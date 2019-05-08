مع انتهاء مهلة الـ60 يوما.. إيران تتوعد برفع التخصيب إلى 5%

أعلن مستشار بارز للزعيم الإيراني خامنئي اليوم السبت (السادس من تموز/ يوليو 2019) أنّ إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5% لأهداف وصفها بـ "السلمية"، وذلك عشية البدء بتجاوز مستوى التخصيب المحدد في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في وقت سابق أنّ بلاده ستعمد، اعتباراً من يوم غد الأحد، إلى تخصيب اليورانيوم بمستوى يتخطى نسبة 3,67% التي حددها الاتفاق النووي، كرد على الانسحاب الأميركي منه وإعادة فرضها عقوبات على طهران. وسبق وأعلنت إيران نيتها التراجع عن اثنين من التزاماتها اللتين كانتا تضعان سقفاً لاحتياطي اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.

كما كانت قد منحت مهلة 60 يوماً للدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا) لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية، وإلا فإنّها ستتراجع عن التزامين آخرين. غير أنّ طهران اعتبرت حتى الآن أنّ جهود تلك الدول لا تزال غير كافية. يذكر أن المهلة المذكورة تنتهي غدا الأحد.

من جانبه، قال مسؤول إيراني لرويترز اليوم إن إيران ستعلن غدا الأحد عن أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى خمسة بالمئة متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "الإعلان الرئيسي غدا سيكون رفع مستوى التخصيب إلى خمسة بالمئة من نسبة 3.67 بالمئة التي اتفقنا عليها بموجب الاتفاق".

كرامب ـ كارنباور مع ميركل، أرشيف

زعيمة حزب ميركل ترد

وجاء الرد الأوروبي سريعا على لسان أنغريت كرامب ـ كارينباور رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذى تنتمى إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. فقد قالت الزعيمة الألمانية المحافظة إنه ربما يتعين على الزعماء الأوروبيين النظر في فرض عقوبات على إيران إذا كثفت من عمليات تخصيب اليورانيوم.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ أن تصريح كرامب ـ كارينباور يمثل أحدث علامة على التحدي الذى تواجهه أوروبا في الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني على قيد الحياة وهو الاتفاق الذى انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنّ اجتماعاً طارئاً سيعقد الأربعاء في العاشر من تموز/يوليو بناءً على طلب الولايات المتحدة لبحث انتهاكات ايران للاتفاق النووي. كما سبق لطهران أن حذّرت أنّه بدءاً من يوم غد الأحد قد تعيد العمل في مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل والمتوقف تبعاً لبنود الاتفاق النووي.

ح.ع.ح/أ.ح(رويترز، د ب أ)