مع تزايد الاحتجاجات.. نتانياهو يدافع عن إصلاح القضاء بصفته "ضرورة"

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين عن إقرار البرلمان لبند رئيسي في خطة الاصلاح القضائي المثيرة للجدل التي وصفها بأنها "ضرورية" على الرغم من القلق الدولي والاحتجاجات الشعبية.

أقر المشرعون الإسرائيليون بند "حجة المعقولية" وهو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح، ويهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم من أصل 120 نائبا في البرلمان. وتم التصويت النهائي على بند "المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت وخرجوا من القاعة. وبرر نتانياهو في وقت لاحق القرار بالمضي قدما واصفا التصويت بأنه "خطوة ديموقراطية ضرورية".

وقال نتانياهو في خطاب متلفز "أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد". وبند "المعقولية" يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة. وقبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة ويؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/ يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة المسؤول الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

أمريكا ـ إقرار الكنيست "أمر مؤسف"

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أمر مؤسف"، ودعا إلى العمل للتوصل إلى توافق واسع مع المعارضة.

وعبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا عن مخاوفها بعدما وافق الكنيست على مشروع القانون الذي يحد من سلطات المحكمة العليا رغم الاحتجاجات المستمرة منذ شهور في الشوارع وكذلك مناشدات الولايات المتحدة ودول أخرى لتأجيل مثل هذه الخطوة.

من المتوقع أن تشهد إسرائيل المزيد من الاحتجاجات على التعديلات المثيرة للجدل

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان "عبّر الرئيس بايدن، بوصفه صديقا قديما لإسرائيل، في جلسات سرية وعلنية عن وجهات نظره وهي أن أي تغييرات رئيسية في ديمقراطية تريد الاستمرار يجب أن تحظى بتوافق واسع قدر الإمكان". وأضافت "من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأقل أغلبية ممكنة".

وجاء إقرار التعديلات بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة بدعم من نواب الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على التعديلات. وكان بايدن قد دعا نتنياهو الأسبوع الماضي لزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وتشهد العلاقات بين نتنياهو وبايدن توترا على النقيض من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. لكن المسؤولين الأمريكيين لم يحددوا بعد موعدا للزيارة ولم يؤكدوا التقارير الإسرائيلية التي أفادت بأنهما سيلتقيان في البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول.

سيارة تندفع وسط المتظاهرين

ومن المتوقع أن يشهد الوضع على الأرجح المزيد من الاضطرابات. فبعد دقائق من تصويت الكنيست، قالت جماعة مراقبة سياسية وزعيم المعارضة من الوسط إنهما سيطعنان في القانون لدى المحكمة العليا. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن سيارة اندفعت وسط حشد من المتظاهرين في وسط إسرائيل اليوم الاثنين مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية لقطات لسيارة تجتاح حشدا صغيرا على طريق سريع أغلقه المحتجون. وقالت الشرطة إنها تبحث عن السيارة التي انطلقت بعيدا بعدما صدمت عددا من الأشخاص.

ع.ش/ ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب)