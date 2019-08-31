معهد غوته يعلق برنامج منح تعليم اللغة لطلاب المغرب

علق معهد غوته برنامج المنح الدراسية لطلاب المغرب بعد استقرار العديد من الطلاب في ألمانيا ورفضهم العودة إلى بلادهم. وأكدت متحدثة باسم معهد غوته أن المنح الدراسية لطلاب المغرب علقت حتى إشعار آخر إلى أن يتم توضيح الوضع بشكل أكبر. وبحسب المعلومات، فقد ترك ثلاثة طلاب من المغرب البرامج لكي لا يعودوا إلى بلادهم.
ويمكن للطلاب من جميع أنحاء العالم وعبر برنامج Pasch التقدم للمشاركة في دورات اللغة الألمانية التي تستمر عدة أسابيع وتقام في ألمانيا سنوياً، حيث يأتي الطلاب الذين تم اختيارهم للحصول على المنحة من المدارس الشريكة في مختلف البلدان، والتي يديرها معهد غوته.
وقد حصل حوالي 190 شخصاً على منح دراسية منذ تأسيس البرنامج في عام 2008. وذكرت وزارة الخارجية أن عدداً قليلاً من الحالات الفردية المعروفة لأشخاص لم يرغبوا بالعودة إلى بلادهم. وهذه الحالة قد تكون مشابهة لما حدث سابقاً بالنسبة لأفغانستان، حيث علقت المنح الدراسية التي يقدمها معهد غوته لتعليم اللغة الألمانية.
ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
كلمة Mütze بالألماني تترجم إلى الطاقية أو القلنسوة. تشير المصادر إلى أن الكلمة الألمانية تعود إلى كلمة "مستقاة"، التي كانت تعني معطفاً من الفرو، ثم نقلت إلى اللاتينية وأصبحت "al mutia"، في إشارة إلى معطف الرهبان ذي القلنسوة، ومنها تطورت إلى Mütze في الألمانية.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
Havarie من الكلمات المستخدمة في الملاحة، وهي منقولة عن الكلمة العربية "عوار"، والتي تعني الخرق أو التلف أو الشقّ في الثوب. وتشير الكلمة المستخدمة في اللغة الألمانية إلى وجود تلف في السفينة أو في حالة غرقها.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
طائر القطرس من الطيور التي تتميز بقدرة هائلة على الطيران ويصطاد عبر الغطس في المياه. الاسم المتعارف عليه في العديد من اللغات، ومن بينها اللغة الألمانية، هو Albatros، والتي تُنسب إلى كلمة "الغطاس" العربية.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
Sofa هي كلمة مستخدمة أيضاً في اللغة الألمانية وتعني الأريكة باللغة العربية الفصحى. ولكن مرد تلك الكلمة هو العربية أيضاً، وتحديداً كلمة "الصُّفة"، التي كانت ترادف كلمة "الظلة"، أي المكان الذي به ظل ويمكن الاستراحة فيه.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
كلمة "مخزن" تعني مكان التخزين، ويشمل ذلك أيضاً تخزين المعلومات. لذلك فلا عجب في أن كلمة "magazin" بالألمانية تشير إلى "مخزن المعلومات" الورقي - أو الرقمي في عصرنا الحديث - والمسمى أيضاً مجلة.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
تعني كلمة Razzia بالألمانية الغارة أو حملات المداهمة من قبل السلطات. أصل الكلمة يعود إلى كلمة "غزوة" بالعربية.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
كلمة Rabatt تستخدم في الألمانية للإشارة إلى الخصومات أو التنزيلات. الكلمة مشتقة من "الربط"، أي تحديد السعر.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
الرياح الموسمية التي تهب على آسيا وتخلف العديد من الأضرار والخسائر يطلق عليها بالألمانية اسم "’Monsun"، وهي تعود إلى كلمة "موسم" بالعربية.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
يطلق اسم Algorithm على الخوارزميات في الرياضيات، وأصل هذه الكلمة يعود إلى عالم الرياضيات الشهير عبد الله بن محمد بن موسى الخوارزمي، والذي كان يُسمى باللاتينية Algoritmi.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
أما كلمة "Kismet" المستخدمة في اللغة الألمانية، فهي كلمة نقلت بالحرف وبنفس المعنى من كلمة "قسمة" بالعربية، للتعبير عما يصادف الإنسان من "القسمة والنصيب". إعداد: هبة الله إسماعيل
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