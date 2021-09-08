نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

معهد روبرت كوخ

لمع اسم معهد روبرت كوخ مؤخرا من خلال تقييمه اليومي للمخاطر الناتجة عن فيروس كورونا على مستوى ألمانيا وتحديد التدابير اللازمة لمواجهتها. ويقوم المعهد أيضا بتطوير طرق تشخيص الأمراض المعدية وغير المعدية وأساليب معالجتها.

يُعد معهد روبرت كوخ المؤسسة الألمانية المتخصصة في الكشف عن الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها ومكافحتها على مستوى ألمانيا. والمعهد من المؤسسات البحثية المعروفة على مستوى العالم وله تاريخ عريق يعود إلى عام 1891. الجدير ذكره أن المعهد يحمل اسم الطبيب وعالم الأحياء الألماني الشهير روبرت كوخ.

06.08.2021, Die 15-jährige Clara wird im Impfzentrum geimpft. In Bremen können sich Kinder über 12 Jahre gegen Corona impfen lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

تحذيرات من موجة كورونا "عنيفة" في ألمانيا خلال الخريف 08.09.2021

حذر رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض الوبائية، لوتار فيلر، من موجة كورونا رابعة "عنيفة" خلال الخريف، مطالباً بمزيد من تطعيم السكان لأجل الحد من التداعيات السلبية للموجة الجديدة المتوقعة.
Publikum bei einem Benefizkonzert an der Südbrücke zugunsten der Opfer des Jahrhunderthochwasser in der Eifel. Auftritte und Gastronomie finden unter Corona-Auflagen wegen der Covid-19 Pandemie statt. Ab einer Inzidenz von 50 gilt in Köln wieder: Es dürfen nur 500 getestete Personen in Konzerte, Kinos und Theater innen unter Einhaltung von Mindestabstand. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 12.08.2021

نظرة تفاؤل..عالم ألماني يتوقع انتهاء الجائحة في بلاده بعد الشتاء 28.08.2021

في نظرة تفاؤلية، يتوقع عالم أوبئة ألماني انتهاء جائحة كورونا وعودة الوضع الطبيعي في بلاده بعد الشتاء المقبل، معتبرا أن الأعداد المرتفعة لإصابات كورونا هي حتى الآن "تطور متوقع" و"لا تدعو للانزعاج".

Die Heimbewohnerin Edith Kwoizalla ist mit ihren 101 Jahren die erste die sich am Samstag vor dem offiziellen Impfstart in Deutschland gegen Corona geimpft wurde. IIm Landkreis Harz in einer Senioren Pflegeeinrichtung in Halberstadt (Seniorenzentrum Krüger) wurden die ersten Bewohner sowie das Pflegepersonal mit dem Covid-19 Impfstoff von Pfizer-Biontech geimpft. Der Arzt Dr. Bernhard Ellendt (rechts) nahm die Impfung vor.

ألمانيا- تراجع معدلات الإصابة وانتقادات لإدارة الأزمة 14.05.2021

بحسب معهد "روبرت كوخ"، بلغ عدد الإصابات الجديدة بكورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 11 ألف إصابة، فيما أعرب ثلثا الألمان عن عدم رضاهم عن طريقة إدارة الحكومة للأزمة.
Die Berliner Ärztin Natascha Kempkes impft Beatrix Mengen im Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel im Corona-Impfzentrums mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca. Nach einem kurzzeitigen Impfstopp und der Prüfung durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ist das Präparat Astrazeneca seit 19.03.2021 wieder zum Impfen zugelassen.

ألمانيا تسابق الزمن بزيادة التطعيم لمكافحة موجة كورونا الثالثة 11.04.2021

فيما أعلن معهد روبرت كوخ الألماني الأحد زيادات ملحوظة في عدد الإصابات بكورونا، أكد أن حوالي 15 في المائة من السكان تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد الفيروس. ووزير العمل هوبرتوس هايل يكشف عن تدابير جديدة.
Drei Schüler gehen mit Schulranzen zum Eingang einer Grundschule in Prenzlauer Berg. Für die Schulen in Berlin hat am Montagmorgen nach gut zwei Monaten coronabedingtem Homeschooling die schrittweise Öffnung begonnen. Zunächst werden neben den Abschlussjahrgängen nur die Kinder der 1. bis 3. Klasse teilweise wieder in der Schule unterrichtet. (zu dpa Berlins Schulen öffnen wieder - die Jüngsten kommen zuerst zurück

ألمانيا ـ ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بين الأطفال والمراهقين 25.03.2021

رصد "معهد روبرت كوخ" الألماني زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال والمراهقين في ألمانيا، جاء ذلك في معرض تقرير عن حالات الإصابات والوفيات اليومية، التي واصلت ارتفاعها.
Im Infektionszimmer für Covid-19-Patienten auf der Interdisziplinären internistischen Intensivtherapiestation (ITS) der Universitätsmedizin Rostock pflegt Uta Kautz einen Patienten im künstlichen Koma. Für die Mitarbeiter auf der Intensivstation ist nicht nur der psychische Druck groß, sondern auch die körperliche Belastung bei der Versorgung der Patienten.

ألمانيا ـ ما صحة ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا وسط المهاجرين؟ 21.03.2021

هل أُصيب فعلاً عدد كبير من الناس في ألمانيا من "أصول مهاجرة" بفيروس كورونا، حسب تقرير صحفي؟ وهل هناك أرقام رسمية؟ وما دور الفقر واللغة ونمط الحياة في رفع احتمال الإصابة؟ مع العلم أن هناك مهاجرون في الجبهات الأمامية!
Eine Teilnehmerin einer Schulung des DRK Bildungswerkes zur Durchführung von Antigen-Schnelltests übt bei Teilnehmerin Claudia Müller, Horterzieherin aus Leipzig, die Probenabnahme mit einem Tupfer. Der vom DRK-Bildungswerk Sachsen entwickelte Lehrgang dient mit dem Bund-Länder-Beschluss vom 19. Januar als bundesweites Modell. Mit dem Beschluss wurde die Schulung von Freiwilligen und Soldaten auf die Hilfsorganisationen übertragen. Der rund einstündige Kurs besteht aus einem Online-Tool sowie einem Praxisteil, der von ärztlichem Personal begleitet wird. Auf diese Weise können flächendeckend Freiwillige befähigt werden, den Antigen-Schnellstest durchzuführen und ihn dann in Alten- und Pflegeheimen und öffentlichen Einrichtungen als wichtige Unterstützer anzuwenden.

بسبب سلالات متحورة.. مخاوف في ألمانيا من تصاعد الإصابات بكورونا مجددا 19.02.2021

رغم وجود استقرار نسبي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، لكن معهد مختص قلق من تزايد نسبة الإصابات بالنسخة المتحورة من الفيروس بوتيرة سريعة. ووزير الصحة الألماني يقول إن "الفيروس لن يستسلم بسهولة".
JANUARY 28th 2021: The COVID-19 vaccine made by Pfizer and BioNTech appears to retain its effectiveness against the coronavirus variant mutations that have recently emerged in The United Kingdom and South Africa, according to a press release from the firms. - File Photo by: zz/STRF/STAR MAX/IPx 2020 12/18/20 Pfizer Inc. continues the initial rollout and worldwide distribution of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Here, a view of Pfizer World Headquarters in Midtown Manhattan, New York City on December 15, 2020 - with signs of phrases proclaiming that scientific breakthroughs and medical advancements will defeat coronavirus. (NYC)

عالم ألماني: نعيش سباقا بين لقاحات كورونا والسلالات الجديدة 18.02.2021

حث رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية لوتر فيلر الألمان على قبول عروض التطعيم، مؤكدا أن فيروس كورونا لن يختفي، ولذلك تبقى المناعة هي الحل الوحيد لمواجهته.
Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, spricht bei einem Besuch des Nürnberger Corona-Impfzentrums auf dem Nürnberger Messegelände. Zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und der bayerischen Gesundheitsministerin informierte sich Spahn über den Verlauf des Aufbaus und den Stand der Vorbereitungen.

وزير الصحة الألماني يتحدث عن بوادر نجاح في خفض إصابات كورونا 18.01.2021

ذكر وزير الصحة الألماني أن جهود خفض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا قد نجحت، وذلك بعد إعلان معهد روبرت كوخ عن تسجيل أقل عدد من الإصابات اليومية الجديدة منذ نحو ثلاثة أشهر.
Krankenpfleger Christopher Bock impft eine Bewohnerin. Im Landkreis Harz in einer Senioren Pflegeeinrichtung in Halberstadt (Seniorenzentrum Krüger) wurden die ersten Bewohner sowie das Pflegepersonal mit dem Covid-19 Impfstoff von Pfizer-Biontech geimpft.

كورونا في ألمانيا: تطعيم 1% من السكان وتوقعات بتمديد الإغلاق 14.01.2021

أكد مسؤولون حكوميون ألمان أنه يجب توقع تمديد الإغلاق على البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ليتجاوز شهر كانون ثان/يناير الجاري. فيما أعلن معهد روبرت كوخ أن 1% من سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا.
FILE PHOTO: A pangolin walks during a news conference after Thai customs confiscated live pangolins, in Bangkok, Thailand August 31, 2017. REUTERS/Prapan/File Photo

عربي في فريق منظمة الصحة لتقصي منشأ كورونا في الصين 25.12.2020

بعد عام على ظهور الإصابات الأولى بكوفيد-19، يتوجه فريق أبحاث مكون من عشرة باحثيين من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية للكشف عن منشأ الفيروس وطريقة انتقاله إلى الإنسان. ضمن الفريق الأممي باحث عربي.
20.11.2020, Berlin: Ein Sanitäter hält vor dem Tempodrom, dem Veranstaltungsort des dreitägigen, digitalen Bundesparteitags der Grünen, einen Abstrichstab für einen Corona-Schnelltest in der Hand. Alle Teilnehmer müssen sich hier vor Eintritt in die Halle auf das Coronavirus testen lassen. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في ألمانيا 24.12.2020

بعد يومين من توقع رئيس معهد روبرت كوخ بوجود السلالة الجديدة من كورونا في ألمانيا، وزارة الصحة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجل رسميا أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر سريعاً في بريطانيا.
11.05.2019, Berlin: Ein Mann mit einer schwarz-rot-goldenen Krawatte nimmt an einer Diskussionsveranstaltung des Berliner Kreises in der Union teil. Es wird darüber diskutiert, inwieweit der sogenannte politische Islam mit den Werten und Traditionen unserer freiheitlich-pluralistischen Gesellschaft vereinbar ist. Foto: Jörg Carstensen/dpa | Verwendung weltweit

دراسة: الألمان يزدادون وزناً خلال جائحة كورونا 09.12.2020

أجرى معهد روبرت كوخ دراسة مسحية تهدف إلى معرفة تأثير جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الألمانية لاحتواء تفشي الوباء، على وزن الألمان وزيارتهم للأطباء واستهلاكهم للتبغ. فما أبرز نتائج تلك الدراسة؟
22.11.2020 Meerbusch, Deutschland, BIONTECH Impfstoff SYMBOLBILD / STOCK FOTO COVID 19 SARS-CoV-2 VACCINE Impfung- Impfstoff Stock Bilder vom 22.11.2020 Meerbusch

ألمانيا.. لمن الأولوية في لقاح كورونا وهل التلقيح إجباريا؟ 09.12.2020

الاستعدادات اللوجستية والفنية قائمة على قدم وساق في ألمانيا للبدء بعملية التلقيح ضد كورونا. معهد روبرت كوخ وضع توصيات بتقسيم السكان إلى ست مجموعات من حيث الأولوية في إعطاء اللقاح. ومطالب بتأمين عملية التلقيح "أمنياً".
11.11.2020, Berlin: Eine auf dem Pflaster aufgesprühte Erinnerung Bitte Maske tragen! fordert die Menschen auf dem Platz in mehreren Sprachen dazu auf, wegen der Corona-Pandemie einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

وزيرة تحسم: لقاح كورونا طوعي أم إلزامي في ألمانيا؟ 21.11.2020

أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية أن برلين ستراقب سلامة وفعالية أيّ لقاح يرخص له في البلاد. تصريح جاء في ظل استقرار عدد الإصابات على ارتفاع مقلق، ما أدى إلى انخفاض عام في مبيعات أكثر من ثلثي الشركات الألمانية.
German Chancellor Angela Merkel leaves after a press conference in Berlin, Germany, Monday, Nov. 2, 2020. (AP Photo/Michael Sohn) |

ميركل تكشف أولويات تطعيم لقاح كورونا المرتقب 08.11.2020

فيما أعلن معهد روبرت كوخ الألماني الأحد تسجيل 16017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد بألمانيا، أكدت المستشارة ميركل أن الأولوية في تطعيم اللقاحات ستكون للأطقم الصحية والطبية والمصنفين ضمن فئات الخطر.
مزيد من المقالات