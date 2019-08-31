 معهد غوته يعلق برنامج منح تعليم اللغة لطلاب المغرب | عالم المنوعات | DW | 27.09.2019

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منوعات

معهد غوته يعلق برنامج منح تعليم اللغة لطلاب المغرب

يقدم معهد غوته الألماني منحاً دراسية لتعليم اللغة الألمانية لطلاب يتم اختيارهم من جميع أنحاء العالم لحضور دورات تقام في ألمانيا، غير أن المعهد قد قام بتعليق البرنامج لطلاب المغرب حتى إشعار آخر. ما السبب وراء هذا الموقف؟

Logo Goethe Institut

علق معهد غوته برنامج المنح الدراسية لطلاب المغرب بعد استقرار العديد من الطلاب في ألمانيا ورفضهم العودة إلى بلادهم. وأكدت متحدثة باسم معهد غوته أن المنح الدراسية لطلاب المغرب علقت حتى إشعار آخر إلى أن يتم توضيح الوضع بشكل أكبر.  وبحسب المعلومات، فقد ترك ثلاثة طلاب من المغرب البرامج لكي لا يعودوا إلى بلادهم.

مختارات

يشكل معهد غوته الثقافي الألماني في مدينة غزة ملتقى للحوار الألماني الفلسطيني، حيث يقوم بنشاطات ثقافية وينظم دورات تدريبية في اللغة، إضافة إلى توفره على مكتبة تزخر بالمعلومات عن الثقافة في ألمانيا ومجتمعها وسياساتها. (12.02.2014)

يتزايد الإقبال على تعلم اللغة الألمانية من طرف الشباب في المغرب. لكن هذا الإقبال على تعلم لغة غوته يقتصر فقط على المعاهد الخاصة لتعليم اللغات، بينما يضعف في المدارس والجامعات الحكومية رغم مجانية التعليم الحكومي. (01.04.2014)

ويمكن للطلاب من جميع أنحاء العالم وعبر برنامج Pasch التقدم للمشاركة في دورات اللغة الألمانية التي تستمر عدة أسابيع وتقام في ألمانيا سنوياً، حيث يأتي الطلاب الذين تم اختيارهم للحصول على المنحة من المدارس الشريكة في مختلف البلدان، والتي يديرها معهد غوته.

وقد حصل حوالي 190 شخصاً على منح دراسية منذ تأسيس البرنامج في عام 2008. وذكرت وزارة الخارجية أن عدداً قليلاً من الحالات الفردية المعروفة  لأشخاص لم يرغبوا بالعودة إلى بلادهم. وهذه الحالة قد تكون مشابهة لما حدث سابقاً بالنسبة لأفغانستان، حيث علقت المنح الدراسية التي يقدمها معهد غوته لتعليم اللغة الألمانية.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)

  • Grobmaschige Pudelmützen Boshi liegen im Kohl, myboshi.net

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    كلمة Mütze بالألماني تترجم إلى الطاقية أو القلنسوة. تشير المصادر إلى أن الكلمة الألمانية تعود إلى كلمة "مستقاة"، التي كانت تعني معطفاً من الفرو، ثم نقلت إلى اللاتينية وأصبحت "al mutia"، في إشارة إلى معطف الرهبان ذي القلنسوة، ومنها تطورت إلى Mütze في الألمانية.

  • Bildergalerie Costa Concordia zum Urteil Kapitän Schettino

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    Havarie من الكلمات المستخدمة في الملاحة، وهي منقولة عن الكلمة العربية "عوار"، والتي تعني الخرق أو التلف أو الشقّ في الثوب. وتشير الكلمة المستخدمة في اللغة الألمانية إلى وجود تلف في السفينة أو في حالة غرقها.

  • Schwarzbrauenalbatros

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    طائر القطرس من الطيور التي تتميز بقدرة هائلة على الطيران ويصطاد عبر الغطس في المياه. الاسم المتعارف عليه في العديد من اللغات، ومن بينها اللغة الألمانية، هو Albatros، والتي تُنسب إلى كلمة "الغطاس" العربية.

  • Internationale Möbelmesse IMM Cologne

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    Sofa هي كلمة مستخدمة أيضاً في اللغة الألمانية وتعني الأريكة باللغة العربية الفصحى. ولكن مرد تلك الكلمة هو العربية أيضاً، وتحديداً كلمة "الصُّفة"، التي كانت ترادف كلمة "الظلة"، أي المكان الذي به ظل ويمكن الاستراحة فيه.

  • Indien - Neu Delhi - Goethe-Institut

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    كلمة "مخزن" تعني مكان التخزين، ويشمل ذلك أيضاً تخزين المعلومات. لذلك فلا عجب في أن كلمة "magazin" بالألمانية تشير إلى "مخزن المعلومات" الورقي - أو الرقمي في عصرنا الحديث - والمسمى أيضاً مجلة.

  • Spanien Razzia gegen Islamisten in Sabadell

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    تعني كلمة Razzia بالألمانية الغارة أو حملات المداهمة من قبل السلطات. أصل الكلمة يعود إلى كلمة "غزوة" بالعربية.

  • Sommerschlussverkauf

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    كلمة Rabatt تستخدم في الألمانية للإشارة إلى الخصومات أو التنزيلات. الكلمة مشتقة من "الربط"، أي تحديد السعر.

  • Bildergalerie größte Naturkatastrophen weltweit

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    الرياح الموسمية التي تهب على آسيا وتخلف العديد من الأضرار والخسائر يطلق عليها بالألمانية اسم "’Monsun"، وهي تعود إلى كلمة "موسم" بالعربية.

  • Symbolbild Tafel mit Zahlen und Formeln

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    يطلق اسم Algorithm على الخوارزميات في الرياضيات، وأصل هذه الكلمة يعود إلى عالم الرياضيات الشهير عبد الله بن محمد بن موسى الخوارزمي، والذي كان يُسمى باللاتينية Algoritmi.

  • Buchmesse Frankfurt arabische Bücher

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    أما كلمة "Kismet" المستخدمة في اللغة الألمانية، فهي كلمة نقلت بالحرف وبنفس المعنى من كلمة "قسمة" بالعربية، للتعبير عما يصادف الإنسان من "القسمة والنصيب". إعداد: هبة الله إسماعيل

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مختارات

كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

تعتبر اللغة الألمانية من اللغات التي يصعب تعلمها خاصة لقواعدها المعقدة. ولكن ربما التعرف على بعض الكلمات ذات الأصول العربية التي أدخلت على اللغة الألمانية قد يحفز على الاستمرار في تعلمها. (03.02.2019)  

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