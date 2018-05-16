 مع اقتراب رمضان.. صوم الأطفال يقلق ساسة وأطباء في ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 03.05.2019

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منوعات

مع اقتراب رمضان.. صوم الأطفال يقلق ساسة وأطباء في ألمانيا

هل للصوم تأثير صحي سلبي على الأطفال؟ في نظر أطباء وساسة ألمان، نعم. لذلك هناك مطالب من جهات مختلفة بعدم إلزام أطفال المدارس بالصيام لتفادي تأثير الصيام على جسم الأطفال وتحصيلهم الدراسي.

Islamischer Religionsunterricht (picture-alliance/dpa)

مع اقتراب شهر رمضان يعود النقاش حول صوم أطفال المدارس المسلمين في ألمانيا وتأثير ذلك على صحتهم وتركيزهم أثناء الدراسة والتحصيل. وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا غيفي (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) عارضت بشكل كلي إجبار أطفال المدارس على الصيام. وقالت الوزيرة في حوار مع صحيفة "فيلت": "يحتاج الأطفال للشرب والأكل بانتظام، وإلا فإنهم سيفقدون التركيز في الدراسة ويتأثر نموهم بشكل سلبي وهذا الأمر ينطبق أيضا على شهر رمضان".

وأشارت الوزيرة إلى أن الكثير من العائلات المسلمة  تتعامل بمسؤولية كبيرة مع موضوع الصيام، لكن "للأسف نسجل في كل عام حالات لأطفال ينهارون لأنهم لم يشربوا ويأكلوا بما يكفي"، تضيف وزيرة الأسرة الألمانية.

لذلك دعت الوزيرة إلى تعاون العائلات والمدرسين والمساجد وممثلي المسلمين في ألمانيا لتجنب حدوث ذلك. وتوضح غيفي ذلك بالقول "الهدف هو التأكيد على عدم إلزام الأطفال بالصيام، فمصلحة الطفل وصحته وتحصيله الدراسي تأتي في الدرجة الأولى".

Islamkunde-Unterricht an deutscher Schule (picture-alliance/dpa/F.Heyder)

تلميذتان مسلمتان في مدرسة ألماينة

الصوم المناسب للطفل

من جهته أوضح "الاتحاد الألماني لحماية الأطفال" أن المدارس والأندية الرياضية ملزمة بالتدخل إذا لمست تأثيرات صحية سلبية على الأطفال خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالات يكون من المجدي أن يبحث الآباء مع أطفالهم عن حل ممكن، كأن يصوم الأطفال بضع ساعات فقط في اليوم أو أن يقتصر الصيام على عطلة نهاية الأسبوع.

مختارات

وقام لاتحاد الألماني لحماية الأطفال،  بالتعاون مع اتحاد أطباء الأطفال واليافعين، بتطوير دليل إرشادي بهذا الخصوص.

أيضا النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الألماني إيكين ديليغوز تطرقت لموضوع صيام أطفال المدارس في رمضان. وقالت السياسية الألمانية بهذا الخصوص "هدفنا هو أن الأطفال الذين يرغبون في الصيام يمكنهم القيام بذلك بشكل يتناسب مع عمرهم ولا يضر بصحتهم". وأشارت ديليغور، التي هي عضو أيضا في الاتحاد الألماني لحماية الأطفال، إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تواصل جيد وتفاهم بين جميع الأطراف التي لها مصلحة بالموضوع وأكدت بهذا الخصوص "أنا أراهن على التواصل أكثر من العقوبات".

يذكر أن حوالي خمسة ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا وتعزز هذا العدد مع حملة اللجوء التي شهدتها ألمانيا في الأعوام الماضية.

هـ.د/ع.ش

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    تضم ألمانيا جالية إسلامية كبيرة يتجاوز عددها أربعة ملايين شخص، ما جعل تنفيذ الشعائر الدينية الإسلامية وصيام وشهر رمضان له خصوصيته في ألمانيا، إذ أن في مدينة برلين وحدها يعيش أكثر من 400 ألف مسلم.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    ساعات صيام هذا العام لمسلمي ألمانيا تجاوزت 18 ساعة ونصف يوميا، ويصادف مجيئه هذا العام في فصل الصيف والتي تتراوح درجات الحرارة فيه ما بين 20- و30 درجة مئوية.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    في ألمانيا أكثر من 200 جامع وما يزيد عن 2500 مصلى. في الشهر الكريم يتوافد مئات المسلمين على الجوامع.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    تنظم بعض مساجد ألمانيا وجبات فطور جماعية للمسلمين ولغير المسلمين للتعريف بالإسلام وللتقارب مع مواطني البلد.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    بعض الشركات الألمانية أخذت في نظر الاعتبار فرائض هذا الشهر الكريم، ومنحت موظفيها فرصة تغيير أوقات العمل بحيث تتناسب مع أوقات السحور والفطور في رمضان.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    المنتجات الشرقية تنتشر في الأسواق الألمانية في شهر رمضان، وخاصة في المحلات التي يديرها المهاجرون في البلد.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    الحلويات والمعجنات جزء لا يتجزأ من موائد الإفطار في ألمانيا، كما في بلاد المسلمين الأخرى.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    شهر رمضان لأبناء المهاجرين في ألمانيا طقس خاص لا يعرفون شيئا عنه سوى ما تنقله لهم وسائل الأعلام، وما يسمعوه من ذويهم عن هذا الشهر.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    لا توجد عطل دينية إسلامية معترف بها حسب القانون الألماني. بعض الولايات الألمانية اقترحت أن تكون بعض العطل الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى عطل رسمية للمسلمين.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

صيام شهر رمضان لمسلمي ألمانيا له خصائصه. عادات المسلمين في ألمانيا وصيام شهر رمضان أصبحت هي الأخرى لها خصوصيتها في البلد ويحترمها اغلب ألألمان. التفاصيل في ملف للصور. (22.07.2013)  

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