رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الطوارئ أكد في موقع "ريدرز دايجست" أن هناك العديد من الحالات التي تصل إليهم في قسم الطوارئ تشتكي من بلع أشياء غريبة. إما أن تكون عن طريق الخطأ أو أنها مقصودة. فقد استقبل قسم الطوارئ مؤخرا امرأة قامت ببلع دبوس بعد أن وضعته في فمها أثناء انشغالها ببعض المهام في المنزل. واضطر الأطباء لإجراء جراحة لاستخراج الدبوس من معدة المريضة.

  • Schere blieb nach Operation im Unterleib (picture-alliance/dpa)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    مقص في الأمعاء

    من الحالات الخطيرة بسبب خطأ الأطباء كانت لامرأة استرالية. فقد أجرى الأطباء جراحة لاستئصال جزء من الأمعاء، لكن لسوء الحظ نسي أحدهم مقص الجراحة داخل بطنها، الأمر الذي أدى لشعورها بآلام شديدة وإجراء جراحة أخرى لإزالة المقص.

  • Rein einfacher als raus - BdT (AP)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    ثعبان يبتلع كرة

    لا تقتصر حالات بلع الأشياء الغريبة على الإنسان فقط فهناك حالات حدثت لحيوانات بلعت أشياء غريبة. فقد استخرج الأطباء في مستشفى ميدواي للطب البيطري في فلوريدا كرة غولف من بطن ثعبان. ولا يعرف الأطباء كيف وصلت الكرة لفم الثعبان ولكنهم قاموا بإزالتها عن طريق عملية جراحية لإنقاذ حياته.

  • Gabel (Colourbox/mihalec)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    أشياء غريبة

    وفي دراسة أجراها مركز أمراض الجهاز الهضمي والكبد في أمريكا عام 2010 سجلت 305 حالة لبلع أشياء غريبة في مستشفى رود آيلاند تتضمن قطعا معدنية وبلاستيكية وملاعق وشوك .

  • Knopfzellen - Batterien (picture-alliance/chromorange/N. J. Sülzner)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    الإدمان على البطاريات

    طبقا لمركز التحكم والوقاية من الأمراض في أمريكا فقد سجلت منذ عام 1997 وحتى 2010 ما يقرب من 30 ألف حالة، لأطفال قاموا ببلع البطاريات الصغيرة، تتراوح أعمارهم ما بين سبعة أشهر وحتى 3 سنوات. وما يقرب من 40 ألف حالة لمراهقين في عمر الثالثة عشر تم تسجيلهم في قسم الطوارئ لنفس السبب.


مختارات

أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

لطالما سمعنا عن الأطفال الذين يبلعون الأشياء الصغيرة مثل قطع لعملات المعدنية أو أي أغراض منزلية صغيرة، والطريف أن الكبار أيضا يقومون ببلع أشياء غريبة تكتشفها أقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات. (17.02.2018)  

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