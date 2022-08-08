معهد روبرت كوخ يحذر من "أمراض غريبة" بسبب التغير المناخي!

طالب رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، لوتار فيلر، بالاستعداد لظهور أمراض غريبة في ألمانيا بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ.
وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، نشرت اليوم الإثنين (الثامن من آب/أغسطس 2022)، قال فيلر إن "التغير المناخي في ألمانيا أدى إلى توسع الموائل الحيوية للبعوض والقراد"، وأوضح أن "العديد من أنواع البعوض والقراد يمكنها أن تنقل مسببات أمراض بكتيرية وفيروسية"، مشيرًا إلى أن هذه المسببات يمكن أن تكون فيروسات زيكا أو حمى الضنك، وأضاف أنه "من الممكن أيضًا عودة الملاريا التي تسببها المتصورات (فصيلة من الأسناخ الصبغية)".
ورأى فيلر أنه من المهم لهذا السبب توعية الأطباء في ألمانيا بهذه الأمراض، وقال: "وهذا أيضًا مسعى مهم لمعهد روبرت كوخ".
من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر لشؤون السياسة الصحية، أندريف أولمان، لصحف مجموعة "فونكه" إن "هناك حاجة ماسة إلى القيام بالمزيد من المبادرات البحثية والابتكارية من أجل تحسين فهم تأثيرات التغير المناخي على انتشار مسببات الأمراض واتخاذ إجراءات فعالة"، مؤكدًا أن "معاداة العلم والبحث" تمثل الخطر الأكبر في هذا الموضوع.
م.ع.ح/ح.ز (د ب أ)
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هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا
احذر من قنديل البحر!
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هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا
معاناة مرضى الحساسية
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هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا
انسَ النوم يا عزيزي
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هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا
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هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا
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هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا
انتشار البكتيريا والناموس
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هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا
ذكر أم أنثى؟ المناخ سيقرر
تؤثر درجات الحراة في تحديد جنس الكثير من الكائنات الحية، فعلى سبيل المثال، تتحكم درجة حرارة الرمال في تحديد جنس ما يتم حفظه فيها من بيض السلاحف البحرية. وبينما تساعد درجات الحرارة المنخفضة على نمو الذكور، تعتبر درجات الحرارة المرتفعة أفضل لنمو الإناث. واكتشف العلماء أن 99% من السلاحف في شمال أستراليا إناث، بما يهدد استمرارية هذا النوع وقد يؤدي إلى انقراضه.