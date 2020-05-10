مع عودة الدوري الألماني ـ تحذير من تلاعب المراهنين بالنتائج

دعت منظمة الشفافية الدولية في ألمانيا لإجراءات إضافية ضد احتمالية التلاعب بنتائج مباريات دوري كرة القدم، لأن ألمانيا كانت من بين أوائل الدول التي تستأنف مسابقتها. وقالت سيلفيا شينك، رئيس مجموعة العمل الرياضي بمنظمة الشفافية في ألمانيا: "إذا كان وكلاء المراهنات والمقامرون يركزون حاليا على سوق المراهنات الألماني لأن كرة القدم ستستأنف هنا مرة أخرى، فإن المحتالين في مجال المراهنات سيكونون أيضا جزءا من اللعبة".

وبينما تتواصل الاتسعدادات لاستئناف المباريات اعتبارا من يوم السبت القادم، وذكرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء (12 أيار/ مايو 2020)، أنهاستترك الأندية تعلن نتائج الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد بداية من الآن، لأن الفحوص أصبحت لا تجرى في نفس التوقيت عبر أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وذكرت الرابطة في البداية أنها ستعلن عن نتائج كل الفحوص، وأكدت مرة أخرى الأسبوع الماضي أنها الوحيدة التي ستعلن عن النتائج. وأعلنت رابطة الدوري أيضا عن اجتماع آخر بعد غد الخميس مع الأندية حيث يتوقع الموافقة على القاعدة المؤقتة بإجراء خمسة تبديلات في المباراة لتخفيف الضغط على اللاعبين مع استئناف الدوري.

وبالنظر للفحوص، ذكرت الرابطة أن الأندية الآن في المرحلة الرابعة ومن الآن هم مسؤولون عن الإفصاح عن النتائج.

وذكرت الرابطة :"بما أن الاختبارات أصبحت لا تجرى بشكل متزامن كما كان قبل بداية تدريبات الفريق، لم يعد بوسع الرابطة الإعلان عن النظرة العامة.

وأعلنت بعض الأندية مثل كولون وجود فحوص إيجابية لفيروس كورونا، كما أعلن دينامو دريسدن عن وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا. وكان كولون قادرا على مواصلة التدريبات ولكن كان يجب على دريسدن أن يدخل في حجر صحي لمدة اسبوعين، لأن الحالتين تم اكتشافهما بعد بداية المران الجماعي، مما يعني أنهم غير قادرين على خوض مباراتهم المقبلة.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا)

