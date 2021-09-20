 مع مطلع نوفمبر.. أميركا تفتح أبوابها للمسافرين الملقحين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.09.2021

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أخبار

مع مطلع نوفمبر.. أميركا تفتح أبوابها للمسافرين الملقحين

ترحيب ألماني وأوروبي بقرار الولايات المتحدة فتح حدودها للسفر إليها أمام جميع الملقحين مع المحافظة على قواعد الحماية. لكن قضية نوعية اللقاح تبقى مفتوحة خصوصا مع عدم اعتراف واشنطن بلقاح أسترازينيكا واللقاح الروسي والصيني.

صورة رمزية، طائرة منطلقة من مطار فرانكفورت باتجاه الولايات المتحدة.

ترفع واشنطن القيود المفروضة منذ آذار/ مارس 2020 على المسافرين القادمين خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين، على أن يُطبّق هذا الإجراء في وقت لاحق على الوافدين من الهند والبرازيل.

تفتح الولايات المتحدة اعتباراً من "مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر" حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كوفيد-19 رافعةً بذلك القيود المفروضة منذ آذار/ مارس 2020 على الرحلات الدولية والتي كانت تثير استياء عدد من شركائها، خصوصاً الأوروبيين. وخلال 18 شهراً، فرّق "حظر السفر" مئات آلاف الأشخاص متسبباً بعدد لا يُحصى من الحالات الشخصية والعائلية المؤلمة.

مختارات

خلال أقل من خمسة شهور سقطت طائرتان بوينغ 737 ماكس 8، إحداهما في آسيا والأخرى في إفريقيا مخلفتين 346 قتيلا، وبعد إعلان عدة دول حظر هذا الطراز من الطائرات قررت وكالة أوروبية إغلاق المجال الجوي الأوربي كله أمامها.

أغلقت بريطانيا أنشط مسار جوي دولي في العالم من دبي إلى لندن لتضيف بذلك الإمارات إلى بوروندي ورواندا إلى قائمة الحظر المرتبطة بفيروس كورونا، كما فرضت حجرا على القادمين، وذلك لمنع انتشار سلالة متحورة جديدة من الفيروس.

بدأت عدة دول بتلقيح مواطنيها بلقاحات فايزر-بيونتيك وكذلك لقاحي موديرنا وأسترازينيكا. ويدور سجال حول هذه اللقاحات وغيرها سريعة التطور، وهل هي حقاً آمنة؟ ثم ما هي الآثار الجانبية الطبيعية التي يجب توقعها؟

سلطات صحية ألمانية تشير إلى تزايد مقلق لحالات الإصابة بفيروس كورونا بين متلقي لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي، ومتحدثة باسم الشركة تقول إنه لا يوجد لقاح يوفر حماية كاملة، وإن لقاحها يوفر حماية متينة.

وأوضح منسق عملية مكافحة الوباء في البيت الأبيض جيف زاينتس أنه إضافة إلى شهادة التلقيح ضد كوفيد-19، سينبغي على المسافرين إبراز فحص نتيجته سلبية أُجري خلال الأيام الثلاثة التي سبقت رحلتهم إلى الولايات المتحدة ووضع الكمامة. وأشار إلى أن شركات الطيران ستضع نظاماً لتتبع المسافرين وسينبغي عليها جمع المعلومات التي تسمح بالتواصل معهم.

ويأتي هذا الإعلان في سياق توتر كبير بين فرنسا والولايات المتحدة على خلفية مسألة عقد بيع غواصات لأستراليا، لكن زاينتس شدّد وبدون ذكر احتمال أن يكون لهذا الإعلان هدف دبلوماسي، على أن القرار بذاته "يمليه العلم".

وبذلك ترفع واشنطن القيود المفروضة منذ آذار/ مارس 2020 على المسافرين القادمين خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين، على أن يُطبّق هذا الإجراء في وقت لاحق على الوافدين من الهند والبرازيل. لكن البيت الأبيض لم يوضح في الوقت الحالي أي لقاحات ستعترف بها الولايات المتحدة للسماح بالدخول إلى أراضيها.

ويكتسي هذا الأمر أهمية كبيرة إذ إن عدداً كبيراً من البريطانيين والأوروبيين تلقوا لقاح أسترازينيكا الذي لم تصادق الولايات المتحدة على استخدامه، إنما سمحت باستخدام فقط لقاحات  بيونتيك/ فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون.

وصرّح المفوض الأوروبي تييري بروتون الاثنين (20 سبتمبر/ أيلول 2021) لوكالة فرانس برس إثر اجتماع مع زاينتس في واشنطن، أنه يُفترض أن يُسمح للأوروبيين الذين تلقوا  لقاح أسترازينيكا  بالدخول إلى الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر. وأوضح أن الإعلان الأميركي "يعني مجمل الأشخاص المطعّمين بلقاحات مصادق عليها من جانب الوكالة الأميركية للأدوية". وأضاف أن زاينتس "قال لي إن بشأن اللقاحات الأخرى ولاسيما أسترازينيكا، فيتعيّن على وكالتهم الصحية اتخاذ القرار لكنه بدا إيجابياً ومتفائلاً".

وطوّر الصينيون أيضاً لقاحاتهم الخاصة، مثلهم مثل الروس، وهي بالطبع غير مرخصة في الولايات المتحدة. وبحسب جيف زاينتس، أراد البيت الأبيض وضع نظام شامل متماسك مبني على "الأفراد" وليس على اختلافات في التعامل بحسب البلد الذي يأتي منه المسافرون.

 وكان الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن في بداية تفشي الفيروس إغلاق الحدود لثلاثين يوماً، إلا أن القيود استمرّت في المجمل حوالى عشرين شهراً. وأثار هذا الأمر الغضب خصوصاً في الدول الأوروبية التي فتحت حدودها أمام الأميركيين الملقحين وكانت مستاءة من عدم معاملة مواطنيها بالمثل.

ترحيب أوروبي 

 وسارعت المفوضية الأوروبية وألمانيا وبريطانيا للترحيب بالقرار الأميركي الاثنين. وكتبت المفوضية في تغريدة "إنه تدبير منتظر منذ وقت طويل من جانب عائلات وأصدقاء تفرّقوا ونبأ سار للشركات". من جانبه اعتبر نائب المستشارة الألمانية ووزير المال أولاف شولتس على تويتر أن الإعلان الأميركي "نبأ ممتاز - للاستثمارات الألمانية والأوروبية، لصادراتنا ومجمل العلاقة عبر الأطلسي".

بوينغ 747

طائرة تابعة للخطوط الألمانية لوفتهانزا تحط في مطار واشنطن قبل الجائحة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رحب بالخطوة الأمريكية، كما قالت وزيرة الخارجية  ليز تراس عبر تويتر "أنه نبأ ممتاز للمسافرين من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة" مضيفةً أن "ذلك مهمّ بالنسبة لانتعاشنا الاقتصادي وعائلاتنا ومبادلاتنا التجارية".

كما أثار القرار الذي سيسمح بلمّ شمل العائلات وهو ما كان يطالب به عدد كبير من الناشطين على الانترنت، سرور شركات الطيران. وعبّر اتحاد شركات الطيران الأوروبية "ايرلاينز فور يوروب" عن رضاه قائلاً إنه "يرحّب" بالإعلان الأميركي الذي "سيُعطي دُفعة ضرورية جداً للرحلات عبر الأطلسي".

 واعتبر مدير عام شركة "إير فرانس كاي أل ام" بنجامين سميث الاثنين في مقابلة مع فرانس برس أن رفع واشنطن قيود السفر يشكل "نبأ رائعاً" منتظراً منذ عام ونصف العام وأن إعادة فتح الحدود ستسمح "بتحسين النتائج".

وأشار زاينتس إلى أنه سيتحتم على الأميركيين غير الملقحين العائدين إلى الولايات المتحدة بعد إقامتهم في الخارج، الخضوع لقواعد أكثر صرامة في ما يتعلق بالفحوص، تقضي بإجراء فحص في اليوم الذي يسبق رحلتهم وليس في الأيام الثلاثة السابقة للرحلة، وفحص آخر بعد وصولهم إلى الأراضي الأميركية.

ولا ينطبق رفع القيود المعلن الاثنين على الحدود البرية للولايات المتحدة مع كندا والمكسيك، التي ستبقى مغلقة أمام الرحلات "غير الضرورية"، باستثناء للمواطنين الأميركيين. وأكد جيف زاينتس أن هذه القيود التي يتمّ تمديدها من شهر إلى آخر، ستكون سارية على الأقلّ حتى 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

ع.خ/ أ.ح (د ب ا)

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    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

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    موديرنا

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  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

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  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.