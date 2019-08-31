معهد غوته يعلق برنامج منح تعليم اللغة لطلاب المغرب

علق معهد غوته برنامج المنح الدراسية لطلاب المغرب بعد استقرار العديد من الطلاب في ألمانيا ورفضهم العودة إلى بلادهم. وأكدت متحدثة باسم معهد غوته أن المنح الدراسية لطلاب المغرب علقت حتى إشعار آخر إلى أن يتم توضيح الوضع بشكل أكبر. وبحسب المعلومات، فقد ترك ثلاثة طلاب من المغرب البرامج لكي لا يعودوا إلى بلادهم.

ويمكن للطلاب من جميع أنحاء العالم وعبر برنامج Pasch التقدم للمشاركة في دورات اللغة الألمانية التي تستمر عدة أسابيع وتقام في ألمانيا سنوياً، حيث يأتي الطلاب الذين تم اختيارهم للحصول على المنحة من المدارس الشريكة في مختلف البلدان، والتي يديرها معهد غوته.

وقد حصل حوالي 190 شخصاً على منح دراسية منذ تأسيس البرنامج في عام 2008. وذكرت وزارة الخارجية أن عدداً قليلاً من الحالات الفردية المعروفة لأشخاص لم يرغبوا بالعودة إلى بلادهم. وهذه الحالة قد تكون مشابهة لما حدث سابقاً بالنسبة لأفغانستان، حيث علقت المنح الدراسية التي يقدمها معهد غوته لتعليم اللغة الألمانية.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)