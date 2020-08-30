مع رئيس جديد للنادي.. هل يعود غوارديولا لتدريب برشلونة؟

استبعد الاسباني بيب غوراديولا، مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، تماماً إمكانية تدريب فريق برشلونة مرة ثانية في مسيرته، مؤكداً في الوقت نفسه "رغبته" في تحقيق النجاح في انكلترا. ويُعد غوارديولا أكثر المدربين تتويجا في تاريخ الفريق الكاتالوني، بعدما قاده إلى 14 لقبا في مختلف المسابقات عندما تولى الإشراف عليه من 2008 الى 2012.

وبدأ اسم غوردويلا يتردد في الأيام الأخيرة، لا سيما بعد استقالة رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو من منصبه، وتصريح أحد أبرز المرشحين لخلافته فيكتور فونت بأنه ينوي استعادة خدمات المدرب الكاتالوني في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال غوارديولا عصر السبت (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) عقب فوز فريقه على شيفيلد يوناتيد في دوري الإنكليزي (برمييرليغ): "قلت مرات عدة، فترتي كمدرب لبرشلونة انتهت. أعتقد أنه يجب أن تقوم بعمل ما في مكان ما لمرة واحدة فقط".

وتابع "ثمة أشخاص رائعون يمكن أن يتولوا المهمة، على سبيل المثال هناك الآن رونالد كومان (مدرب برشلونة) الذي يعتبر مدربا ممتازا. لقد انتهى الأمر (بالنسبة إلي)".

وكشف غوارديولا: "بطبيعة الحال، سأعود لاستعادة مقعدي في الملعب ومتابعة إحدى المباريات. أنا سعيد جدا هنا (في مانشستر)، ولا زلت أملك الرغبة للقيام بعمل جيد وهذا هو أهم شيء بالنسبة إلي".

وعن انتخاب رئيس جديد لبرشلونة قال المدرب الإسباني: "سيكون هناك انتخابات في برشلونة، آمل في اختيار مجلس إدارة جيد لابقاء برشلونة هذا النادي المدهش في أعلى المستويات".

ف.ي/ ص.ش (أ ف ب)