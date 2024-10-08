مع اقتراب الإعصار "ميلتون".. بايدن يرجئ زيارته إلى ألمانيا

أرجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلته المزمعة إلى ألمانيا التي كانت مقررة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بسبب الإعصار ميلتون الذي يتجه حاليا صوب ولاية فلوريدا.

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء (الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2024)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يتوجه كما هو مخطط في نهاية الأسبوع إلى ألمانيا ثم إلى أنغولا "في ضوء المسار والقوة المتوقعة للإعصار ميلتون". وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، "يرجئ" الرئيس جو بايدن رحلته إلى موعد غير محدد "للإشراف على الاستعدادات والاستجابة" لهذا الإعصار القوي.

وأعربت إدارة بايدن عن تخوفها الشديد إزاء الإعصار، الذي يأتي مصحوبا بعاصفة قوية يبدو أنها تتجه إلى مناطق بالولايات المتحدة تعرضت مؤخرا لأضرار بالغة بسبب إعصار هيلين. وانخفضت شدة الإعصار ميلتون قليلا في الساعات القليلة الماضية وأصبح حاليا عاصفة من الفئة الرابعة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى حوالي 230 كيلومترا في الساعة.

وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن العاصفة "من المتوقع أن تظل عند مستوى إعصار خطر لأقصى حد لدى وصولها إلى فلوريدا". وكان من المتوقع أن يصل بايدن إلى برلين مساء بعد غد الخميس، حيث كان مقررا أن يلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس فرانك- فالتر شتاينماير. وكان بايدن خطط بعد ذلك للتوجه إلى ولاية راينلاند- بفالتس، حيث كان من المقرر أن يستضيف قمة بشأن أوكرانيا في قاعدة راماشتاين الجوية الأمريكية.

إعصار هيلين يقلل "فرص النجاة" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

هذا وكثفت سلطات فلوريدا دعواتها للسكان بضرورة الإجلاء قبل وصول الإعصار ميلتون "الخطير للغاية" ويتوقع أن يصل إلى سواحل شبه الجزيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة ليل الأربعاء الخميس. وحذر حاكم الولاية رون ديسانتيس الثلاثاء من أن شبه جزيرة فلوريدا بأكملها التي تأثرت بمرور الإعصار هيلين المدمر قبل عشرة أيام "تخضع إما لشكل من أشكال المراقبة أو الإنذار".

وقالت جاين كاستور رئيس بلدية مدينة تامبا الكبرى لشبكة سي إن إن الاثنين "كان الإعصار هيلين بمثابة ناقوس الخطر. إنها كارثية بكل معنى الكلمة". وأضاف "أستطيع أن أقول هذا دون مبالغة: إذا اخترتم البقاء في إحدى مناطق الإجلاء، ستموتون".

ويتم توزيع مولدات ومواد غذائية ومياه في جميع أنحاء فلوريدا ويقوم العديد من السكان بحماية منازلهم أو يخططون للمغادرة. وحث الحاكم الجمهوري سكان المناطق المعرضة للخطر الاثنين قائلا "لديكم وقت للمغادرة، لذا من فضلكم ارحلوا".

وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن ميلتون "إعصار خطير للغاية" من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون بعد أن تم تصنيفه سابقا ضمن الفئة الخامسة، وهي الأعلى. ودعا المركز السكان إلى "لاستعداد اليوم لوصول الإعصار ميلتون وللإجلاء إذا طلبت السلطات ذلك".

ف.ي/ع.ش (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)