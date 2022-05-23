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معهد ستوكهولم

يركز معهد ستوكهولم لأبحاث السلام على المخاطر المحدقة بعالمنا بسبب الأزمات المعقدة وضعف استعداد السياسيين لتجنبها. وعلى ضوء ذلك يدعو المعهد إلى نوع جديد من التعاون العالمي لمواجهة التهديدات المشتركة.

معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام من أعرق المعاهد المتخصصة في البيانات والتحليلات والتوصيات المتعلقة بالنزاعات المسلحة وغير المسلحة التي تشكل خطرا على كوكبنا. المزيد حول كيفية مواجهة هذا الخطر في ملف يتناول الأزمات وفرص التغلب عليها.

معهد ستوكهولم لأبحاث السلام: العالم يتعثر في حقبة أخطار جديدة

معهد ستوكهولم لأبحاث السلام: العالم يتعثر في حقبة أخطار جديدة 23.05.2022

يرى معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن العالم مهدد بمخاطر أمنية معقدة وغير متوقعة. لكن وفقًا لتقريره الأخير، فإن السياسيين لا يستعدون بشكل كافٍ لتلك "الحقبة الجديدة".
العالم ينزع سلاحه وأوروبا تتسلح وتزيد نفقات الدفاع!

العالم ينزع سلاحه وأوروبا تتسلح وتزيد نفقات الدفاع! 14.03.2022

كشف معهد "سيبري" لأبحاث السلام عن زيادة نفقات التسليح في أوروبا حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا، فما سبب مخاوف أوروبا؟ ويرى خبراء المعهد أن حرب أوكرانيا ستؤثر بشكل كبير على أوروبا وعلاقات روسيا مع الناتو والتعاون بينهما.
مبيعات الأسلحة في العالم لم تتباطأ رغم جائحة كورونا

مبيعات الأسلحة في العالم لم تتباطأ رغم جائحة كورونا 06.12.2021

أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" أن شركات الصناعات العسكرية العالمية باعت المزيد من الأسلحة رغم جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، فيما عملت بعض الحكومات على مساعدة تلك الشركات بإجراءات تحفيزية.
واشنطن تكشف عدد قنابلها النووية بعد تعتيم فرضه ترامب

واشنطن تكشف عدد قنابلها النووية بعد تعتيم فرضه ترامب 06.10.2021

صرحت الولايات المتحدة أن جيشها يمتلك 3750 رأسا نوويا مفعّلا أو غير مفعل، وهذا العدد هو الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأمريكي ذروته في أوج الحرب الباردة 1967، عندما كان يبلغ 31255 رأسا حربيا.
باحثون يحذرون من توجه مقلق بشأن الترسانة النووية في العالم

باحثون يحذرون من توجه مقلق بشأن الترسانة النووية في العالم 14.06.2021

رصد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في ستوكهولم، توجها مقلقاً في وضع الأسلحة النووية في العالم. ولا تزال الولايات المتحدة وروسيا تحتكران أكثر من تسعين في المئة من ترسانة الأسلحة النووية هذه.
رغم جائحة كورونا.. تجارة السلاح في العالم تواصل ازدهارها

رغم جائحة كورونا.. تجارة السلاح في العالم تواصل ازدهارها 26.04.2021

رغم الانكماش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا، عرف العالم إنفاق ما يقرب من ملياري دولار على التسلح في عام 2020. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية والصين في صدارة الدول الأكثر إنفاقا على الأسلحة.
تقرير: أمريكا والصين تهيمنان على سوق الأسلحة العالمية

تقرير: أمريكا والصين تهيمنان على سوق الأسلحة العالمية 07.12.2020

هيمنت الشركات الأمريكية والصينيّة على سوق الأسلحة العالمي سنة 2019، في حين ظهر الشرق الأوسط للمرّة الأولى بين أكبر 25 مُصنّعًا للأسلحة، حسبما أفاد الإثنين تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
أعلى مستوى للتسليح منذ الحرب الباردة والسعودية ضمن الكبار

أعلى مستوى للتسليح منذ الحرب الباردة والسعودية ضمن الكبار 27.04.2020

أنفقت دول العالم نحو تريليوني دولار على العتاد العسكري في 2019 واحتلّت أمريكا صدارة حجم الإنفاق وفق معهد سيبري السويدي، فيما حلت السعودية في المرتبة الخامسة عالميا قبل ألمانيا وفرنسا وبعد روسيا مباشرة.
السعودية تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة خلال الأربع سنوات الماضية

السعودية تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة خلال الأربع سنوات الماضية 09.03.2020

قال معهد ستوكهولم إن حجم مبيعات الأسلحة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 5.5 % خلال أربع سنوات، ذهب نصفها إلى الشرق الأوسط. وفيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة المصدرين استوردت السعودية وحدها خمس المبيعات الأمريكية.
استمرار نمو مبيعات السلاح عالميا.. والشركات الأمريكية تتصدر

استمرار نمو مبيعات السلاح عالميا.. والشركات الأمريكية تتصدر 09.12.2019

إنتاج السلاح على مستوى العالم يمضي على وتيرة مرتفعة: فحسب الدراسة الجديدة لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام رفعت 100 من أكبر الشركات المنتجة للسلاح في 2018 من حجم مبيعاتها مجددا.

تقرير سيبري: دول شرق أوسطية تتصدر قائمة مشتري السلاح

تقرير سيبري: دول شرق أوسطية تتصدر قائمة مشتري السلاح 11.03.2019

كشف أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" أن السعودية اصبحت أكبر مستورد للسلاح على مستوى العالم فيما جاءت مصر الثانية عربيا والثانية عالميا.. فيما استحوذت الولايات على 63 % من مبيعات السلاح العالمية..

تقرير حول مبيعات السلاح في العالم 11.03.2019

ذكر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "سيبري" SIPRI في تقريره حول مبيعات الأسلحة في العالم، ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية صدرت أكثر من ثلث الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعزز دورها كأكبر بائع أسلحة في العالم. وفي المقابل احتلت السعودية صدارة قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم، كما استأثرت كل من السعودية والهند ومصر واستراليا والجزائر بنحو ثلث صادرات العالم من الأسلحة.

معهد ستوكهولم: السعودية أكبر مستورد وأمريكا أكبر مصدر للسلاح

معهد ستوكهولم: السعودية أكبر مستورد وأمريكا أكبر مصدر للسلاح 11.03.2019

احتلت أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين المراكز الخمسة الأولى لأكبر مصدري السلاح في العالم، واستأثرت السعودية والهند ومصر وأستراليا والجزائر، بنحو ثلث صادرات العالم من الأسلحة، وفق تقرير لمعهد "سيبيري" لأبحاث السلام.

روسيا تصبح ثاني أكبر دولة منتجة للأسلحة بعد الولايات المتحدة

روسيا تصبح ثاني أكبر دولة منتجة للأسلحة بعد الولايات المتحدة 10.12.2018

انتزعت روسيا المركز الثاني من بريطانيا على قائمة أكبر الدول المنتجة للأسلحة التي تتصدّرها الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره اليوم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
تقرير: أمريكا والصين والسعودية الأعلى إنفاقا عسكريا في 2017

تقرير: أمريكا والصين والسعودية الأعلى إنفاقا عسكريا في 2017 02.05.2018

ذكر معهد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع في عام 2017 إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وتصدرت الولايات المتحدة والصين والسعودية قائمة الدول الأعلى إنفاقا.
تقرير سيبري ..هل تحتاج دول الشرق الأوسط لشراء كل هذا السلاح؟

تقرير سيبري ..هل تحتاج دول الشرق الأوسط لشراء كل هذا السلاح؟ 12.03.2018

يكشف كبير الباحثين في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، بيتر ويزمان، عن أسباب استثمار البلدان العربية في السلاح، وماهي خفايا سباق التسلح في المنطقة.
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