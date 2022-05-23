يركز معهد ستوكهولم لأبحاث السلام على المخاطر المحدقة بعالمنا بسبب الأزمات المعقدة وضعف استعداد السياسيين لتجنبها. وعلى ضوء ذلك يدعو المعهد إلى نوع جديد من التعاون العالمي لمواجهة التهديدات المشتركة.
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام من أعرق المعاهد المتخصصة في البيانات والتحليلات والتوصيات المتعلقة بالنزاعات المسلحة وغير المسلحة التي تشكل خطرا على كوكبنا. المزيد حول كيفية مواجهة هذا الخطر في ملف يتناول الأزمات وفرص التغلب عليها.
ذكر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "سيبري" SIPRI في تقريره حول مبيعات الأسلحة في العالم، ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية صدرت أكثر من ثلث الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعزز دورها كأكبر بائع أسلحة في العالم. وفي المقابل احتلت السعودية صدارة قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم، كما استأثرت كل من السعودية والهند ومصر واستراليا والجزائر بنحو ثلث صادرات العالم من الأسلحة.