لمع اسم معهد روبرت كوخ مؤخرا من خلال تقييمه اليومي للمخاطر الناتجة عن فيروس كورونا على مستوى ألمانيا وتحديد التدابير اللازمة لمواجهتها. ويقوم المعهد أيضا بتطوير طرق تشخيص الأمراض المعدية وغير المعدية وأساليب معالجتها.

يُعد معهد روبرت كوخ المؤسسة الألمانية المتخصصة في الكشف عن الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها ومكافحتها على مستوى ألمانيا. والمعهد من المؤسسات البحثية المعروفة على مستوى العالم وله تاريخ عريق يعود إلى عام 1891. الجدير ذكره أن المعهد يحمل اسم الطبيب وعالم الأحياء الألماني الشهير روبرت كوخ.