يركز معهد ستوكهولم لأبحاث السلام على المخاطر المحدقة بعالمنا بسبب الأزمات المعقدة وضعف استعداد السياسيين لتجنبها. وعلى ضوء ذلك يدعو المعهد إلى نوع جديد من التعاون العالمي لمواجهة التهديدات المشتركة.

معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام من أعرق المعاهد المتخصصة في البيانات والتحليلات والتوصيات المتعلقة بالنزاعات المسلحة وغير المسلحة التي تشكل خطرا على كوكبنا. المزيد حول كيفية مواجهة هذا الخطر في ملف يتناول الأزمات وفرص التغلب عليها.